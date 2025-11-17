 
Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

„Real“ svarsto parduoti dalį akcijų užsienio investuotojams: kokį poveikį tai turės klubo ateičiai?

2025-11-17 20:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 20:41

Madrido „Real“ prezidentas Florentino Perezas šį mėnesį surengs neeilinį klubo narių susirinkimą, kuriame pristatys planą parduoti 5–10 proc. klubo akcijų išoriniam investuotojui. F. Perezas tvirtina, kad klubo vertė siekia net 10 mlrd. eurų, todėl planuojamas pardavimo sandoris „Real“ sąskaitą papildytų nuo 500 mln. iki 1 mlrd. eurų.

Florentino Perezas | Scanpix nuotr.

F. Perezas idėją išdėstys lapkričio 23 d. asamblėjoje, siekdamas gauti klubo narių pritarimą. Pasak vadovo, toks sprendimas reikalingas siekiant užtikrinti stabilų finansavimą ir nuolatinį konkuravimą su Anglijos ar Artimųjų Rytų finansine jėga grįstais klubais. Sandoris leistų išlaikyti esamą „socios“ valdymo modelį – klubas su 90 proc. akcijų liktų narių rankose ir kiekvienas iš jų galėtų turėti tik vieną akciją, parduoti tik kitam nariui, todėl išorės kapitalas negalėtų perimti klubo kontrolės.

Klubas pastaraisiais metais investavo daugiau nei 1,3 mlrd. eurų į „Santiago Bernabeu“ renovaciją, be to, turi daugiau nei 1 mlrd. galiojančių paskolų, todėl papildomos investicijos laikomos strateginėmis. Pagal viešai paskelbtus finansinius duomenis, 2024–2025 m. sezoną „Real“ užbaigė su 1,185 mlrd. pajamų, tačiau grynasis turtas siekė tik 598 mln. eurų.

Klubo gerbėjų bendruomenėje kyla daug diskusijų, ar toks žingsnis iš tiesų būtinas ir koks jo ilgalaikis poveikis klubo nepriklausomybei, tačiau vadovybė pabrėžia – bet kokie pokyčiai bus įgyvendinti tik balsų dauguma ir išsaugant pagrindinę viziją, kad „Real“ priklauso jo nariams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

