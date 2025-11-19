Biatlono sezono atidarymo varžybose Austrijoje Lidija Žurauskaitė pateko tarp prizininkių

Lietuvos atstovė šaudykloje nesuklydo nė sykio bei šių metų pasaulio taurės laimėtojai vokietei Franziskai Preuss (šaudymas 0+1) nusileido 1 min. 0,2 sek. Antrą vietą užėmė 2021 metų planetos čempionė austrė Lisa Theresa Hauser (1+0), nugalėtojai pralaimėjusi 39,7 sek.
„Nesakyčiau, kad sportinė forma yra labai puiki. Tai tik kontrolinė treniruotė, o ne svarbios varžybos. Vis dar yra kur tobulėti ir tikiuosi, kad bus geriau, būsiu vis greitesnė. Šiandien trasoje turėjau užduotis galvoti apie techniką, apie kvėpavimą, apie šaudymą. Esu laiminga, kad viską gerai atlikau šaudykloje. Pažiūrėsime, kaip bus pasaulio taurėje, šiandien neblogai, bet yra kur tobulėti“, – sakė L. Žurauskaitė.
Natalija Kočergina varžybose užėmė 24 vietą (1+1), Judita Traubaitė buvo 33-ia (2+1), Sara Urumova – 35-a (1+1), Viktorija Augulytė 42-a (0+0), o Lukrecija Daugirdaitė – 44-a (2+1).
Ketvirtadienį biatlonininkės varžysis 10 km varžybose su keturiais šaudymo ruožais.
2025-2026 metų sezono pasaulio biatlono taurės varžybos prasidės lapkričio 29 dieną Estešunde. Būtent šiame Švedijos mieste šiuo metu stovyklauja Lietuvos vyrų biatlono rinktinės nariai, kurie šią savaitę taip pat išbandys jėgas kontrolinėse varžybose.
Primename, kad vasarį vyksiančiose Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse dalyvaus rekordinis skaičius Lietuvos biatlonininkų – net aštuoni.
