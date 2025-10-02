Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kraupus radinys lėktuve: aptiktas žmogaus kūnas

2025-10-02 08:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 08:04

Sekmadienį JAV Šarlotėje nusileidusio lėktuvo važiuoklėje buvo rastas negyvas žmogus, skelbia „ABC News“.

American Airlines lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

0

Manoma, kad jis buvo nelegalus keleivis.

Lėktuvas atskrido iš Europos.

Lėktuvo važiuoklėje aptiktas kūnas

Policija sako, kad lėktuvo techninės priežiūros komanda asmenį aptiko sekmadienį apie 9 val. ryte. Žmogui mirtis konstatuota vietoje.

„American Airlines“ nurodė, kad bendradarbiauja su institucijomis atliekant tyrimą. Šarlotės oro uosto vadovybė taip pat patvirtino incidentą ir nurodė, kad oro uostas veikia įprastai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariama, kad žmogus buvo nelegalus keleivis. Aviacijos analitikas Johnas Nance‘as sako, kad dažniausiai kelionės lėktuvais nelegaliems keleiviams baigiasi tragiškai.

„Žmogaus kūnas, daug valandų esantis minus 60 Farenheito laipsnių (-50 laipsnių – red. past.) temperatūroje, patiria didelius nušalimus ir galūnių netekimą, net jei visiškas deguonies trūkumas 35 000 pėdų (10 km – red. past.) aukštyje ar daugiau nesukelia smegenų mirties“, – sako jis.

