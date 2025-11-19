„Žalgirio“ skautas išskyrė Madrido ekipos naujoką

Artėjant kelionei, „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas ir „Žalgirio“ skautas Erikas Kirvelaitis aptarė žalgiriečių dvigubos savaitės rungtynes ir laukiantį išbandymą su Karališkuoju klubu.
„Pralaimėjimai nėra smagu, bet jie suteikia peno apmąstyti, ką mes galime daryti kitaip, kur mūsų tos atakuotinos vietos, per kur mus baudžia varžovai. Trenerių štabas turi medžiagos įvertinimui, kaip gali keisti žaidimą ir, kaip galime padėti žaidėjams, jiems patarti, kad jie jaustųsi patogiau“, – apie praėjusią savaitę patirtus du pralaimėjimus kalbėjo E.Kirvelaitis.
Per Pirėjuje vykusias rungtynes buvęs žalgirietis Keenanas Evansas patyrė sunkią traumą, apie kurią buvo kalbėta ir „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje.
„Turiu artimą ryšį su Keenanu, nes jis buvo vienas pirmųjų žaidėjų, kuriuos pavyko pasirašyti į „Žalgirį“, kur asmeniškai prisidėjau prie žaidėjo prisikvietimo į komandą. Dirbi su tais krepšininkais, esi dalis jo karjeros pasikeitimo, atvykimo gyventi į kitą miestą, ginti tavo komandos spalvas. Ir smagu ji būna vėl kaskart matyti, susirašydavome su juo ir anksčiau, kai jis atlikdavo reabilitaciją. Kai jau buvo grįžęs į aikštelę. Dabar vėl žiūrinti per televiziją, matant skausmingą traumą, perkreiptą veidą, buvo labai skaudu žiūrėti“, – aiškino skautas.
„Žalgiris Insider“ tinklalaidės dalyje, matomoje tik Insideriams, buvo aptartas ir būsimas „Žalgirio“ varžovas – Madrido „Real“. Šį tarpsezonį klubo vadovybę papildė ir buvęs žalgirietis Martynas Pocius, tapęs „Real“ klubo generalinio direktoriaus asistentu.
„Sudėtis, kurią turi „Real“ „popieriuje“, atrodo gera. Kaip bebūtų, metai duoda savo. Sergio Scariolo sistema yra pagrįsta greitu krepšiniu, ką esame įpratę matyti iš Ispanijos rinktinės laikų. Nesu tikras, ar turėdamas nemetantį Walterį Tavaresą, gali plėsti aikštelę. Todėl „Real“ klubui labai tinka turimas Trey'us Lylesas, o su Martynu (M.Pociumi – past.) esame diskutavę, kad jis yra vienas iš labiausiai europietiškų NBA žaidėjų“, – tikino E.Kirvelaitis.
