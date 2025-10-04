Liepsnos prarijo Edvino Šalkovskio draugės tėvų namus: sportininkas kreipėsi į visuomenę

Sportininkas kviečia visus prisidėti prie pagalbos.
„Jiems labai reikia pagalbos“
Apie nelaimę pranešęs E. Šalkovskis savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautriu draugės Kajos Karazniewicz įrašu.
„Sveiki visi, sudegė mano draugės tėvų gyvenamasis namas. Per gaisrą jie neteko visko, kas buvo sukurta per daugelį metų. Šiuo metu jiems labai reikia pagalbos. Kiekviena, net ir mažiausia parama, jiems bus didžiulis palaikymas šiuo sunkiu metu. Jei galite prisidėti – būsite nepaprastai svarbi pagalbos dalis. Ačiū jums!“, – rašė K. Karazniewicz.
Įraše taip pat pateikti paramos duomenys – KAJA ALICJA KARAZNEVIČ, LT047300010170985667.
Kviečia nelikti abejingiems
E. Šalkovskis, garsėjantis kaip kovinio sporto atstovas ir socialiai aktyvus žmogus, savo sekėjus paragino prisidėti prie paramos šeimai, kuri per vieną naktį prarado viską.
Jo pasidalintas įrašas greitai pasklido socialiniuose tinkluose – daugybė žmonių dalijasi juo toliau, išreikšdami užuojautą ir siūlydami pagalbą.
„Tokiais momentais net menkiausias gestas gali reikšti labai daug. Kviečiame visus prisidėti ir padėti atstatyti namus, prarastus per gaisrą“, – rašoma prie įrašo.
