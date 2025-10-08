Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš miško Mantas Vygantas su mylimąja Milda grybus tempė pintinėmis: atskleidė, kur rinko

2025-10-08 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 13:25

Jau kurį laiką Lietuvoje gyvenantis Mantas Vygantas laisvalaikio veltui neleidžia. Neseniai jis kartu su širdies drauge Milda apsilankė miške ir grįžo iš jo su pilnomis pintinėmis rudens gėrybių.

Jau kurį laiką Lietuvoje gyvenantis Mantas Vygantas laisvalaikio veltui neleidžia. Neseniai jis kartu su širdies drauge Milda apsilankė miške ir grįžo iš jo su pilnomis pintinėmis rudens gėrybių.

4

Naujienų portalui tv3.lt Mantas Vygantas atskleidė, kur pavyko surasti gausų kiekį įvairiausių grybų.

Mantas Vygantas su Milda
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mantas Vygantas su Milda

Parodė rudens gėrybes

Dainininkui Mantui Vygantui patinka leisti laisvalaikį gamtoje – ten jis atitrūksta nuo kasdienių rūpesčių ir mėgaujasi laiku su brangiu žmogumi Milda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su šeima gyvename Druskininkuose. Dzūkijoje, kaip žinia, netrūksta miškingų vietų. Šiemet  atradome gražų mišką mano močiutės kaime, šiek tiek už Druskininkų, važiuojant Latežerio link“, – atskleidė jis.

Neseniai apsilankymas miške Mantui su Milda buvo itin sėkmingas, jiedu namo grįžo su pilnomis pintinėmis grybų.

„Prisirinkome tikrai daug – net keturias pintines! Į kadrą tilpo tik dvi. Radome baravykų, šilbaravykių, kazlėkų ir įvairių kitų grybų. Šiandien juos valome ir ruošiamės marinuoti, o vakar sėkmingai išsikepėme baravykus su prieskoniais – buvo labai skanu.

Mėgaujamės rudenio gamtos stebuklais ir džiaugiamės, kad dar lepina geri orai. Smagu pasidžiaugti mišku, tyru oru ir pačia gamta. Gyventi Druskininkuose – tikras džiaugsmas. Nors laisvo laiko turime nedaug, stengiamės jį leisti turiningai, kartu su šeima“, – džiaugėsi dainininkas.

 

