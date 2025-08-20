Mantas Vygantas paviešino šiltą kadrą su Milda May: „Visą gyvenimą turiu savo rankose“

Gimtadienį minintis M. Vygantas socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino šventinį įrašą.
Skyrė šiltus žodžius
Vyras pasidalijo nuotrauka, kuriame jis matyti gamtos fone su Milda May – moterimi, su kuria jau ne vieną mėnesį yra poruojamas.
Šalia kadro Mantas pasidalino ir mintimis, rašė apie „savo rankose turimą visą gyvenimą“.
„Šiandieną man 34.. Laikas greitai bėga.
Esu laimingas, mylimas ir gerbiamas.
Man daugiau nieko netrūksta šiame gyvenime – nes visą gyvenimą turiu savo rankose.
Ačiū visiems, kurie manęs klausotės, ateinate į koncertus. Ačiū visiems už meilę, dėmesį.
Metai išties buvo sunkūs, bet dabar jau pradedu kvėpuoti.
Širdis beprotiškai laiminga“, – socialiniame tinkle rašė jis.
Atskleidė, kaip švęs gimtadienį
Primename, kad naujienų portalui tv3.lt rugpjūčio 20 d. gimtadienį minintis Mantas Vygantas atvirai prakalbo apie šventę ir užsibrėžtus tikslus.
Pradėdamas pokalbį apie gimimo dieną, M. Vygantas džiaugėsi, kad ją paminės scenoje: „Labai linksmai, labai darbingai! Pirmą kartą gimtadienį sutiksiu Palangoje – ten, kur koncertuosiu, „Sporto lizde“. Todėl visus, kurie tuo metu bus Palangoje, kviečiu švęsti kartu. Galėsime paminėti mano gimtadienį drauge!“
Pasak dainininko, jo svajonėse – muzika ir kūryba. „Kaip ir kiekvienas artistas, turiu svajonę sistemingai kurti ir leisti dainas, kad pritraukčiau vis daugiau klausytojų. Noriu, kad mano muzikinis kelias būtų pripažintas, sėkmingas ir įvertintas“, – pasakojo Mantas.
Tęsdamas pokalbį apie praėjusius metus, M. Vygantas neslėpė, kad jie buvo kupini ne tik įspūdžių, bet ir pamokų: „Didžiausia pamoka, kurią išmokau – tai viešumo kaina. Norint pasidalyti asmeninio gyvenimo akimirkomis – kelionių, koncertų džiaugsmu – ne visada sulaukiama teigiamo atgarsio. Todėl vis dažniau stengiuosi savo asmeninį gyvenimą pasilikti tik sau.“
