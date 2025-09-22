Sužadėtiniai iš atostogų nebegrįš: mirė išgėrę 1 gėrimo

33 metų Greta ir 36 metų Quinton buvo rasti negyvi 2024 m. gruodžio 26 d. Hoi An mieste, viloje Silverbell Villa, kuria jie rūpinosi.
Vietnamo policija patvirtino, kad jų mirtį sukėlė metanolio apsinuodijimas. Mirtinai toksiška medžiaga į organizmą pateko po to, kai pora išgėrė vietiniame restorane pagaminto „naminio“ limoncello, rašo people.com.
Gretos tėvai, Paulas (71) ir Susan (70) Ottesonai, pasakojo BBC, kad likus mėnesiui iki tragedijos lankėsi pas dukrą Vietname. Tuomet jie vakarieniavo itališkame restorane Good Morning Vietnam, kur buvo pavaišinti nemokamais naminio limoncello gėrimais. Sugrįžę į Velsą, jie nusprendė užsakyti butelius to paties gėrimo kaip kalėdinę dovaną dukrai ir būsimo žentui.
Informavo tėvus apie blogą savijautą
Kalėdų dieną Greta po kelių valandų nuo limoncello išgėrimo parašė tėvams žinutę, kad ji jautėsi blogai ir matė „juodus taškus“. Tėvai ragino kreiptis į medikus, tačiau ji atsisakė. Kitą dieną Greta ir Quinton buvo rasti negyvi atskiruose kambariuose viešbutyje.
2025 m. vasarį restorano barmenui, kuris, kaip įtariama, pagamino užnuodytą gėrimą, buvo pareikšti kaltinimai dėl maisto saugos taisyklių pažeidimo. Tyrėjai nustatė, kad jis panaudojo panaudotą 70 laipsnių medicininį spiritą, maišytą su filtruotu vandeniu, citrinos žievele ir cukrumi, ir taip pagamino du limoncello butelius. Vyras šiuo metu sulaikytas, tyrimas tęsiamas.
Pasak BBC, Ottesonai iki šiol nesulaukė jokių naujų policijos pranešimų. Jie buvo įspėti, kad kita tyrimo stadija gali trukti net metus. Jei kaltinamasis bus pripažintas kaltu, jam gresia 7–15 metų kalėjimo bausmė.
„Mums svarbiausia atsakomybė. Negalime judėti pirmyn,“ – sakė Paulas. Anot jo, Greta ir jos sužadėtinis tebėra namuose urnose:
„Norime juos palaidoti, bet kol kas negalime to padaryti – turime sulaukti aiškaus tyrimo išvadų.“
Restoranas neatsiprašė
Tėvus dar labiau žeidžia tai, kad restoranas, kurio gėrimas pražudė jų vaikus, iki šiol viešai neatsiprašė. „Mes tiesiog norime teisingumo. Mums teisingumas būtų įvardyti atsakingus žmones ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn. Jie elgiasi lyg nieko nebūtų nutikę,“ – sakė Paulas.
Pagal Vietnam News ir The Guardian, porą gruodžio 26 d. apie 11 val. ryto negyvus atskiruose kambariuose rado vilos darbuotojai. Įvykio vietoje aptikti keli tušti vyno buteliai. Policija konstatavo, kad smurto žymių nebuvo, įsilaužimo pėdsakų taip pat nerasta. Greta ir Quinton nuo 2024 m. liepos gyveno viloje kaip ilgalaikiai gyventojai. Likus trims savaitėms iki mirties, jie buvo susižadėję.
Anksčiau duodami interviu The Times, Paulas ir Susan sakė: „Vietnamo policija patvirtino, kad mirties priežastis – metanolio apsinuodijimas, ką patvirtino ir autopsija. Greta ir Arno buvo patyrę keliautojai, atradę savo svajonių namus ir buvę labai laimingi gyvendami Vietname.“
Greta buvo įkūrusi ir valdė socialinių tinklų įmonę Not Sorry Socials Azijoje. Arno dirbo stand-up komiku ir muzikantu. Pora mėgo keliauti, o prieš tragišką pabaigą dalijosi vaizdo įrašu, kuriame pasakojo, kad susipažino Artimuosiuose Rytuose, vėliau kartu persikėlė į Vietnamą ir ruošėsi nustebinti šeimas žinia apie savo sužadėtuves.
