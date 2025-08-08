Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Slaugytoja atskleidė 3 ženklus, kurie išduoda artėjančią mirtį: kiti apie tai nesusimąsto

2025-08-08 20:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 20:35

Amerikietė hospiso slaugytoja Julie McFadden pasidalijo, kokius tris dalykus dažniausiai pastebi prieš pat žmogaus mirtį – tai gali padėti artimiesiems geriau suprasti, kas vyksta gyvenimo pabaigoje.

Laidotuvės, mirtis, kapinės, karstas (123rf.com nuotr.)

Amerikietė hospiso slaugytoja Julie McFadden pasidalijo, kokius tris dalykus dažniausiai pastebi prieš pat žmogaus mirtį – tai gali padėti artimiesiems geriau suprasti, kas vyksta gyvenimo pabaigoje.

0

Mirtis – tai tema, apie kurią žmonės kalba ir kurios bijo jau šimtmečius. Tačiau paliatyviosios slaugos specialistai stengiasi mažinti šią baimę, atskleisdami, kad mirties procesas gali būti ne toks bauginantis, kaip dažnai įsivaizduojame.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viena iš tokių slaugytojų – Kalifornijoje dirbanti Julie McFadden, dar žinoma kaip „Nurse Julie“. Ji daugiau nei 16 metų dirba hospiso slaugytoja ir turi net 1,7 mln. sekėjų „TikTok“ platformoje. Julie yra parašiusi knygą „Nothing to Fear: Demystifying Death to Live More Fully“ („Nėra ko bijoti: demistifikuojant mirtį, kad galėtume gyventi pilnavertiškai“), kurioje dalijasi savo patirtimi ir stebėjimais apie gyvenimo pabaigą.

Neseniai Julie atskleidė, kokias frazes žmonės dažniausiai ištaria prieš mirtį – tai dažnai būna „Aš tave myliu“, „Ačiū“ ar „Aš tau atleidžiu“. Ji net pastebėjo, kad kai kurie žmonės, rodos, „pasirenka“, kada mirti.

„Jie sako: „Aš mirsiu po šios datos“ arba „Palauksiu dukros vestuvių“. Vienas pacientas man yra pasakęs: „Aš mirsiu šį vakarą“ – ir iš tiesų mirė, nors tuo metu neatrodė, kad aktyviai merdėtų“, – pasakojo ji „Dr Karan Explores“ tinklalaidėje.

Dabar Julie atkreipia dėmesį į tris dažniausiai pasitaikančius fizinius požymius, kuriuos galima pastebėti per paskutines 24 valandas prieš žmogaus mirtį.

1. Mirties gargaliavimas

Skamba bauginančiai, tačiau Julie aiškina, kad tai – natūrali mirties proceso dalis. Gargaliavimą sukelia gleivės ir seilės, kurios kaupiasi žmogaus gerklėje bei kvėpavimo takuose, nes jis nebegali jų pats nuryti ar iškosėti. Toks garsas atsiranda, kai oras praeina per šį skysčių sluoksnį.

„Jį beveik visada išgirsite per paskutines 24 valandas iki mirties“, – sako Julie.

2. Kvėpavimo pokyčiai

Kitas aiškus ženklas, kad mirtis jau netoli, – tai kvėpavimo dažnio ir ritmo pokyčiai. Kvėpavimas gali tapti labai retas, su ilgomis pauzėmis – kartais artimiesiems net gali pasirodyti, kad žmogus jau mirė.

Taip pat pasireiškia vadinamasis agoninis kvėpavimas – gilaus, tarsi paskutinio oro gurkšnio gaudymas. Nors tai gali atrodyti bauginančiai, Julie ramina – žmogus tuo metu nejaučia skausmo, tai tiesiog fiziologinė reakcija.

Pasak „WebMD“, tai nėra tikras kvėpavimas, o refleksas, kylantis dėl deguonies trūkumo smegenyse. Julie pažymi, kad agoninis kvėpavimas yra vienas pagrindinių ženklų, jog žmogaus mirtis įvyks per artimiausias 24 valandas.

3. Mirties žvilgsnis

Ši būsena – bene ramiausia iš trijų. Julie apibūdina ją kaip momentą, kai žmogus dar gyvas, tačiau jau nebeatsibunda. Jis gali būti atmerktomis akimis ir atvira burna, tačiau nebeatsako į išorinius dirgiklius.

„Nors akys gali būti atmerktos, dažnai jos būna tarsi „stiklinės“ – žmogus į nieką konkretaus nežiūri, nes jau nėra visiškai „čia“, – aiškina Julie.

Ji šią būseną vadina „mirties žvilgsniu“, nes atrodo, tarsi „namuose nieko nebelikę“. Vis dėlto, Julie primena, kad net ir šioje būsenoje žmogus gali jus girdėti, todėl verta kalbėti su juo, laikyti už rankos, būti šalia.

Julie pabrėžia, kad nors šie trys požymiai dažni, kiekviena mirtis yra unikali – kai kurie žmonės miršta greitai ir netikėtai, o kiti gali gyventi ilgiau nei tikėtasi.

