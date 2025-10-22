Kalendorius
Mantas Vygantas kreipėsi į ypatingą moterį savo gyvenime: „Tu esi mano stiprybė ir įkvėpimas“

2025-10-22 11:41
Atlikėjo Manto Vyganto šeimoje spalio 22-oji žymi ypatingą šventę – šiandien jo mama Virginija mini savo gimtadienį. Šia proga savo brangiam žmogui jis skyrė šiltus žodžius.  

Mantas Vygantas (nuotr. asm. archyvo)
Atlikėjo Manto Vyganto šeimoje spalio 22-oji žymi ypatingą šventę – šiandien jo mama Virginija mini savo gimtadienį. Šia proga savo brangiam žmogui jis skyrė šiltus žodžius.  

Socialiniame tinkle „Facebook“ M. Vygantas pasidalijo itin gražiu kadru, kuriame apsikabinęs pozuoja su savo mama Virginija.  

Mantas Vygantas
FOTOGALERIJA. Mantas Vygantas

Manto Vyganto šeimoje – ypatinga diena

Kaip paaiškėjo, šiandien jo mama mini savo gimtadienį.

Šia proga atlikėjas pasveikino brangų žmogų viešai, skirdamas jai šiltus žodžius ir padėkodamas už rūpestį.  

Įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Brangi mama, su gimtadieniu! Šią ypatingą dieną noriu išreikšti savo didžiausią meilę ir padėką už visą tavo šilumą, rūpestį ir palaikymą. Tu esi mano, stiprybė ir įkvėpimas.

Linkiu tau neturėti skaičiaus, kuris apibūdintų tavo jaunatvišką dvasią ir energiją. Tegu kiekviena diena būna pilna meilės, džiaugsmo ir ramybės. Ačiū, kad esi ta šviesa, kuri apšviečia mano kelią. Myliu tave iš visos širdies!

 

 

