Lietuvos šaškių čempionate Bačkonyse triumfavo „Verdenės“ klubas

Turnyro nugalėtojais tapo šaškių klubas „Verdenė“, surinkęs 12 taškų iš keturiolikos galimų. Tiek pat taškų surinko ir šaškių klubas „Riešutas“. Dėl pirmos vietos buvo žaidžiamas papildomas mačas su sutrumpinta laiko kontrole. Pergalę pasiekė ŠK „Verdenė“ ir pelnytai užėmė pirmąją vietą, o sidabro medaliai atiteko ŠK „Riešutas“. Trečias liko Šiaulių miesto ŠK „Fintas“, surinkęs 11 taškų.
Šeštadienį, lapkričio 15 d., surengtas Lietuvos vyrų ir moterų paprastųjų šaškių žaibo čempionatas, kuris šiais metais sutraukė net 45 dalyvius. Čempionu tapo Vilius Aleknavičius (ŠK „Verdenė“), antrąją vietą užėmė jo klubo draugas Andrius Kybartas (ŠK „Verdenė“), o trečiąja vieta džiaugėsi Matas Stankevičius iš Marijampolės sporto centro.
Tarp moterų nugalėjo Vladislava Valiukevič („Baltija“). Antra buvo Genovaitė Bukauskienė („Ceitnotas“), trečia – Melanija Juškienė („Taktika“).
