Mamos sugalvotas vardas dukrai pritrenkė giminę: sakė, kad užaugusi jo nekęs

Socialiniame tinkle „TikTok“ išpopuliarėjęs Kiersten Warner įrašas sukėlė tikrą diskusijų bangą – moteris prisipažino, kad jos dukra nekęs vardo, dėl kurio šeima svarstė net šešis mėnesius, rašo mirror.co.uk.
Įspėjimai, kurie tapo realybe
Kiersten ir jos partneris savo dukrai suteikė vardą Aaligha, manydami, kad jis skamba stipriai ir išskirtinai. Tačiau dar nėštumo metu jie sulaukė įspėjimų – esą mergaitė užaugusi to vardo nekęs.
„Nežinau, kiek mamų gali su tuo susitaikyti, bet kai laukiausi vyriausios dukters, daug kas sakė, kad ji nekęs savo vardo. Nesupratau – man jis pasirodė toks gražus ir stiprus“, – dalijosi moteris.
Ji pasakojo, kad net apgalvojo trumpesnius variantus:
„Jei kada nors norės, galės vadintis Legha ar Allie. Kai pati buvau maža, pavydėjau, kad mano vardas – Kiersten – neturi mažybinės formos.“
Dukra kategoriška: „Mano vardas ne Aaligha“
Praėjus vos keleriems metams, mama įsitikino – aplinkinių įspėjimai išsipildė.„Ji absoliučiai nekenčia savo vardo. Vienintelis žmogus, kuriam leidžia ją vadinti Aaligha, esu aš. Visi kiti turi sakyti Allie Mae. O juk mes su vyru pusę metų rinkome šį vardą...“ – prisipažino Kiersten.
Internautai mamą ragino nepriimti situacijos asmeniškai. Vienas komentatorius rašė:
„Tiek daug vaikų nekenčia savo vardų – kol nepaauga. Gal po kelių metų ji jį pamils.“
Kiti dalijosi panašiomis istorijomis:
„Aš buvau tas vaikas – nekentęs savo vardo, o dabar jį dievinu,“ – rašė viena sekėja.
„Mes dukrą pavadinome Amethyst, bet vėliau pradėjome vadinti Amy. Dabar ji pati reikalauja, kad sakytume pilną vardą.“
Vardas – daugiau nei žodis
Diskusija „TikTok“ platformoje sulaukė tūkstančių reakcijų. Dalis sekėjų pripažino, kad vaikystėje jiems taip pat nepatiko tėvų parinkti vardai, tačiau suaugę jie atrado naują jų prasmę.
Kaip pastebi komentatoriai, vardas neretai tampa asmeninės tapatybės išraiška – o kartais, kaip šiuo atveju, kelia netikėtus iššūkius ir šeimos ginčus.
