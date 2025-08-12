Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Amanda nusprendė mesti savo vyrą ir 6 vaikus: štai kaip gyvena dabar

Kiekvienas bent kartą yra pagalvojęs – o kas, jei viską mesčiau ir pradėčiau gyventi tik sau? Be rutinos, be nuolatinio skubėjimo, be pilkų debesų virš galvos. Daugumai tai lieka tik svajone. Tačiau 53-ejų šešių vaikų mama Amanda Moss nusprendė, kad svajonės turi virsti realybe – ir iškeitė savo gyvenimą Jungtinėje Karalystėje į saulėtą Kiprą, vakarėlius bei darbą paplūdimyje.

Amanda Moss (nuotr. socialinių tinklų)

7

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amanda paliko 25 metus trukusią santuoką, vaikus ir solidų – net 142 800 eurų – metinį atlyginimą. 2020-ųjų gegužę ji persikėlė į Ajia Napą, kur gyvena iki šiol, vadindama tai „gyvenimu pagal tiesą“, rašo mirror.co.uk.

Nuo nusivylimo iki sprendimo

Moteris pripažįsta – sprendimas nebuvo spontaniškas. Ji jau kurį laiką jautė, kad gyvenimas, kurį gyveno, jos netenkina. „Buvau nelaiminga. Galvojau: ar čia ir yra mano gyvenimas?“ – prisimena Amanda. Sulaukusi 48-erių ji pasakė sau: „Velniop tai.“

Anksčiau ji dirbo po mažiausiai 12 valandų per dieną, pradėdama darbus vos atsibudusi 5 ryto. Dabar Amanda dirba apie penkias valandas per dieną, uždirba apie 59 500 eurų per metus – mažiau nei anksčiau, tačiau, pasak jos, gyvenimo kokybė gerokai pagerėjo.

Idėja keltis į Kiprą gimė dar 2008-aisiais, kai Amanda įsigijo poilsio namus, į kuriuos dažnai atvykdavo su vaikais. Kaskart grįžusi į Liverpulį ji jausdavosi prislėgta, o du vyriausi vaikai net pasiūlė: „Kodėl nesikeli? Ten juk esi laimingiausia.“

Pandemija tapo lūžio tašku

Kai per pandemiją jos verslas sugriuvo, Amanda nusprendė – dabar arba niekada. Trys jos dukros iš pradžių persikėlė kartu, tačiau vėliau grįžo į JK dėl geresnės švietimo sistemos. Visgi Amanda sako, kad Kipras – jos vieta.

Dabar ji leidžia sau ne tik dirbti paplūdimyje, bet ir tris–keturis kartus per savaitę eiti į klubus. „Mano dukra Honey nori, kad eičiau kartu su ja, ir sako: „Čia mano mama“, – juokiasi Amanda.

Persikėlusi ji numetė beveik 26 kilogramus, pradėjo sportuoti, keitė mitybą, investuoja apie 476 eurus per mėnesį į grožio procedūras ir sporto klubą: „Tai – investicija į mane. Visą gyvenimą jaučiausi stora ir negraži. Dabar jaučiuosi gerai.“

Nors sulaukia kritikos dėl savo sprendimo, Amanda įsitikinusi, kad rodo vaikams gerą pavyzdį – gyventi pagal savo taisykles: „Žmonės sako, kad esu įkvėpimas. Aš atsakau – galite padaryti tą patį, tiesiog užsisakykite bilietą.“

Šeši jos vaikai – Saxon (24 m.), Honey (23 m.), Floyd (21 m.), Albany (19 m.), bei 16 ir 11 metų dukros – liko JK, tačiau per atostogas ją aplanko. Amanda jau planuoja kitą gyvenimo etapą: nori įsimylėti turtingą, patrauklų vyrą ir dar labiau mėgautis gyvenimu.

diena po dienos
diena po dienos
2025-08-12 19:47
ar nejaučiate, kad kažkoks šūdas ištisai pompuojamas?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
