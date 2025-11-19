Svarbus atradimas Vokietijoje: rasta originalaus laikraščio kopija su pirmuoju rankinio paminėjimu Lietuvoje

Kadangi viešai prieinamuose Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos elektroniniuose „Memeler Dampfboot“ archyvuose nepavyko rasti informacijos apie rankinio paminėjimus, LRF generalinis sekretorius Žilvinas Galimovas, besiruošiant rankinio šimtmečiui Lietuvoje, kreipėsi į Berlyno valstybinę biblioteką, kurioje saugomi šio laikraščio originalai.
Berlyno valstybinės bibliotekos Laikraščių skyriaus atstovas Dennisas Werneris po LRF užklausos užsakė reikiamus laikraščio „Memeler Dampfboot“ tomus iš fizinės bibliotekos saugyklos, kadangi elektroninės šio leidinio kopijos nėra saugomos.
Po kelių dienų LRF pasiekė džiugios naujienos – D. Werneris elektroniniu paštu pateikė informaciją, kad iš saugyklos gavus reikiamus dokumentus buvo rastas pirmasis rankinio paminėjimas 1927 m. rugpjūčio 30 d. išleistame 202-ajame numeryje, skyriuje „Gimnastika / Žaidimai / Sportas“. Čia publikuotame straipsnyje „Rankinis Klaipėdoje“ pranešama apie pirmąjį rankinio turnyrą tuometiniame Memelyje ir pateikiamas artėjančių renginių tvarkaraštis. Bibliotekos atstovas, pateikdamas šią informaciją, prie laiško pridėjo ir skenuotą originalaus numerio iškarpą.
Straipsnyje rašoma, kad „Po futbolo turnyro dabar čia vyksta ir rankinio turnyras. Tai yra pirmasis tokio pobūdžio turnyras Klaipėdoje ir tikėtina, kad jis sulauks didelio susidomėjimo, juolab kad tai futbolininkams ypač vertingas papildomas treniruočių pratimas.“ Toliau pateikiamas turnyro tvarkaraštis ir pabaigoje pažymima, kad „Kiekvienos rungtynės prasideda šeštą valandą vakaro.“
Pagal originalaus straipsnio ištraukos kopiją matyti, kad išleidus šį laikraštį jau buvo sužaistos pirmosios rungtynės, kurios įvyko 1927 m. rugpjūčio 29 d. Varžybose dalyvavo keturios komandos: S.V.M. ir S.V.A. (vietinių sporto klubų santrumpos, tikėtina, vokiško pavadinimo organizacijos), Sp.V. (Spielverein (žaidimų klubas) arba Sportverein) ir Freya. Turnyras vyko vieno rato sistema, tarpusavyje komandoms nuo rugpjūčio 29 iki rugsėjo 9 dienos sužaidus šešerias rungtynes.
„Tikslas yra toliau bendrauti su Berlyno valstybine biblioteka ir rasti daugiau rankinio paminėjimų laikraščiuose, – teigė LRF generalinis sekretorius Ž. Galimovas. – Jeigu pavyktų rasti daugiau informacijos apie 1927 metų įvykius, galėtume susidaryti platesnį vaizdą, kaip Lietuvoje pradėtas kultivuoti rankinis, ką tuo metu apie tai rašė spauda. Galų gale, sužinotume, kas laimėjo pirmąjį Lietuvoje rankinio turnyrą.“
Dennisas Werneris LRF informavo, kad 2027-aisiais, minint Lietuvos rankinio šimtmetį, būtų techninė galimybė pasiskolinti ir mūsų šalyje laikinai eksponuoti originalų laikraščio numerį su straipsniu, kuriame pirmą kartą paminėtas rankinis. Dėl to toliau vyks pokalbiai ir konsultacijos su Berlyno valstybinės bibliotekos vadovybe.
Iki šiol buvo manoma, kad Lietuvos rankinio „gimtadienis“ turėtų būti švenčiamas mėnesiu vėliau: prieš septynerius metus išleistame leidinyje „Pirmoji Lietuvos Respublika: kas, kur, kada? 400 reikšmingiausių įvykių (1918‑1940 m.)“ rašoma, kad 1927 m. rugsėjo 27 d. Klaipėdoje įvyko pirmasis rankinio turnyras Lietuvoje. Todėl gauta 1927 metų rugpjūtį išleisto „Memeler Dampfboot“ 202-ojo numerio kopija yra labai svarbus atradimas, tampantis ankstyviausiu rašytiniu įrodymu apie rankinio žaidimą Lietuvos teritorijoje.
LRF netrukus pradės pirmuosius žingsnius, planuojant Lietuvos rankinio šimtmečio minėjimo renginius. Visus metus vyksiančios šventės idėjų generavimui bei programos paruošimui bus sudaroma atskira darbo grupė, į kurią prisijungti bus kviečiami visi norintys aktyvūs ir iniciatyvūs rankinio bendruomenės nariai. Daugiau informacijos apie tai bus pateikta gruodžio mėnesį.
