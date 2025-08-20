Mantas Vygantas prakalbo apie išmoktas pamokas ir permainas asmeniniame gyvenime: „Pagaliau“

Naujienų portalui tv3.lt rugpjūčio 20 d. gimtadienį minintis Mantas Vygantas atvirai prakalbo apie šventę ir užsibrėžtus tikslus.
Gimimo diena ir pokyčiai gyvenime
Pradėdamas pokalbį apie gimimo dieną, M. Vygantas džiaugėsi, kad ją paminės scenoje: „Labai linksmai, labai darbingai! Pirmą kartą gimtadienį sutiksiu Palangoje – ten, kur koncertuosiu, „Sporto lizde“. Todėl visus, kurie tuo metu bus Palangoje, kviečiu švęsti kartu. Galėsime paminėti mano gimtadienį drauge!“
Pasak dainininko, jo svajonėse – muzika ir kūryba. „Kaip ir kiekvienas artistas, turiu svajonę sistemingai kurti ir leisti dainas, kad pritraukčiau vis daugiau klausytojų. Noriu, kad mano muzikinis kelias būtų pripažintas, sėkmingas ir įvertintas“, – pasakojo Mantas.
Tęsdamas pokalbį apie praėjusius metus, M. Vygantas neslėpė, kad jis buvo kupinas ne tik įspūdžių, bet ir pamokų: „Didžiausia pamoka, kurią išmokau – tai viešumo kaina. Norint pasidalyti asmeninio gyvenimo akimirkomis – kelionių, koncertų džiaugsmu – ne visada sulaukiama teigiamo atgarsio. Todėl vis dažniau stengiuosi savo asmeninį gyvenimą pasilikti tik sau.“
Pasiteiravus, kokį didžiausią gyvenimo pokytį turėjo Mantas, jis buvo atviras – persikėlimas gyventi į tėvynę.
„Vienas įspūdingiausių gyvenimo pokyčių – grįžimas gyventi į Lietuvą po ilgų emigracijos metų. Tai buvo nemažas iššūkis – reikėjo prisitaikyti prie kainų, prie kitokio laisvės pojūčio. Tačiau tai vertinu kaip privalumą – gyvenimas nestovi vietoje“, – teigė jis.
Pasak jo, iššūkis buvo ne tik grįžimas į Lietuvą, bet ir solinės karjeros pradėjimas: „Didelis iššūkis – solinė karjera. Naujų dainų kūrimas, naujo, man artimo stiliaus paieškos. Džiaugiuosi, kad nauji kūriniai sulaukia pripažinimo – žmonės koncertuose dainuoja kartu. Iššūkis, kurį pats sau mečiau, pradeda nešti saldžius vaisius.“
Naują gyvenimo etapą pradėjęs Mantas neslėpė, kad dabar viskas yra kitaip: „Viskas mano gyvenime kardinaliai pasikeitė – tiek požiūris į gyvenimą, tiek asmeninis gyvenimas Lietuvoje, tiek muzikinė karjera. Pokyčiai ir iššūkiai – tik į naudą. Svarbiausia – nebijoti naujovių. Reikia džiaugtis gyvenimu, nes jis per trumpas. Esu be galo laimingas. Mano asmeninė sėkmė – tai galimybė grįžus į Lietuvą aplankyti daugybę miestų ir miestelių, koncertuoti, dalyvauti renginiuose. Tai buvo sena mano svajonė – skleisti meilę per muziką ir matyti daug laimingų veidų.“
Nepaisant to, kad jis visuomet į gyvenimą žiūri pozityviai, tačiau būna dienų, kuomet ant Manto veido šypsenos nepamatysi.
„Žinoma, būna dienų, kurios nėra palankios – kartais jaučiu nuovargį, stresą, kinta nuotaika. Tačiau stengiuosi į tai žiūrėti paprasčiau. Norisi jaustis sveikam, laimingam. Didžiausia ramybė – namuose, Dzūkijoje, su šeima. Namų sienos gydo labiausiai“, – kalbėjo pašnekovas.
Pasiteiravus, ar keistų kažką gyvenime, Mantas šyptelėjo: „Nieko nekeisčiau – gyvenime mes patys priimame svarbius sprendimus. Tikiu, kad viską padariau teisingai, nors visuomenė kartais pateikia kitą vaizdą. Jei ir keisčiau ką nors – galbūt būčiau mažiau atviras.“
Gimtadienio noras ir ateities planai
Gimtadienio kaltininkas tikino, kad yra laimingas, tačiau turi 1 norą.
„Vienintelis dalykas, ko tikrai trokštu – tai dvasinė ramybė ir sėkmė muzikiniame kelyje. Noriu, kad mano solinė karjera pasiektų aukštesnius laiptelius, kad žmonės įvertintų tai, ką darau iš širdies“, – sakė jis.
Pasiteiravus, kokie būtų Manto ateities planai, dainininkas tikino, kad juos sieja su muzika: „Ateities planus planuoti sunku, nes viskas keičiasi. Tačiau drąsiai galiu sakyti – rudenį laukia daug koncertų kultūros centruose, viešuose renginiuose.
Ateities planai siejami su muzika, o asmeninis gyvenimas lieka asmeniniu – jame taip pat laukia permainos, didelis širdies džiaugsmas ir, pagaliau, dvasinė ramybė. Norisi šiek tiek pabėgti nuo visko, galbūt – į kitą šalį. Vasara labai darbinga, ruduo taip pat bus kupinas veiklos. Visus užsibrėžtus tikslus siekiu įgyvendinti. Skaitytojams noriu palinkėti gražios likusios vasaros ir padėkoti – už tai, kad lankotės mano koncertuose, už šilumą, meilę, net ir kritiką. Labai noriu, kad žmonės mane vertintų už tai, ką kuriu muzikiniu kelyje, o ne pagal asmeninį gyvenimą.“
