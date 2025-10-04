Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gamtininkui Almantui Kulbiui – skaudi nelaimė: per gaisrą prarado namus

2025-10-04 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 19:40

Gamtininkas Almantas Kulbis išgyveno siaubingą naktį – jo namus pasiglemžė liepsnos. Vyras liko gyvas, tačiau neteko didžiosios dalies savo gyvenimo darbo – unikalios gamtos knygų kolekcijos, kurią rinko daugelį metų.

Gamtininkui Almantu Kulbiui – skaudi nelaimė: per gaisrą prarado namus (nuotr. socialinių tinklų)

Gamtininkas Almantas Kulbis išgyveno siaubingą naktį – jo namus pasiglemžė liepsnos. Vyras liko gyvas, tačiau neteko didžiosios dalies savo gyvenimo darbo – unikalios gamtos knygų kolekcijos, kurią rinko daugelį metų.

REKLAMA
1

Apie nelaimę A. Kulbis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, kur pasidalijo išgyventomis akimirkomis ir padėkojo visiems, kurie atskubėjo į pagalbą. Įrašais leido pasidalinti su naujienų portalu tv3.t.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano namai dega“

„Mano namai dega. Likau gyvas, stoviu su šlepetėm kieme. Naktis prieš akis…“ – tokiu žinute A. Kulbis pasidalijo naktį, kai kilo gaisras.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras pasakojo, kad spėjo išsigelbėti, tačiau liko be visko – su pižama ir šlepetėmis.„Aš turiu kur praleisti naktį, tik laikau su pižama“, – rašė jis.

REKLAMA

Po šio įrašo socialiniuose tinkluose pasipylė šimtai palaikymo žinučių. Daugelis siūlė pagalbą, ieškojo būdų, kaip padėti žurnalistui atsigauti po tragedijos.

Prarado tai, kas buvo brangiausia

A. Kulbis pasidalijo ir dar vienu jautriu įrašu, kuriame atvirai kalbėjo apie tai, ką neteko.

„Ačiū visiems padedantiems gelbėti. Ką praradau – vertingiausia, ką turėjau – unikalią gamtos knygų biblioteką. Žuvo arba buvo pažeista didžioji jų dalis. Namus – antroje vietoje“, – rašė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak žurnalisto, šiuo metu svarbiausia – rasti jėgų atsitiesti ir pradėti iš naujo:

„Klausiate, kokios pagalbos reikia. Paprastos – pinigų (įgriuvo stogas, reikės kapitalinio remonto). Papildomo apmokamo darbo savaitgaliais ir vakarais. Sąskaitą parašysiu, kai tik galėsiu būti prie kompiuterio. Ačiū už palaikymą.“

Prašo pagalbos po nelaimės

A. Kulbis teigė, kad šiuo metu jam svarbiausia – atstatyti namus ir užsitikrinti pragyvenimo šaltinį. Žurnalistas pažadėjo netrukus paskelbti sąskaitos numerį, į kurį visi norintys galės pervesti paramą.

Jo įrašai socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio palaikymo – žmonės dalijasi istorija, siūlo finansinę ir fizinę pagalbą, kviečia prisidėti prie pagalbos fondo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų