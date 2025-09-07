Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prisimenate šią moterį? Po neištikimybės skandalo – skyrybos su vyru

2025-09-07 17:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 17:05

Kristin Cabot, kuri liepos mėnesį „Coldplay“ koncerte buvo pastebėta „kiss cam“ ekrane glaudžiai su kolega Andy Byronu, galiausiai kreipėsi dėl skyrybų su vyru. 

0

Liepos mėnesį viename iš JAV „Coldplay“ koncertų jų „Music of the Spheres“ turo metu buvo pastebėti du žmonės, glaudžiai besibučiuojantys „kiss cam“ ekrane. Vėliau jie buvo identifikuoti kaip kolegos Kristin ir Andy, kurie, kaip pranešta, buvo vedę, tačiau ne tarpusavyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris skiriasi su vyru

Andy tuo metu buvo technologijų kompanijos „Astronomer“ generalinis direktorius, o Kristin – įmonės Žmogiškųjų išteklių vadovė. Po skandalo kompanija pranešė, kad Andy atsistatydino, o vėliau paskelbta, jog atsistatydino ir Kristin. 

„Daily Mail“ teigimu, Kristin ir jos vyras Andrew Cabot, kurių santuoka tęsėsi nuo 2023 m., dabar skiriasi. Ji pateikė skyrybų prašymą Niū Hempšyro teisme rugpjūčio 13 d., vos mažiau nei mėnesį po skandalo viešo paskelbimo.

Šaltiniai teigia, kad tariamas romano epizodas buvo „paskutinis lašas“ Kristin santuokoje su Andrew. Vienas šaltinis sakė: „Šeima teigia, kad santuokos problemos tęsėsi jau kelis mėnesius ir jie svarstė galimybę skirtis.“

Skandalas prasidėjo po to, kai vaizdo įrašas iš „Coldplay“ koncerto išplito socialiniuose tinkluose dėl „kiss cam“ momento. Pirmą kartą jis pasirodė „TikTok“ platformoje ir rodė du koncerto žiūrovus, kurie laikėsi už rankų bei lingavo muzikos ritmu balkone.

@theageaustralia Footage appeared to show Andy Byron, CEO of the US-based Astronomer, embracing HR director Kristin Cabot during Coldplay's concert in Boston. #coldplay #astronomer #andybyron #boston #concert #affair ♬ original sound - The Age

Kalbėdamas apie juos, „Coldplay“ narys Chris Martin pasakė: „Oi, pažiūrėkime į šiuos du!“ Du žmonės buvo matomi reaguojantys į tai, kad jų veidai rodomi ekrane – vienas greitai pasidengė veidą, kitas pasisuko, o Chris pridūrė: „Gerai, viskas tvarkoje.“

Dainininkas taip pat juokais komentavo jų reakcijas: „Oi, ką gi? Ar jie turi romaną, ar tiesiog labai drovūs?“

