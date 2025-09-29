Mantas Vygantas pratrūko: patvirtino santykius su Milda May, rėžė Jolantai ir komentatoriams

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook. Jame ir buvo patvirtinti santykiai.
Aštrūs žodžiai
Dainininkas negailėjo aštrių žodžių: kalbėjo apie pasibaigusią kantrybę ir galimus teismus.
Vaizdo įraše jis sakė:
„Labas vakaras visiems, labas vakaras tiems, kurie stebi, ir sekėjai, ir nauji žmonės, kurie pamatys šį video, lai jis eina plačiai. Kantrybė turi tam tikras ribas ir tas ribas kai pasiekia, tą raudoną liniją, sprogsta viskas.
Yra tolerancija užrakinta po visais devyniais užraktais. Užmesta, užkasta ir taip toliau.
Keli mėnesiai, kelioliką, nežinau, kiek skaičiuoti, jau pats pasimetęs laike, bet ilgą laiką jau nieko nebesakau apie buvusią praeitį, bet dabar jau yra visiškai visiškai – stop. Užtenka. Užtenka laiko patyčioms, užtenka, reikia nustoti pilti purvą ant Mildos.
Taip, žinot ką, aš jums pasakysiu viešai: taip, mes esame kartu. Mus sujungė ši visa situacija, mus sujungė visa medija ir purvo pylimas. Mes esame laimingi, mes norime būti laimingi, tad palikite mus ramybėje. O visi tokie komentatoriai, kaip Jolanta... Ačiū tau labai už tą visą antireklamą. Tavęs niekas nejudina, bet tu pastoviai nesupranti, ką tu darai. Gyvenk tu savo gyvenimą ir nesikišk, kur tau nereikia.
<...>
Užsikiškit. Užtenka, nebepilkit purvo. Kas jums darosi, aš nesuprantu, jūs neturit savo gyvenimo? Neturit ką veikti? Ar jūs ten sėdit ant savo tų knopkių feisbukuose ir laukiat kažką, kad įžeisti, paskleisti informaciją, kad tik pažeminti žmogų? Aš jūs protaujate iš viso, ką jūs darote?
Gyvenime žmonės yra laimingi. Mes esam laimingi ir aš daugiau nebeleisiu niekados nei Mildos, nei šeimos, nei mūsų viso bendro artimųjų rato, nei pačio savęs daugiau žeminti.
Visi komentatoriai, kurie po „Muzikantai Londone“ komentuoja ir komentuos toliau – jūs visi esate dokumentuojami. Užtenka. Reikia kreiptis į teismą, bylos bus laimimos, nes yra ir šantažuojama, ir skleidžiama dezinformacija.
Nežinau, ką darote, bet jūs susimąstykite, gyvenimas per daug trumpas, gyvenkite jį ir mėgaukitės juo, nes aš daugiau nebeleisiu skaudinti savo šeimos. Užtenka sėdėti kaip laido riteriams ir komentuoti visiškai briedą. Mes pavargome, mes nutolę nuo visų šitų nesąmonių.
Mes gyvename, mes stengiamės, gyventi Lietuvoj yra menas. Mes ir patys menininkai, gyvenam Lietuvoj ir džiaugiamės, nes Lietuvoje gyventi yra geriausia – bet duokite kvėuoti.
Mes nieko nejudinam, nei vieno iš tų, kurie blogai atsiliepia – mes nei vienam nepasakom blogo žodžio“, – šnekėjo jis.
