Kraupus radinys lėktuve: aptiktas žmogaus kūnas

Manoma, kad jis buvo nelegalus keleivis.
Lėktuvas atskrido iš Europos.
Lėktuvo važiuoklėje aptiktas kūnas
Policija sako, kad lėktuvo techninės priežiūros komanda asmenį aptiko sekmadienį apie 9 val. ryte. Žmogui mirtis konstatuota vietoje.
„American Airlines“ nurodė, kad bendradarbiauja su institucijomis atliekant tyrimą. Šarlotės oro uosto vadovybė taip pat patvirtino incidentą ir nurodė, kad oro uostas veikia įprastai.
Įtariama, kad žmogus buvo nelegalus keleivis. Aviacijos analitikas Johnas Nance‘as sako, kad dažniausiai kelionės lėktuvais nelegaliems keleiviams baigiasi tragiškai.
„Žmogaus kūnas, daug valandų esantis minus 60 Farenheito laipsnių (-50 laipsnių – red. past.) temperatūroje, patiria didelius nušalimus ir galūnių netekimą, net jei visiškas deguonies trūkumas 35 000 pėdų (10 km – red. past.) aukštyje ar daugiau nesukelia smegenų mirties“, – sako jis.
