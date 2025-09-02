Keliautojas „kanibalų genties" vadui pasiūlė druskos: to, kas vyko toliau, nesitikėjo

Tah, turintis apie 750 tūkst. sekėjų „TikTok“ platformoje, yra žinomas pavojingų iššūkių entuziastas. Anksčiau jis dalijosi vaizdo įrašais, kuriuose išbando savo ištvermę: praleidžia 48 valandas be miego ar bando iškęsti 12 valandų „Kinų vandens kankinimą“. Šįkart jo pasirinktas iššūkis – aplankyti nežinomą gentį Papua Naujojoje Gvinėjoje, Indonezijos salos dalyje.
Įrašą peržiūrėjo milijonai
Vaizdo įraše Tah, grupė turistų ir vietinis gidas Demi plaukia mediniu laivu upe, o pakrantėje esantys vietiniai garsiai šaukia ir mojuoja. Artėjant prie jų, vienas genties narys ištraukia lanką ir rodo į turistų laivą.
„Manau, jie rodo į mus lankais,“ – nerimauja vienas turistas.
Tah bando parodyti geranoriškumą ir paduoda maišelį druskos vienam iš vietinių lyderių. Tačiau gestas nesusilaukė teigiamo atsako – vietinis žmogus druską spjauna ir gina savo lanką.
„Neatrodo, kad jam tai patinka. Gerai, galime atsitraukti,“ – komentuoja Tah.
Gidas Demi įspėja: „Turime judėti, čia nesame laukiami. Tai labai pavojinga.“
Nepaisant nepalankaus priėmimo, Tah pažadėjo nenuleisti rankų.
„Bandysime dar kartą rytoj,“ – rašė vaizdo įrašo antraštėje.
@daratah Deep in the jungle of Papua... Just tried to make contact with a cannibal tribe LOL Will try again tomorrow. Wish us luck 😅 #cannibal #tribe #adventure #deadly #survival ♬ original sound - Dara Tah
Sulaukė kritikos bangos socialiniuose tinkluose
Pamatę šį įrašą, žiūrovai nepagailėjo kritikos.
Vienas komentatorius rašė: „Palikite juos ramybėje, jie jums nieko blogo nedaro.“
Kitas klausė: „Ar tikrai turėjai teisę trukdyti jų gyvenimui dėl turinio kūrimo?“
Kai kurie teigė, kad vaizdo įrašas buvo surežisuotas.
Taip pat pasipiktinimas kilo dėl stereotipinio įsivaizdavimo apie vietinius: „Tai nėra kanibalai, jie tiesiog gyvena ramų gyvenimą. Prašau neperdėti, nes taip galima klaidinti žiūrovus.“
Papua saloje gyvena apie 300 genčių, o kaimyninėje Papua Naujojoje Gvinėjoje – apie dvigubai daugiau. Nors kai kurios gentys, pavyzdžiui, Korowai, istoriškai praktikuodavo ritualinį kanibalizmą, ši tradicija beveik išnyko XX a. viduryje dėl sveikatos problemų, rašo „New York Post“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!