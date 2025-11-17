„Crvena Zvezda“ krito Liublianoje

Donatas Motiejūnas per 11 minučių pelnė 2 taškus (1/1 dvit.), atkovojo 4 kamuolius, 2 kartus klydo, tiek pat prasižengė ir rinko 2 naudingumo balus.
Belgrado ekipai 18 taškų rinko Semi Ojeleye, 15 – Urošas Plavšičius (7 atk. kam.), 14 – Codi Milleris-McIntyre‘as (5 rez. perd., 1/5 trit.), 9 – Jaredas Butleris.
Liublianos komandai 18 taškų pelnė Umoja Gibsonas, 15 – Aleksejus Nikoličius (7 rez. perd.).
Belgrado klubas Eurolygoje netrukus susitiks su Valensijos „Valencia“.
