TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mantas Vygantas ir Milda May dalijasi šiluma: po išbandymų – meilė, ramybė ir naujas gyvenimo etapas

2025-10-05 10:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 10:22

Atlikėjas Mantas Vygantas kartu su mylimąja Milda May socialiniuose tinkluose pasidalijo rudeniška nuotrauka ir jautriu įrašu, kupinu šilumos bei pozityvumo. Nors, kaip patys sako, pastarųjų metų įvykiai juos išvargino, šiandien pora džiaugiasi ramybe ir meile.

Milda May ir Mantas Vygantas (nuotr. asm. archyvo)
7

2

Įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Milda May ir Mantas Vygantas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Milda May ir Mantas Vygantas

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viskas gerai“

„Nors orai stipriai atvėso, tačiau viduje labai šilta. Pastarųjų dienų, metų įvykiai išvargino tiek mus, tiek visuomenę, už ką labai nesmagu ir apmaudu. Tačiau kiekvienas kuriamės savo gyvenimą, laimę, džiaugsmą, ateitį. Būkime visi sveiki, laimingi, turtingi. Būkime pakylėti, geros nuotaikos ir pozityviai nusiteikę. Apkabiname ir siunčiame kiekvienam linkėjimus. Pas mus viskas labai gerai“, – rašė atlikėjas.

Įrašas socialiniuose tinkluose akimirksniu sulaukė daugybės teigiamų reakcijų – gerbėjai džiaugėsi matydami porą laimingą ir siunčiančią gerą energiją.

Prisipažino apie santykius

Visai neseniai dainininkas Mantas Vygantas viešai prisipažino, kad yra pora su Milda May. Jiedu kurį laiką slėpė tiesą, tačiau galiausiai nusprendė prabilti atvirai.

Naujienų portalui tv3.lt Milda May atvirai papasakojo apie gyvenimą Lietuvoje, dukrą bei priežastis, kodėl būtent dabar pora nusprendė atskleisti savo santykius.

„Mes nenorėjome atskleisti savo jausmų, nes visuomenė buvo labai priešiškai nusiteikusi. O tokia neigiama energija niekam nepadeda, ypač kai gimsta nauji jausmai. Bet dabar atėjo metas pasakyti tiesą, nes sklinda visokių kalbų. Norisi nuimti blogas kalbas ir pagaliau pasakyti tiesą – mes esame kartu“, – sakė Milda.

Gyvena meilėje ir ramybėje

Anot Mildos, gyvenimas po skyrybų Anglijoje ir grįžimas į Lietuvą buvo tarsi naujas etapas, kupinas vilčių. Ji pabrėžia, kad Mantas – žmogus, su kuriuo ji jaučiasi saugiai ir mato bendrą ateitį.

„Taip, tai žmogus, su kuriuo matau savo gyvenimą. Jis labai punktualus, teisingas, jautrus ir kartu stiprus. Jis suteikia daug meilės, šilumos ir ramybės. Pas mus viskas labai gerai – tiek scenoje, tiek gyvenime“, – šyptelėjo pašnekovė.

2025-10-05 10:31
Gal gana apie šituos du durnelius rašinėt? Negi nuo tokių rašliavų kažkas pradės eit į jo koncertus? Abu labai atgrasūs....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
