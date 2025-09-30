Išgirdęs, ką kalba Jolanta Naruševičiūtė, Mantas Vygantas nebegali tylėti: „Jai reikia psichiatro pagalbos“

Pasak moters, vyras nori pasisavinti visas bendras dainas.
Metė kaltinimus
Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje moteris papasakojo, kas nutiko.
„Noriu Jūsų paklausti, kiek matote šitam video klipe žmonių? Neskaitant šuns...
Šitos dainos „YouTube“ kanale nėra, bet yra platformose. Kažkas juk visas dainas panaikino.
Ir jei paklausytumėt, kiek išgirstumėt atlikėjų? Du ar viena?
Tai va Mielieji, dar vienas cirkas. Aš esu iš visur išbraukta, nes ponas, garsusis atlikėjas, vienas nori pasisavinti visas teises. Atlygis tik jam vienam, kad atitektų, nors ir taip už visas dainas jis vienas gauna visas lėšas. Teisės į dainas abiejų vienodos. Už jų išleidimą aš taip pat mokėjau savo sunkiai uždirbtus pinigus.
Tai vat čia tikrasis veidas... žinoma, bankrotai daug lėšų reikalauja.
Sako viešumas yra geras dalykas, galvoja, kad aš kvaila ir nusileisiu. Nė už ką“, – socialiniame tinkle rašė moteris.
Sureagavo Mantas Vygantas
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Mantu Vygantu, šis trumpai pakomentavo situaciją.
„Žmogui reikia psichiatro pagalbos, jei jis nesuvokia, kad dainas į muzikos platformas galima įkelti pačiam ir taip skleisti jas pasauliui. Čia tiesiog stengiasi joti ant svetimo pečių. Bet jai reikia psichiatro pagalbos. Aš kitaip nematau“, – kalbėjo Mantas.
Vyras pridūrė, kad dabar gyvena laimingą gyvenimą ir nori ištrinti praeitį: „Aš turiu savo „YouTube“ kanalą. Nenoriu turėti jokių sąsajų su duetu. Visiškai nenoriu girdėti apie buvusį gyvenimą – noriu jį ištrinti, jis man neegzistuoja. Tokie poelgiai, toks požiūris, žeminimas, menkinimas kitų žmonių yra žemiau lygio. Noriu ištrinti buvusį gyvenimą. Gyvenu laimingai ir taip gyvensiu toliau. Esu sąžiningas žmogus ir nesu tinginys gyvenime, kaip kiti.“
