TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Keliautojas „kanibalų genties" vadui pasiūlė druskos: to, kas vyko toliau, nesitikėjo

2025-09-02 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 20:10

Airijos kelionių influenceris ir socialinių tinklų žvaigždė Dara Tah sulaukė griežtos kritikos internete po to, kai savo „TikTok“ paskyroje pabandė užmegzti kontaktą su tariama kanibalų gentimi. Vaizdo įrašas, kuriame rodomas Tah bandymas priartėti prie vietinių, sulaukė daugiau nei 17,7 milijono peržiūrų.

Airijos kelionių influenceris ir socialinių tinklų žvaigždė Dara Tah sulaukė griežtos kritikos internete po to, kai savo „TikTok“ paskyroje pabandė užmegzti kontaktą su tariama kanibalų gentimi. Vaizdo įrašas, kuriame rodomas Tah bandymas priartėti prie vietinių, sulaukė daugiau nei 17,7 milijono peržiūrų.

0

Tah, turintis apie 750 tūkst. sekėjų „TikTok“ platformoje, yra žinomas pavojingų iššūkių entuziastas. Anksčiau jis dalijosi vaizdo įrašais, kuriuose išbando savo ištvermę: praleidžia 48 valandas be miego ar bando iškęsti 12 valandų „Kinų vandens kankinimą“. Šįkart jo pasirinktas iššūkis – aplankyti nežinomą gentį Papua Naujojoje Gvinėjoje, Indonezijos salos dalyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašą peržiūrėjo milijonai

Vaizdo įraše Tah, grupė turistų ir vietinis gidas Demi plaukia mediniu laivu upe, o pakrantėje esantys vietiniai garsiai šaukia ir mojuoja. Artėjant prie jų, vienas genties narys ištraukia lanką ir rodo į turistų laivą.

„Manau, jie rodo į mus lankais,“ – nerimauja vienas turistas.

Tah bando parodyti geranoriškumą ir paduoda maišelį druskos vienam iš vietinių lyderių. Tačiau gestas nesusilaukė teigiamo atsako – vietinis žmogus druską spjauna ir gina savo lanką.

„Neatrodo, kad jam tai patinka. Gerai, galime atsitraukti,“ – komentuoja Tah.

Gidas Demi įspėja: „Turime judėti, čia nesame laukiami. Tai labai pavojinga.“

Nepaisant nepalankaus priėmimo, Tah pažadėjo nenuleisti rankų.

„Bandysime dar kartą rytoj,“ – rašė vaizdo įrašo antraštėje.

@daratah Deep in the jungle of Papua... Just tried to make contact with a cannibal tribe LOL Will try again tomorrow. Wish us luck 😅 #cannibal #tribe #adventure #deadly #survival ♬ original sound - Dara Tah

Sulaukė kritikos bangos socialiniuose tinkluose

Pamatę šį įrašą, žiūrovai nepagailėjo kritikos.

Vienas komentatorius rašė: „Palikite juos ramybėje, jie jums nieko blogo nedaro.“

Kitas klausė: „Ar tikrai turėjai teisę trukdyti jų gyvenimui dėl turinio kūrimo?“

Kai kurie teigė, kad vaizdo įrašas buvo surežisuotas.

Taip pat pasipiktinimas kilo dėl stereotipinio įsivaizdavimo apie vietinius: „Tai nėra kanibalai, jie tiesiog gyvena ramų gyvenimą. Prašau neperdėti, nes taip galima klaidinti žiūrovus.“

Papua saloje gyvena apie 300 genčių, o kaimyninėje Papua Naujojoje Gvinėjoje – apie dvigubai daugiau. Nors kai kurios gentys, pavyzdžiui, Korowai, istoriškai praktikuodavo ritualinį kanibalizmą, ši tradicija beveik išnyko XX a. viduryje dėl sveikatos problemų, rašo „New York Post“.

