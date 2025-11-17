Po koncerto – širdį virpinantis Manto Vyganto ir Mildos momentas: „Jausmai nugali viską“

Savo mintis apie Mildą jis išdėstė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Iš vyro lūpų – jautrūs žodžiai
Dainininkas Mantas Vygantas pasidžiaugė, kad jo mylimoji visuomet jį palaiko ir pasidalijo jam brangia akimirka.
„Kai baigiasi koncertas, širdis nuolat perpildyta emocijų nuo žiūrovų aplodismentų. Tačiau pačios maloniausios emocijos, kai šalia – pats brangiausias žmogus, kuri visada išleidžia į sceną ir pasitinka nuo jos nulipant, srūvant prakaitui nuo galvos.
Daug gyvenime aplink teisėjų, daug žinovų ir patarėjų, bet jausmai nugali viską.
Ačiū visiems, kurie palaiko ir tiems kuriems pirštai dreba nuo noro įžeisti ar pasmerkti .
Laimingiems laikas bėga lėčiau, o jausmai – suteikia gyvenimui sparnus. Gyvenimas vietoje nestovi. Jis mūsų mokytojas.
Tačiau jis tik vienas ir gyventi jį norisi taip, kaip sako mums mūsų vidus. Nors gal kai kuriems ir atrodome kaip 16- kiniai, tačiau norėjosi pasidalinti mums brangia akimirka.
Ačiū, kad esi, Milda. Kartu mes stipresni“, – jautriai rašė Mantas.
