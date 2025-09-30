Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išgirdęs, ką kalba Jolanta Naruševičiūtė, Mantas Vygantas nebegali tylėti: „Jai reikia psichiatro pagalbos“

2025-09-30 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 10:55

Nepaisant to, kad dainininkė Jolanta Naruševičiūtė ir Mantas Vygantas išsiskyrė prieš metus, tačiau panašu, kad karo kirvio taip ir neužkasė. Moteris metė rimtus kaltinimus savo buvusiam širdies draugui. Galiausiai į šiuos kaltinimus sureagavo ir pats vyras.

Mantas Vygantas, Milda May ir Jolanta Naruševičiūtė (tv3.lt fotomontažas)
Nepaisant to, kad dainininkė Jolanta Naruševičiūtė ir Mantas Vygantas išsiskyrė prieš metus, tačiau panašu, kad karo kirvio taip ir neužkasė. Moteris metė rimtus kaltinimus savo buvusiam širdies draugui. Galiausiai į šiuos kaltinimus sureagavo ir pats vyras.

Pasak moters, vyras nori pasisavinti visas bendras dainas.

Mantas Vygantas ir Jolanta Naruševičiūtė
FOTOGALERIJA. Mantas Vygantas ir Jolanta Naruševičiūtė

Metė kaltinimus

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje moteris papasakojo, kas nutiko.

„Noriu Jūsų paklausti, kiek matote šitam video klipe žmonių? Neskaitant šuns...

Šitos dainos „YouTube“ kanale nėra, bet yra platformose. Kažkas juk visas dainas panaikino.

Ir jei paklausytumėt, kiek išgirstumėt atlikėjų? Du ar viena?

Tai va Mielieji, dar vienas cirkas. Aš esu iš visur išbraukta, nes ponas, garsusis atlikėjas, vienas nori pasisavinti visas teises. Atlygis tik jam vienam, kad atitektų, nors ir taip už visas dainas jis vienas gauna visas lėšas. Teisės į dainas abiejų vienodos. Už jų išleidimą aš taip pat mokėjau savo sunkiai uždirbtus pinigus.

Tai vat čia tikrasis veidas... žinoma, bankrotai daug lėšų reikalauja.

Sako viešumas yra geras dalykas, galvoja, kad aš kvaila ir nusileisiu. Nė už ką“, – socialiniame tinkle rašė moteris.

Sureagavo Mantas Vygantas

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Mantu Vygantu, šis trumpai pakomentavo situaciją.

„Žmogui reikia psichiatro pagalbos, jei jis nesuvokia, kad dainas į muzikos platformas galima įkelti pačiam ir taip skleisti jas pasauliui. Čia tiesiog stengiasi joti ant svetimo pečių. Bet jai reikia psichiatro pagalbos. Aš kitaip nematau“, – kalbėjo Mantas.

Vyras pridūrė, kad dabar gyvena laimingą gyvenimą ir nori ištrinti praeitį: „Aš turiu savo „YouTube“ kanalą. Nenoriu turėti jokių sąsajų su duetu. Visiškai nenoriu girdėti apie buvusį gyvenimą – noriu jį ištrinti, jis man neegzistuoja. Tokie poelgiai, toks požiūris, žeminimas, menkinimas kitų žmonių yra žemiau lygio.  Noriu ištrinti buvusį gyvenimą. Gyvenu laimingai ir taip gyvensiu toliau. Esu sąžiningas žmogus ir nesu tinginys gyvenime, kaip kiti.“

 

2025-09-30 11:19
Jums visiems reikia psichiatro...Sitas veikejas renkasi mociutes,tai ar normalu?
Atsakyti
Nunafik
Nunafik
2025-09-30 11:26
Kokia baisi pusplikė babcia.
Atsakyti
Babutė
Babutė
2025-09-30 11:30
Ar galite baikti, viena persenus kiti nesusitupėję. Gėda
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
