TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po skaudžių skyrybų Jolanta Naruševičiūtė verčia naują lapą: užminė mįslę apie šiltus jausmus

2025-09-27 13:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 13:41

Praėjusiais metais pasirodė žinia apie Jolantos Naruševičiūtės skyrybas su mylimuoju. Nepaisant to, kad skyrybos nėra lengvas periodas, tačiau panašu, kad dabar dainininkė verčia naują lapą.

Jolanta Naruševičiūtė (nuotr. asm. archyvo)

3

Socialiniame tinkle ji pasidalijo mįslingu įrašu apie naujus jausmus.

Užminė mįslę

Moteris paviešino nuotrauką, kurioje – dvi taurės vyno.

„Už naują pradžią“, – rašė ji, lydėdama žinutę grotažymėmis: #įsimylėjusi, #naujasgyvenimas, #stiprimoteris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus Jolantos, ar jos širdis – užimta, moteris atsakė miglotai.

„Tai pasilieku kol kas sau, turiu skaudžią pamoką – perdėtos meilės demonstravimą praeityje, todėl ir kaip sakoma „nuoga į dilgėles nešoksiu“. Esu laiminga, džiaugiuosi gyvenimu ir einu tolyn pakelta galva“, – kalbėjo Jolanta.

