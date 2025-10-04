Gamtininkui Almantui Kulbiui – skaudi nelaimė: per gaisrą prarado namus

Apie nelaimę A. Kulbis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, kur pasidalijo išgyventomis akimirkomis ir padėkojo visiems, kurie atskubėjo į pagalbą. Įrašais leido pasidalinti su naujienų portalu tv3.t.
„Mano namai dega“
„Mano namai dega. Likau gyvas, stoviu su šlepetėm kieme. Naktis prieš akis…“ – tokiu žinute A. Kulbis pasidalijo naktį, kai kilo gaisras.
Vyras pasakojo, kad spėjo išsigelbėti, tačiau liko be visko – su pižama ir šlepetėmis.„Aš turiu kur praleisti naktį, tik laikau su pižama“, – rašė jis.
Po šio įrašo socialiniuose tinkluose pasipylė šimtai palaikymo žinučių. Daugelis siūlė pagalbą, ieškojo būdų, kaip padėti žurnalistui atsigauti po tragedijos.
Prarado tai, kas buvo brangiausia
A. Kulbis pasidalijo ir dar vienu jautriu įrašu, kuriame atvirai kalbėjo apie tai, ką neteko.
„Ačiū visiems padedantiems gelbėti. Ką praradau – vertingiausia, ką turėjau – unikalią gamtos knygų biblioteką. Žuvo arba buvo pažeista didžioji jų dalis. Namus – antroje vietoje“, – rašė jis.
Pasak žurnalisto, šiuo metu svarbiausia – rasti jėgų atsitiesti ir pradėti iš naujo:
„Klausiate, kokios pagalbos reikia. Paprastos – pinigų (įgriuvo stogas, reikės kapitalinio remonto). Papildomo apmokamo darbo savaitgaliais ir vakarais. Sąskaitą parašysiu, kai tik galėsiu būti prie kompiuterio. Ačiū už palaikymą.“
Prašo pagalbos po nelaimės
A. Kulbis teigė, kad šiuo metu jam svarbiausia – atstatyti namus ir užsitikrinti pragyvenimo šaltinį. Žurnalistas pažadėjo netrukus paskelbti sąskaitos numerį, į kurį visi norintys galės pervesti paramą.
Jo įrašai socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio palaikymo – žmonės dalijasi istorija, siūlo finansinę ir fizinę pagalbą, kviečia prisidėti prie pagalbos fondo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!