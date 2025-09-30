Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Paviešino, kas dėjosi „Ryanair“ lėktuve: įrašą peržiūrėjo šimtai tūkstančių

2025-09-30 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 14:25

Praėjusią savaitę „Ryanair“ lėktuvas, skridęs iš Londono į Ispaniją, buvo priverstas leistis Prancūzijoje – iš jo teko išlaipinti grupę chuliganiškai besielgusių keleivių.

„Ryanair“ lėtuvas (nuotr. stop kadras, SCANPIX)

0

Rugsėjo 26-osios popietę iš Londono Lutono oro uosto į Alikantę turėjęs kilti „Ryanair“ reisas FR8425, pakilęs į orą, pasuko ne į Ispaniją, o leidosi Tulūzos oro uoste, kai įgula pranešė apie rimtą incidentą, rašo PEOPLE.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešino, koks chaosas kilo lėktuve

Pasak oro linijų atstovų, „nedidelė keleivių grupė elgėsi agresyviai ir kėlė pavojų skrydžiui.“

Vienas liudininkas pasakojo, kad dar prieš skrydį grupė vyrų buvo smarkiai prisigėrę: „Prieš pat kilimą jie garsiai dalijosi „Coca-Cola“ buteliais, pasakodami, kad juose įpylė romo.“

Skrydžio pradžioje, po maždaug pusvalandžio ore, situacija paaštrėjo – girtavę vyrai elgėsi triukšmingai, keikėsi ir netyčia apipylė netoliese sėdėjusias moteris bei jų kompiuterį. Galiausiai kilo konfliktas su kitu keleiviu, bandžiusiu juos sudrausminti.

Įsikišo ir policija

Įgula nusprendė nukreipti lėktuvą į Tulūzą ir informavo vietos pareigūnus. Nusileidus orlaivyje pasirodė Prancūzijos pareigūnai.

Keleivių nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip policija palydovės lydimi eina link triukšmadarių. Du vyrai iš karto pakluso nurodymams ir paliko vietas, tačiau kiti priešinosi.

Vienas keleivis su mėlyna kepuraite ir tatuiruota ranka netgi atsistojo ant sėdynės, keikėsi, bandė išsisukti nuo pareigūnų ir šoko į koridorių, kol buvo sulaikytas. Tuo metu kiti keleiviai plojo ir palaikė policijos veiksmus.

Kitas vyresniojo sūnus ėmė šaukti, kad „jo tėvas nekaltas“, ir bandė sulaikyti pareigūnus, bet galiausiai kartu su likusiais triukšmadariais buvo palydėtas iš lėktuvo.

@thesun The dramatic moment that saw a boozy Brit stag getting dragged off a Ryanair flight by armed cops - after getting rowdy caused an emergency landing #ryanair #flight #stag ♬ original sound - The Sun

Išlaipinus keleivius, lėktuvas pakilo dar kartą ir sėkmingai pasiekė Alikantę apie 21.15 val. vietos laiku.

„Ryanair“ atstovai pabrėžė, kad bendrovė laikosi griežtos nulinės tolerancijos politikos netinkamam keleivių elgesiui: „Ir toliau imsimės ryžtingų veiksmų, kad skrydžiai vyktų saugioje ir pagarbioje aplinkoje be bereikalingų trukdžių.“

