Jolanta Naruševičiūtė metė kaltinimus Mantui Vygantui: „Galvoja, kad aš kvaila ir nusileisiu“

Pasak moters, vyras nori pasisavinti visas bendras dainas.
Mantas Vygantas ir Jolanta Naruševičiūtė (15 nuotr.)
Metė kaltinimus
Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje moteris papasakojo, kas nutiko.
„Noriu Jūsų paklausti, kiek matote šitam video klipe žmonių? Neskaitant šuns...
Šitos dainos „YouTube“ kanale nėra, bet yra platformose. Kažkas juk visas dainas panaikino.
Ir jei paklausytumėt, kiek išgirstumėt atlikėjų? Du ar viena?
Tai va Mielieji, dar vienas cirkas. Aš esu iš visur išbraukta, nes ponas, garsusis atlikėjas, vienas nori pasisavinti visas teises. Atlygis tik jam vienam, kad atitektų, nors ir taip už visas dainas jis vienas gauna visas lėšas. Teisės į dainas abiejų vienodos. Už jų išleidimą aš taip pat mokėjau savo sunkiai uždirbtus pinigus.
Tai vat čia tikrasis veidas... žinoma, bankrotai daug lėšų reikalauja.
Sako viešumas yra geras dalykas, galvoja, kad aš kvaila ir nusileisiu. Nė už ką“, – socialiniame tinkle rašė moteris.
