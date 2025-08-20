Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mantas Vygantas paviešino šiltą kadrą su Milda May: „Visą gyvenimą turiu savo rankose“

2025-08-20 11:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 11:09

Atlikėjas Mantas Vygantas rugpjūčio 20-ąją mini gimtadienį – jam sukanka 34-eri. Ypatingos dienos proga atlikėjas socialiniuose tinkluose paviešino įrašą, kuriame – mintys apie laimingą vyro širdį.  

Mantas Vygantas, Milda May (nuotr. asm. archyvo)

Atlikėjas Mantas Vygantas rugpjūčio 20-ąją mini gimtadienį – jam sukanka 34-eri. Ypatingos dienos proga atlikėjas socialiniuose tinkluose paviešino įrašą, kuriame – mintys apie laimingą vyro širdį.  

REKLAMA
9

Gimtadienį minintis M. Vygantas socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino šventinį įrašą.  

Skyrė šiltus žodžius

Vyras pasidalijo nuotrauka, kuriame jis matyti gamtos fone su Milda May – moterimi, su kuria jau ne vieną mėnesį yra poruojamas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalia kadro Mantas pasidalino ir mintimis, rašė apie „savo rankose turimą visą gyvenimą“.  

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandieną man 34.. Laikas greitai bėga. 

Esu laimingas, mylimas ir gerbiamas.  

Man daugiau nieko netrūksta šiame gyvenime – nes visą gyvenimą turiu savo rankose. 

Ačiū visiems, kurie manęs klausotės, ateinate į koncertus. Ačiū visiems už meilę, dėmesį. 

REKLAMA

Metai išties buvo sunkūs, bet dabar jau pradedu kvėpuoti. 

Širdis beprotiškai laiminga“, – socialiniame tinkle rašė jis.  

Atskleidė, kaip švęs gimtadienį

Primename, kad naujienų portalui tv3.lt rugpjūčio 20 d. gimtadienį minintis Mantas Vygantas atvirai prakalbo apie šventę ir užsibrėžtus tikslus.

Pradėdamas pokalbį apie gimimo dieną, M. Vygantas džiaugėsi, kad ją paminės scenoje: „Labai linksmai, labai darbingai! Pirmą kartą gimtadienį sutiksiu Palangoje – ten, kur koncertuosiu, „Sporto lizde“. Todėl visus, kurie tuo metu bus Palangoje, kviečiu švęsti kartu. Galėsime paminėti mano gimtadienį drauge!“

REKLAMA
REKLAMA

Pasak dainininko, jo svajonėse – muzika ir kūryba. „Kaip ir kiekvienas artistas, turiu svajonę sistemingai kurti ir leisti dainas, kad pritraukčiau vis daugiau klausytojų. Noriu, kad mano muzikinis kelias būtų pripažintas, sėkmingas ir įvertintas“, – pasakojo Mantas.

Tęsdamas pokalbį apie praėjusius metus, M. Vygantas neslėpė, kad jie buvo kupini ne tik įspūdžių, bet ir pamokų: „Didžiausia pamoka, kurią išmokau – tai viešumo kaina. Norint pasidalyti asmeninio gyvenimo akimirkomis – kelionių, koncertų džiaugsmu – ne visada sulaukiama teigiamo atgarsio. Todėl vis dažniau stengiuosi savo asmeninį gyvenimą pasilikti tik sau.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Durnių laivas
Durnių laivas
2025-08-20 11:18
Taip nori pasilikti tik sau asmeninį gyvenimą, kad giriasi ridikėliais ir kviečia visus į savo asmeninę šventę.
Atsakyti
jo
jo
2025-08-20 11:25
jo..pagyvenusiu bobu draugs
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų