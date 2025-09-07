Iš mirties gniaužtų išgelbėtas vyras papasakojo, ką patyrė: viskas kitaip nei maniau

Lemtingą vakarą Alisteris ramiai užmigo, tačiau netikėtai sustojus jo širdžiai, pirmoji gaivinti puolė žmona Melinda.
Viskas buvo kitaip, nei įsivaizdavo
Po 20 minučių atvykę medikai rado vyrą be gyvybės ženklų. Jie daugiau nei valandą kovojo dėl jo gyvybės – atliko gaivinimą ir net aštuonis kartus panaudojo defibriliatorių. Galiausiai, po pusantros valandos, širdis vėl pradėjo plakti.
„Paskutinis dalykas, kurį pamenu, – kaip šeštadienį nuėjau miegoti. O kitas prisiminimas – jau ketvirtadienio rytas, kai mane perkėlė iš intensyviosios terapijos į koronarinės slaugos skyrių“, – pasakoja vyras.
Alisteris tvirtina, kad „kitoje pusėje“ nieko nepamatė – nebuvo nei ryškios šviesos, nei vizijų. Pasak jo, tai buvo visiška tuštuma, o smegenys, tikėtina, tiesiog užblokavo patirtį.
Po įvykio vyrui buvo atkimšta užsikimšusi arterija ir įdėtas širdies stimuliatorius. Ligoninėje jis praleido 12 dienų.
Ši patirtis pakeitė Alisterio požiūrį į gyvenimą – jis ėmė mažiau dirbti, daugiau laiko praleidžia su šeima bei draugais, pradėjo sveikiau maitintis ir sportuoti.
„Džiaugiuosi, kad esu gyvas, ir stengiuosi išnaudoti kiekvieną akimirką“, – sako vyras.
