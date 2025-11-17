Lietuvos kurtieji sportininkai iš žaidynių siunčia smagias žinias

Ji suteikė lietuvėms vizą į aukštesnę grupės poziciją.
Favoritėmis laikytos varžovės galingai pradėjo susitikimą, išsiveržė į priekį 13:5. Tačiau nuo šio momento prasidėjo kone stebuklingai geras abiejų mūsų tinklininkių žaidimas. Jos sugebėjo ne tik išlyginti seto rezultatą, bet ir laimėti 21:19.
Vis tik JAV ekipos narės laimėjo antrą setą 21:17.
Patikėjusios savo jėgomis, B. Aleknavičiūtė ir D. Keraitė nė nemanė kapituliuoti. Permainingai vykusiame trečiajame kėlinyje mūsų tinklininkės išplėšė pergalę nagais, dantimis - 15:11.
Trečiame ture Lietuvos ekipa susitiks su abejas rungtynes pralaimėjusiomis lenkėmis ir turi geras perspektyvas užimti grupėje antrąją vietą. Tuo pačiu laiku rungtyniauti pradėjo ir badmintonininkai, rungtyniavę vyrų vienetų turnyre.
Svarbią pergalę Q grupėje pasiekė jaunasis Tadas Rimkus. Jis įveikęs bulgarą Aleksą Jordanovą 22:20, 21:13, užėmė grupėje antrą vietą ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Tiesa, 16-finalyje 15-mečiam klaipėdiečiui teks kautis su antrąja žaidynių rakete – Chen-Ding Chengu iš Taivano. O gal Donato Narvilo auklėtinis sukurs irgi stebuklą, kaip tinklininkės?
Kitas Lietuvos atstovas – senas badmintono vilkas – Ignas Reznikas, po sekmadienį pralaimėto susitikimo, antrą dieną nejuokavo. O ir juokauti nebegalėjo, nes balansavo ties iškritimo iš varžybų riba. Klaipėdietis sutriuškino Siu Kei Wongą iš Hongkongo 21:7, 21:6.
16-finalyje 5-oji žaidynių raketė I. Reznikas susitiks japonu Yuki Morimoto.
Mišrių dvejetų varžybose Lietuvos jaunimas – T. Rimkus ir Aurelija Ramaneckaitė pirmosiose rungtynėse pateikė gražią staigmeną – 18:21, 21:18, 21:14 išplėšė pergalę susitikime su Indijos atstovais.
Tačiau antrame H grupės mače su Pietų Korėjos dvejetu Kyungduku Shinu ir Min Kyeong Park, lietuviai turėjo pripažinti varžovų persvarą – 10:21, 11:21.
Tvirta pergale žaidynėms prisistatė Kazimieras Dauskurtas ir Vaiva Žymantė. Jie 21:14, 21:12 pranoko kitus P. Korėjos atstovus Taeho Heo ir Hyang Kim.
Mūsų poros antradienį dar laukia paskutinės grupės varžybos su Indijos žaidėjais – Piyushu ir Shreya Singla.
Po gražios pergalės prieš Italijos rinktinę, pirmadienį suklupo Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Andriaus Vaicekausko auklėtinės 62:68 (15:21, 11:17, 17:16, 19:14) pralaimėjo Australijos penketukui.
Varžovės, išvakarėse turėjusios itin lengvas rungtynes su Kenijos komanda, nuo pirmųjų minučių pasiūlė aukštą žaidimo tempą. Ir tai davė vaisių. Kengūrų šalies krepšininkės keletą kartų buvo pabėgusios į priekį 13 taškų skirtumu.
Tačiau lietuvės rado savyje jėgų ne tik išlyginti rezultatą, bet ir persverti (likus 3 min. 42 sek. – 61:60).
Gal gaudynės pareikalavo iš krepšininkių daug jėgų, o gal kiti faktoriai lėmė, jog australės vėl susigrąžino lyderystę. Varžovėms pirmaujant 65:62, 66:62 lietuvės skubėjo išlyginti rezultatą tolimais metimais. O kamuoliai skriejo pro šalį.
Rezultatyviausiai mūsų ekipoje žaidė 16 taškų surinkusi Ramunė Eskertaitė, 12 – Justina Burbaitė-Mačiulienė, 9 – Sonata Bareikienė.
Grupės varžybas lietuvės baigs rungtynėmis su Kenijos komanda.
Pirmadienį vyko vyrų rutulio stūmimo rungties atrankinės varžybos, kurių labiausiai laukė Lietuvos sporto aistruoliai.
Toliausiai rutulį nustūmė Vytenis Ivaškevičius, antras buvo Mindaugas Jurkša. Šeštą vietą užėmė Šarūnas Zdanavičius.
Lemiamos medalių dalybos vyks 19 d.
