Siaubinga nelaimė: į restoraną įsirėžęs automobilis vos nepražudė 2 influencerių

2025-08-20 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-20 07:30

Du maisto tinklaraštininkai išgyveno tikrą košmarą Teksase, kai į jų staliuką restorane rėžėsi visureigis. Socialinių tinklų žvaigždės Nina Santiago ir Patrickas Blackwoodas su savo sekėjais pasidalijo šiurpiu vaizdo įrašu ir nuotraukomis iš incidento, kurį jie pavadino „beveik mirtina patirtimi“.

Lašelinė, greitoji (Nuotr. 123rf.com)

4

Rugpjūčio 17-ąją Nina Santiago savo „Instagram“ paskyroje su 227 tūkst. sekėjų paviešino įrašą, kuriame ji kartu su P. Blackwoodu ragauja mėsainius Hjustone įsikūrusiame „CuVée’s Culinary Creations“ restorane. Vos įkandus sumuštinius, į jų pusę trenkėsi visureigis – stiklas pažiro ant stalo, o sėdėjęs duetas vos spėjo pasitraukti iš vietos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rytojus nėra pažadėtas“, – taip incidentą įvardijo N. Santiago, vadindama jį „beveik mirtina patirtimi“.

Išgabenti į ligoninę

Kitą dieną ji pasidalijo nuotraukomis iš ligoninės: veido žaizdomis, dūriu į ranką. P. Blackwoodas taip pat buvo sužeistas – medikai jį išgabeno į ligoninę su veido nubrozdinimais.

„Esu be galo dėkinga, kad likome gyvi. Stiklas pažiro akimirksniu, lyg iš niekur, kai tik atsikandau lašišos mėsainio“, – rašė ji.

N. Santiago pridūrė, kad ši patirtis privertė permąstyti gyvenimą: „Tai galėjo būti mūsų paskutinė vakarienė. Gyvenimas per trumpas pykti ar laikyti nuoskaudas – reikia atleisti, gyventi čia ir dabar, branginti artimuosius.“

Restorano „CuVée’s“ administracija savo „Instagram“ paskyroje perpublikavo vaizdo įrašą ir tikino esantys dėkingi Dievui, kad niekas nežuvo. „Nieks nesustabdys mūsų nuo geros virtuvės ir paslaugų bendruomenei,“ – pridūrė restoranas.

Pasak TMZ, automobilį vairavusi moteris vyko į privačią šventę tame pačiame restorane. Policija konstatavo, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas – vairuotoja nebuvo apsvaigusi, todėl kaltinimų jai nebus pateikta. Vis dėlto restoranui padarytą žalą vairuotoja turės atlyginti.

