TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Manto Vyganto ir Mildos May gyvenime – naujas etapas: inicijavo pati Birutė Petrikytė

2025-09-17 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 18:30

Dainininkas Mantas Vygantas kartu su bičiule Milda May prisijungė prie organizacinės veiklos, kurią inicijavo Birutė Petrikytė. Šios veiklos tikslas – suburti Lietuvos jaunimą kelionei į talentų festivalį „Tu Onda“, skatinantį kultūrų įvairovę ir suteikiantį galimybę atskleisti savo muzikinius sugebėjimus pasauliui.

Mantas Vygantas, Milda May ir Birutė Petrikytė (nuotr. asm. archyvo)
6

Dainininkas Mantas Vygantas kartu su bičiule Milda May prisijungė prie organizacinės veiklos, kurią inicijavo Birutė Petrikytė. Šios veiklos tikslas – suburti Lietuvos jaunimą kelionei į talentų festivalį „Tu Onda", skatinantį kultūrų įvairovę ir suteikiantį galimybę atskleisti savo muzikinius sugebėjimus pasauliui.

0

Naujienų portalui tv3.lt Mantas Vygantas atvirai prakalbo apie naują ampua ir atskleidė daugiau detalių apie organizuojamą festivalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mantas Vygantas prakalbo apie naujus vėjus
Talentų festivalis

Talentų festivalis „Tu Onda“ vyks Ispanijoje, spalio 17–20 dienomis. Jo metu jaunimas nuo 5 iki 21 metų turės galimybę pristatyti savo talentus pasauliui.

Mantas Vygantas kartu su Milda May prisijungė prie dainininkės Birutės Petrikytės, kuri organizuoja Lietuvos atstovų dalyvavimą šiame festivalyje.

„Mes su Milda prisidedame prie šio festivalio organizacinės veiklos. Pati Birutė Petrikytė yra šio renginio žiuri narė ir kartu su jaunimu atstovaus Lietuvai festivalyje. Mes – komanda iš Lietuvos“, – kalbėjo vyras.

Trijulė šiuo metu ieško talentingo jaunimo, norinčio ir galinčio vykti į Ispaniją, kur spalio mėnesį vyks talentų festivalis „Tu Onda“.

Tiesa, dalyvavimas festivalyje nėra nemokamas – kiekvienam dalyviui tai kainuos 395 eurus (už dalyvavimą ir apgyvendinimą), prie šios sumos dar reikės pridėti skrydžio išlaidas.

Kaip teigė Mantas, į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas, ekskursijos, pramogos bei daugybė staigmenų.

Šis konkursas skirstomas į 3 kategorijas: vokalas, instrumentinė muzika ir šokiai.

„Mes ten dalyvausime, nes norime pamatyti jauną, augančią kartą. Tobulėjančią kartą ir atrasti naujus talentus“, – pabrėžė pašnekovas.

Naujas amplua

Nors Mantas Vygantas festivalyje nedalyvaus kaip atlikėjas, kartu su Milda May jis vyks į Ispaniją ir bus atsakingas už organizacinius klausimus, susijusius su Lietuvos atstovybe.

„Tai yra pirmas toks iššūkis ir tikrai nepabaiga. Turime daug planų ateičiai su tokia veikla. Jaučiame didelę atsakomybę. Mes jaučiame, kad tai yra kažkas naujo mūsų gyvenime. Dar niekados nebuvome tokiame amplua. Labai tikiuosi, kad atsiras talentingo jaunimo, nes Lietuvoje tikrai jo yra gausu, kurie dainuoja. Norisi, kad Lietuvos vardas skambėtų plačiai“, – šyptelėjo jis.

Pasak Manto, kitos šalys jau subūrė gausias dalyvių komandas, todėl jis ragina ir Lietuvos jaunimą suskubti – tai puiki proga parodyti savo talentą tarptautinėje scenoje.

„Žinome, kad kitos šalys jau renka sparčiai dalyvius, todėl norime ir mes paspartinti visą šį procesą ir atrasti pačius geriausius Lietuvos talentus. Norisi parodyti pasauliui, kas tokie mes esame“, – kalbėjo M. Vygantas.

Baigdamas pokalbį apie šį talentų festivalį, Mantas džiaugėsi, kad prisijungė prie B. Petrikytės komandos: „Su Birute bendradarbiaujame jau kurį laiką. Tai yra labai nuostabi draugystė. Tiek su Birute, tiek su jos dukra Andželika. Norisi įsivažiuoti į visą šią veiklą, kuri yra mums nauja ir išbandyti save šiame amplua. Visi, kurie prisideda prie šios iniciatyvos, norime paskatinti žmones prisijungti ir parodyti talentą pasauliui.“

Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės el. paštu: [email protected]

