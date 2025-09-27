Po skaudžių skyrybų Jolanta Naruševičiūtė verčia naują lapą: užminė mįslę apie šiltus jausmus

Socialiniame tinkle ji pasidalijo mįslingu įrašu apie naujus jausmus.
Užminė mįslę
Moteris paviešino nuotrauką, kurioje – dvi taurės vyno.
„Už naują pradžią“, – rašė ji, lydėdama žinutę grotažymėmis: #įsimylėjusi, #naujasgyvenimas, #stiprimoteris.
Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus Jolantos, ar jos širdis – užimta, moteris atsakė miglotai.
„Tai pasilieku kol kas sau, turiu skaudžią pamoką – perdėtos meilės demonstravimą praeityje, todėl ir kaip sakoma „nuoga į dilgėles nešoksiu“. Esu laiminga, džiaugiuosi gyvenimu ir einu tolyn pakelta galva“, – kalbėjo Jolanta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!