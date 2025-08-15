Jolantos Naruševičiūtės poelgis jaudina iki širdies gelmių: tokių emocijų nepamirš niekada

Dvi savaites Lietuvoje praleidusi J. Naruševičiūtė sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir pasidalinti įspūdžiais iš savo viešnagės gimtinėje. O papasakoti ji tikrai turi ką, mat šįkart Jolanta ryžosi itin jautriam ir prasmingam poelgiui – neatlygintinai aplankyti senelių globos namus ir savo dainomis pradžiuginti ten gyvenančius senjorus.
Tokio susidomėjimo nesitikėjo
Kaip pasakojo Jolanta, labdaringa veikla ją lydi jau daugelį metų, o ypač šventiniu laikotarpiu, kai ji dovanėlėmis pradžiugina sunkiau gyvenančias šeimas. Kadangi dėl koncertų atlikėja dažnai sugrįžta į Lietuvą, ji pastebėjo sulaukianti užklausų iš senelių globos namų su kvietimais atvykti padainuoti.
„Kadangi planavau važiuoti į Lietuvą, pagalvojau, kad turėsiu visą savaitę laisvo laiko. Tačiau aš nesu ta, kuri sėdi ar guli prie jūros, man visada reikia veiklos. Susimąsčiau ir nusprendžiau į savo paskyrą įdėti skelbimą, kad gal kokia įstaiga norėtų, jog atvykčiau pakoncertuoti.
Kad jūs žinotumėte, kiek atsirado norinčių... Tam, kad visus aplankyčiau, man turbūt prireiktų kelių mėnesių. O galvojau, kad norinčių atsiras tik keletas. Visiškai nesitikėjau“, – nuostabos neslėpė J. Naruševičiūtė.
Didžiulio susidomėjimo sulaukusi Jolanta ėmėsi darbo – nusprendė visą savaitę važinėti po senelių globos namus ir per dieną surengti po du koncertus. Tiesa, planuodama pasirodymus atlikėja susidūrė su nesklandumu, tačiau su gerų žmonių pagalba viską greitai pavyko išspręsti.
„Kai sugalvojau šią idėją, pirmiausia kilo problema dėl aparatūros. Daug kas apie tai nepagalvoja, bet juk atvykus koncertuoti reikalinga kolonėlė, mikrofonas... Ne visos įstaigos turi šiuos dalykus, tad mąsčiau, ką daryti. Prisiminiau, kad Londone turiu nenaudojamą aparatūrą ir kilo mintis parsigabenti ją į Lietuvą. O dar ir atsirado vežėjai, kurie labdaros tikslais sutiko tai padaryti neatlygintinai“, – pasidžiaugė pašnekovė.
Senjorų reakcijos virpino širdį
Visą savaitę Jolanta keliavo po skirtingus Lietuvos regionus ir dainomis džiugino senjorų širdis. Apie šią patirtį atlikėja kalba itin jautriai – tokio nuoširdaus džiaugsmo, šiltų žvilgsnių ir laimės kupinų akių ji nebuvo mačiusi jau seniai.
„Kad jūs būtumėte matę, kokios ten buvo gražios močiutės – pasipuošusios skrybėlaitėmis, iš spintų išsitraukusios savo gražiausias sukneles. Darbuotojos man pasakojo, kad jos nuo ryto ruošėsi koncertui. Aš atvykdavau iki pasirodymo likus pusvalandžiui, o visi jau sėdėdavo ir laukdavo.
Netgi tie senjorai, kurie sunkiai vaikšto, koncerte šokdavo! Duodi senjorui mikrofoną ir matai, kad jis gali visą dainą sudainuoti... Pasakoju ir man net šiurpas eina, tiesiog iki ašarų. Pasisėmiau tokios nuostabios emocijos, kad net nemoku perteikti, kažkas nerealaus“, – jautriai kalbėjo atlikėja.
Po koncertų senelių globos namuose Jolanta neskubėdavo išvykti – skirdavo laiko pokalbiams su senjorais, iš kurių išgirdo ne vieną istoriją. Kai kurios sujaudino širdį, o kai kurios – kaip reikiant pralinksmino.
„Po koncertų pabendraudavau su senjorais, paimdavau už rankos. Ir mačiau, kaip kiekviena močiutė norėjo papasakoti savo gyvenimo istoriją. Atrodo, knygą gali parašyti! Kapčiamiestyje labai įsiminė ponios Irenos žodžiai.
Ji paklausė manęs, ar turiu vyrą. Kai atsakiau, kad ne, ji pasakė, kad man suras, net vardus pradėjo vardinti. Smagiai pajuokavome, o vėliau darbuotoja sakė, kad dabar ji mėnesiui laiko turės veiklos, – juokėsi J. Naruševičiūtė.
Kreipiasi į kitus Lietuvos atlikėjus
Per savaitę Jolanta surengė net dešimt koncertų – nuo Dzūkijos iki Žemaitijos. Tiesa, šįkart jai nepavyko aplankyti Aukštaitijos, tačiau sulaukusi neįtikėtinai daug šilto ir jautraus atgalinio ryšio iš senjorų, atlikėja jau dėlioja planus šią gražią misiją tęsti ir ateityje.
„Man iki dabar plaukia užklausos ir aš jau prisižadėjau, kad atvyksiu ir į Aukštaitiją, nes šįkart nebuvau. Galbūt taip auklėta esu, kad ne visada esmė yra piniguose. Nors man tai kainavo, pinigų net neskaičiuoju, nes viskas yra uždirbama. O ta emocija, kurią gavau šiuose koncertuose, yra neįkainojama. Jeigu tu kažką gražaus suteiki kitiems – visada gausi atgal“, – įsitikinusi ji.
Apie šį poelgį Jolanta pasakoja ne šiaip sau – moteris kreipiasi į kitus Lietuvos atlikėjus ir nori paskatinti juos padaryti tą patį. Pasak jos, senjorams reikia labai nedaug – malonaus žvilgsnio, nuoširdaus pokalbio, šilto apsikabinimo.
„Labai noriu pakviesti mūsų nuostabius Lietuvos atlikėjus, kurių turime išties daug, nors kartą per metus nuvažiuoti į senelių globos namus ir padaryti jiems šventę. Jiems nereikia dovanų, jiems reikia tik pasibuvimo kartu – kad tos močiutės turėtų progą išsitraukti iš spintos savo gražiausią suknelę.
Juk ne viskas yra matuojama pinigais. Pajusite nuostabią aurą, pamatysite tas laimingas akis... Jūs suteiksite jiems laimės, bet jums sugrįš trigubai!“ – kalbėjo J. Naruševičiūtė.
