TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po koncerto – širdį virpinantis Manto Vyganto ir Mildos momentas: „Jausmai nugali viską“

2025-11-17 20:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 20:57

Dainininkas Mantas Vygantas socialiniame tinkle pasidalijo jautriu įrašu, kuris skirtas jo širdies draugei Mildai

Mantas Vygantas ir Milda (nuotr. asm. archyvo)
4

Dainininkas Mantas Vygantas socialiniame tinkle pasidalijo jautriu įrašu, kuris skirtas jo širdies draugei Mildai

Savo mintis apie Mildą jis išdėstė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Mantas Vygantas ir Milda
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Vygantas ir Milda

Iš vyro lūpų – jautrūs žodžiai

Dainininkas Mantas Vygantas pasidžiaugė, kad jo mylimoji visuomet jį palaiko ir pasidalijo jam brangia akimirka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai baigiasi koncertas, širdis nuolat perpildyta emocijų nuo žiūrovų aplodismentų. Tačiau pačios maloniausios emocijos, kai šalia – pats brangiausias žmogus, kuri visada išleidžia į sceną ir pasitinka nuo jos nulipant, srūvant prakaitui nuo galvos.

Daug gyvenime aplink teisėjų, daug žinovų ir patarėjų, bet jausmai nugali viską.

Ačiū visiems, kurie palaiko ir tiems kuriems pirštai dreba nuo noro įžeisti ar pasmerkti .

Laimingiems laikas bėga lėčiau, o jausmai – suteikia gyvenimui sparnus. Gyvenimas vietoje nestovi. Jis mūsų mokytojas.

Tačiau jis tik vienas ir gyventi jį norisi taip, kaip sako mums mūsų vidus. Nors gal kai kuriems ir atrodome kaip 16- kiniai, tačiau norėjosi pasidalinti mums brangia akimirka.

Ačiū, kad esi, Milda. Kartu mes stipresni“, – jautriai rašė Mantas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

