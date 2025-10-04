Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Mamos sugalvotas vardas dukrai pritrenkė giminę: sakė, kad užaugusi jo nekęs

2025-10-04 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 16:30

Vardas – vienas pirmųjų tėvų sprendimų, kuris išlieka visam gyvenimui. Tačiau viena mama iš JAV įsitikino, kad net ir gražiausiai skambantis vardas gali tapti priežastimi konfliktui šeimoje.

Verkiantis vaikas (nuotr. Shutterstock.com)

Vardas – vienas pirmųjų tėvų sprendimų, kuris išlieka visam gyvenimui. Tačiau viena mama iš JAV įsitikino, kad net ir gražiausiai skambantis vardas gali tapti priežastimi konfliktui šeimoje.

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle „TikTok“ išpopuliarėjęs Kiersten Warner įrašas sukėlė tikrą diskusijų bangą – moteris prisipažino, kad jos dukra nekęs vardo, dėl kurio šeima svarstė net šešis mėnesius, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įspėjimai, kurie tapo realybe

Kiersten ir jos partneris savo dukrai suteikė vardą Aaligha, manydami, kad jis skamba stipriai ir išskirtinai. Tačiau dar nėštumo metu jie sulaukė įspėjimų – esą mergaitė užaugusi to vardo nekęs.

REKLAMA
REKLAMA

„Nežinau, kiek mamų gali su tuo susitaikyti, bet kai laukiausi vyriausios dukters, daug kas sakė, kad ji nekęs savo vardo. Nesupratau – man jis pasirodė toks gražus ir stiprus“, – dalijosi moteris.

REKLAMA

Ji pasakojo, kad net apgalvojo trumpesnius variantus:

„Jei kada nors norės, galės vadintis Legha ar Allie. Kai pati buvau maža, pavydėjau, kad mano vardas – Kiersten – neturi mažybinės formos.“

Dukra kategoriška: „Mano vardas ne Aaligha“

Praėjus vos keleriems metams, mama įsitikino – aplinkinių įspėjimai išsipildė.„Ji absoliučiai nekenčia savo vardo. Vienintelis žmogus, kuriam leidžia ją vadinti Aaligha, esu aš. Visi kiti turi sakyti Allie Mae. O juk mes su vyru pusę metų rinkome šį vardą...“ – prisipažino Kiersten.

REKLAMA
REKLAMA

Internautai mamą ragino nepriimti situacijos asmeniškai. Vienas komentatorius rašė:

„Tiek daug vaikų nekenčia savo vardų – kol nepaauga. Gal po kelių metų ji jį pamils.“

Kiti dalijosi panašiomis istorijomis:

„Aš buvau tas vaikas – nekentęs savo vardo, o dabar jį dievinu,“ – rašė viena sekėja.

„Mes dukrą pavadinome Amethyst, bet vėliau pradėjome vadinti Amy. Dabar ji pati reikalauja, kad sakytume pilną vardą.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vardas – daugiau nei žodis

Diskusija „TikTok“ platformoje sulaukė tūkstančių reakcijų. Dalis sekėjų pripažino, kad vaikystėje jiems taip pat nepatiko tėvų parinkti vardai, tačiau suaugę jie atrado naują jų prasmę.

Kaip pastebi komentatoriai, vardas neretai tampa asmeninės tapatybės išraiška – o kartais, kaip šiuo atveju, kelia netikėtus iššūkius ir šeimos ginčus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naujagimis (nuotr. 123rf.com)
Moteris nežino, ką daryti: sesuo pirmagimei nori suteikti grybo vardą (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų