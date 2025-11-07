 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vokiečių brigada Lietuvoje surengė pratybas: kas vyko?

2025-11-07 17:49 / šaltinis: BNS
2025-11-07 17:49

Lietuvoje dislokuojamos 45-osios šarvuotosios Vokietijos brigados „Lietuva“ kariai surengė vadavietės procedūrų patikrinimo pratybas, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

Vokiečių brigada Lietuvoje surengė vadavietės procedūrų patikrinimo pratybas (45-osios brigados „Lietuva“ nuotraukos.)
Lietuvoje dislokuojamos 45-osios šarvuotosios Vokietijos brigados „Lietuva" kariai surengė vadavietės procedūrų patikrinimo pratybas, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

„Pratybos parodė, kad brigada žengė pirmą labai svarbų ir sėkmingą žingsnį link vadovavimo gebėjimų stiprinimo, taigi ir kovinės parengties. Karių profesionalumas ir pasiruošimas veikti yra mūsų tolesnės misijos Lietuvoje pagrindas“, – pranešime sakė brigados vadas brigados generolas Christophas Huberis.

Tris savaites apie 150 karių iš brigados štabo, štabo aprūpinimo kuopos bei ryšių kuopos mokėsi įrengti ir eksploatuoti vadavietę.

Vokiečių brigada Lietuvoje surengė vadavietės procedūrų patikrinimo pratybas
FOTOGALERIJA. Vokiečių brigada Lietuvoje surengė vadavietės procedūrų patikrinimo pratybas

Mokymų tikslas – realiomis sąlygomis įtvirtinti bei sustiprinti brigados vadavietės veikimą.

Vadavietės procedūrų patikrinimo pratybų metu įgytos žinios bus panaudotos rengiantis kitąmet planuojamoms brigados pratyboms „Freedom Shield 2026“ („Laisvės skydas“).

Anot pranešimo, vadavietės procedūrų patikrinimo pratybos yra pagrindinė 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“ formavimo plano, kurio svarbiausias etapas – iki šių metų pabaigos sukurti vadovavimo gebėjimus, dalis.

Kitąmet planuojama į brigadą integruoti daugianacionalinę kovinę grupę „Lietuva“, pakeisti 122-ojo mechanizuotojo pėstininkų bataliono iš Oberfychtacho bei 203-iojo šarvuotojo bataliono pavaldumą.

45-oji šarvuotoji brigada „Lietuva“ formuojama kaip nuolat Lietuvoje dislokuota Bundesvero brigada. Ji priskirta 10-ajai šarvuotajai divizijai, kuri yra pagrindinis Vokietijos indėlis į NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą rytiniame flange.

BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.

Didžioji dalis brigados įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.

Berlynas yra sakęs, kad brigados perkėlimo tempas priklausys nuo Lietuvos pasirengimo priimti karius ir jų šeimas, sukuriant reikalingas sąlygas.

