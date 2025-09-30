Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jolanta Naruševičiūtė metė kaltinimus Mantui Vygantui: „Galvoja, kad aš kvaila ir nusileisiu“

2025-09-30 09:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 09:01

Nepaisant to, kad dainininkė Jolanta Naruševičiūtė ir Mantas Vygantas išsiskyrė prieš metus, tačiau panašu, kad karo kirvio taip ir neužkasė. Moteris metė rimtus kaltinimus savo buvusiam širdies draugui.

Mantas Vygantas ir Jolanta Naruševičiūtė (tv3.lt fotomontažas)
15

Nepaisant to, kad dainininkė Jolanta Naruševičiūtė ir Mantas Vygantas išsiskyrė prieš metus, tačiau panašu, kad karo kirvio taip ir neužkasė. Moteris metė rimtus kaltinimus savo buvusiam širdies draugui.

9

Pasak moters, vyras nori pasisavinti visas bendras dainas.

Mantas Vygantas ir Jolanta Naruševičiūtė
Metė kaltinimus

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje moteris papasakojo, kas nutiko.

„Noriu Jūsų paklausti, kiek matote šitam video klipe žmonių? Neskaitant šuns...

Šitos dainos „YouTube“ kanale nėra, bet yra platformose. Kažkas juk visas dainas panaikino.

Ir jei paklausytumėt, kiek išgirstumėt atlikėjų? Du ar viena?

Tai va Mielieji, dar vienas cirkas. Aš esu iš visur išbraukta, nes ponas, garsusis atlikėjas, vienas nori pasisavinti visas teises. Atlygis tik jam vienam, kad atitektų, nors ir taip už visas dainas jis vienas gauna visas lėšas. Teisės į dainas abiejų vienodos. Už jų išleidimą aš taip pat mokėjau savo sunkiai uždirbtus pinigus.

Tai vat čia tikrasis veidas... žinoma, bankrotai daug lėšų reikalauja.

Sako viešumas yra geras dalykas, galvoja, kad aš kvaila ir nusileisiu. Nė už ką“, – socialiniame tinkle rašė moteris.

Val
Val
2025-09-30 09:21
gyveno, dainavo Anglijoje. Pykstasi, skiriasi ir viešinasi Lietuvoje. Savigarbos turėkite - Lietuvoje be jūsų giminių niekas nežino.
Atsakyti
Staska
Staska
2025-09-30 09:15
Nežinau nei vienos šitos senės ir jos kuiliuko dainos. Geriau parašykite, kaip Antonovienė, mafijos tėvo našlė gyvena. Ir Šalčiūtės jau pasiilgau...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
