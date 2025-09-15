Sulaikytas garsusis aferistas iš „The Tinder Swindler“: štai kur įkliuvo pareigūnams

Kaip patvirtino jo advokatas ir Sakartvelo pareigūnai, S. Levievas buvo sulaikytas pagal Interpolo raudonąjį pranešimą, vos tik įžengė į šalį. Kodėl jis buvo paimtas į areštą, kol kas nėra aišku, rašo „New York Post“.
Iš moterų išviliojo milijonus
„Šį rytą kalbėjausi su juo po sulaikymo, bet priežasties dar nesuprantame. Jis iki šiol laisvai keliavo po pasaulį“, – Izraelio žiniasklaidai „Walla“ sakė jo advokatas.
Tikrasis aferisto vardas – Shimon Yehuda Hayut. 2022 m. „Netflix“ dokumentinis filmas „Tinder Swindler“ išsamiai pristatė jo gudrias schemas pažinčių programėlėje „Tinder“.
S, Levievas apsimesdavo Rusijos deimantų magnato Levo Levievo sūnumi ir demonstravo prabangų gyvenimą – skrydžius privačiais lėktuvais bei viešnages prabangiuose viešbučiuose. Vėliau jis įtikindavo aukas skolinti milžiniškas sumas, dažnai prisidengdamas tariamu pavojumi ar skubiu poreikiu gauti pinigų.
Manoma, kad iš mažiausiai keliolikos moterų visame pasaulyje jis išviliojo apie 10 mln. JAV dolerių. Po dokumentinio filmo premjeros S. Levievui buvo uždrausta naudotis pažinčių programėlėmis.
Jo kriminalinė istorija tęsiasi jau daugiau nei dešimtmetį.
- 2011 m. jis pabėgo iš Izraelio dar nesulaukęs nuosprendžio už sukčiavimą, vagystę ir dokumentų klastojimą.
- 2015–2017 m. kalėjo Suomijoje už kelių moterų apgavystes.
- 2019 m. Interpolas jį susekė Graikijoje, kur buvo sulaikytas.
Izraelyje jis gavo 15 mėnesių bausmę, bet 2020 m. buvo paleistas po penkių mėnesių dėl pandemijos sukeltų kalėjimų sąlygų.
