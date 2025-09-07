Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Iš mirties gniaužtų išgelbėtas vyras papasakojo, ką patyrė: viskas kitaip nei maniau

2025-09-07 15:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 15:30

61-erių metų Australijos gyventojas Alisteris Bleikas 2019-ųjų sausį patyrė išskirtinę patirtį – sustojus širdžiai jis buvo klinikinėje mirtyje net 90 minučių. Medikų pastangomis vyrą pavyko atgaivinti, o šiandien jis dalijasi savo istorija.

Ligoninė (nuotr. 123rf.com)

61-erių metų Australijos gyventojas Alisteris Bleikas 2019-ųjų sausį patyrė išskirtinę patirtį – sustojus širdžiai jis buvo klinikinėje mirtyje net 90 minučių. Medikų pastangomis vyrą pavyko atgaivinti, o šiandien jis dalijasi savo istorija.

0

Lemtingą vakarą Alisteris ramiai užmigo, tačiau netikėtai sustojus jo širdžiai, pirmoji gaivinti puolė žmona Melinda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viskas buvo kitaip, nei įsivaizdavo 

Po 20 minučių atvykę medikai rado vyrą be gyvybės ženklų. Jie daugiau nei valandą kovojo dėl jo gyvybės – atliko gaivinimą ir net aštuonis kartus panaudojo defibriliatorių. Galiausiai, po pusantros valandos, širdis vėl pradėjo plakti.

„Paskutinis dalykas, kurį pamenu, – kaip šeštadienį nuėjau miegoti. O kitas prisiminimas – jau ketvirtadienio rytas, kai mane perkėlė iš intensyviosios terapijos į koronarinės slaugos skyrių“, – pasakoja vyras.

Alisteris tvirtina, kad „kitoje pusėje“ nieko nepamatė – nebuvo nei ryškios šviesos, nei vizijų. Pasak jo, tai buvo visiška tuštuma, o smegenys, tikėtina, tiesiog užblokavo patirtį.

Po įvykio vyrui buvo atkimšta užsikimšusi arterija ir įdėtas širdies stimuliatorius. Ligoninėje jis praleido 12 dienų.

Ši patirtis pakeitė Alisterio požiūrį į gyvenimą – jis ėmė mažiau dirbti, daugiau laiko praleidžia su šeima bei draugais, pradėjo sveikiau maitintis ir sportuoti.

„Džiaugiuosi, kad esu gyvas, ir stengiuosi išnaudoti kiekvieną akimirką“, – sako vyras.

