Su pasaulinėmis sporto organizacijomis dirbanti lietuvė: „Moterų sporto augimą gali paspartinti technologijos“

Tačiau su tuo atsiranda ir naujų, plika akimi nematomų žaidimo elementų. Sporto organizacijoms visame pasaulyje iš tradicinių klubų virstant pramogų kompanijomis, konkuruojančiomis su „Netflix“ ar „YouTube“, fizinės aikštelių ribos plečiasi į skaitmenines. Tad šiandien, norint pritraukti fanų dėmesį, tampa svarbu ne tik laimėti aikštelėje, bet ir sukurti gerą fanų patirtį skaitmeninėje erdvėje.
Moterys – ne tik aikštelėje, bet ir užkulisiuose
Remiantis „McKinsey & Company“ analize, 2022–2024 m. moterų sporto pajamos augo 4,5 karto greičiau nei vyrų. O Jungtinėje Karalystėje moterų sportas pernai sumušė visus žiūrimumo rekordus – 2024 metais, „Women’s Sport Trust“ duomenimis, jį stebėjo 44,7 mln. žmonių.
Rūta Janulevičienė, „NFQ Technologies“ verslo padalinio vadovė, – viena iš tų moterų, kurios šiuos pokyčius mato iš vidaus. Ji jau kelerius metus yra atsakinga už didžiųjų pasaulinių bendrovių – „Premier League Productions“ ir „Euroleague Basketball“ skaitmeninimo projektus. Vadovaudama lietuvių komandai, diegiančiai technologinius sprendimus pasaulinėms sporto kompanijoms, ji pasakoja pastebinti, kad sporto industrija šiuo metu išgyvena vieną didžiausių transformacijų istorijoje.
„Moterų sporto augimas keičia ne tik sporto industrijos ekonominę logiką, bet ir jos technologinį pamatą. Didesnės auditorijos reikalauja kokybiškų transliacijų, žiūrovai tikisi daugiau interaktyvumo, personalizuoto turinio, o klubai – efektyvesnių duomenų įrankių ir naujų monetizacijos šaltinių“, – sako ji.
Rūta pastebi, kad šiandien sporto organizacijos vis labiau primena pramogų bendroves. Kad išlaikytų žiūrovų dėmesį, jos turi transliuoti ne tik rungtynes, bet ir kasdienį turinį: užkulisius, istorijas, asmeniškus momentus ir taip tapti fanų gyvenimo dalimi.
„Šiandien laimi ne pats turinys, o fanų patirtis. Sporto gerbėjai nori paprastai ir aiškiai rasti jiems svarbią informaciją, naviguoti be kliūčių ir nebūti bombarduojami reklamos. Todėl sportas tampa vis labiau apie gerą fanų patirtį – tiek skaitmeninę, tiek emocinę“, – teigia R. Janulevičienė.
Sportas tampa technologijų žaidimu
Visgi, jos teigimu, nors sporto organizacijos seniai remiasi technologijomis, dabar didžiausias iššūkis – sujungti viską į vieną veikiančią sistemą ir vystyti jas pagal kiekvienos lygos ar fanų poreikius.
„Klubai ir lygos kaupia milžiniškus kiekius fanų informacijos – nuo bilietų sistemų iki mobiliųjų aplikacijų ir socialinių tinklų, tačiau šie duomenys dažnai egzistuoja atskirai. Dėl to trūksta vieningo vaizdo apie fanus, tampa sunku personalizuoti komunikaciją ar tiksliai išmatuoti kampanijų efektyvumą“, – aiškina R. Janulevičienė.
Tuo pat metu rėmėjai reikalauja daugiau duomenų ir inovatyvesnių sprendimų – jie nori matyti, kiek fanų realiai įsitraukė, gauti tikslias ataskaitas realiu laiku. Daugeliui klubų trūksta technologinių kompetencijų, todėl inovacijos diegiamos fragmentiškai, o naudojamos sistemos – dažnai paveldėtos iš tiekėjų, kurie siūlo bendrinius sprendimus, bet jų toliau nebeplėtoja.
„Mūsų patirtis su „Premier League Productions“ ir „Euroleague“ rodo, kad sporto organizacijoms reikia ne daugiau technologijų, o geresnio IT ūkio valdymo. Kai viskas sujungta į vieną sistemą, o sprendimai kuriami ir tobulinami nuolat, klubai gali ne tik sutaupyti, bet ir kurti fanams personalizuotą patirtį bei išnaudoti naujas monetizacijos galimybes. O tokiu būdu, pavyzdžiui, moterų sportui gali tapti gerokai lengviau įrodyti savo komercinį potencialą“, – pasakoja technologijų ekspertė.
DI – nematomas žaidėjas, kuris vienodina žaidimo sąlygas
Kitas didelis sporto augimo katalizatorius – dirbtinis intelektas. Jis jau keičia tai, kaip kuriamas, platinamas ir vartojamas sporto turinys. Nuo automatinio rungtynių vaizdo klipų generavimo iki personalizuotų fanų rekomendacijų – DI tampa naujuoju žaidėju užkulisiuose, kuris sportui gali padėti augti dar sparčiau su mažesniais resursais.
„Daugelis moterų komandų neturi tokių pačių biudžetų kaip vyrų lygos, todėl DI tampa galimybe išlyginti žaidimo sąlygas – pasiekti daugiau fanų, kurti daugiau turinio. DI įrankiai leidžia efektyviau karpyti vaizdo įrašus, versti turinį keliomis kalbomis, kurti socialinius klipus ir net automatiškai pritaikyti rėmėjų aktyvacijas konkrečiai rinkai. O tai gali padėti sporto organizacijoms veikti greičiau ir išmaniau – automatizuoti turinio kūrimą, analizuoti fanų elgseną ir kurti jiems asmeniškai pritaikytas patirtis“, – sako Rūta Janulevičienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!