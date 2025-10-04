Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Liepsnos prarijo Edvino Šalkovskio draugės tėvų namus: sportininkas kreipėsi į visuomenę

2025-10-04 14:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 14:22

Socialiniuose tinkluose plinta skaudi žinia – kovotojo Edvino Šalkovskio draugės šeimą ištiko nelaimė. Sudegė jos tėvų gyvenamasis namas, o per gaisrą šeima neteko visko, kas buvo sukurta per daugelį metų.

Liepsnos prarijo Edvino Šalkovskio draugės tėvų namus: sportininkas kreipėsi į visuomenę (nuotr. socialinių tinklų)

Socialiniuose tinkluose plinta skaudi žinia – kovotojo Edvino Šalkovskio draugės šeimą ištiko nelaimė. Sudegė jos tėvų gyvenamasis namas, o per gaisrą šeima neteko visko, kas buvo sukurta per daugelį metų.

1

Sportininkas kviečia visus prisidėti prie pagalbos.

„Jiems labai reikia pagalbos“

Apie nelaimę pranešęs E. Šalkovskis savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautriu draugės Kajos Karazniewicz įrašu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sveiki visi, sudegė mano draugės tėvų gyvenamasis namas. Per gaisrą jie neteko visko, kas buvo sukurta per daugelį metų. Šiuo metu jiems labai reikia pagalbos. Kiekviena, net ir mažiausia parama, jiems bus didžiulis palaikymas šiuo sunkiu metu. Jei galite prisidėti – būsite nepaprastai svarbi pagalbos dalis. Ačiū jums!“, – rašė K. Karazniewicz.

Įraše taip pat pateikti paramos duomenys – KAJA ALICJA KARAZNEVIČ, LT047300010170985667.

Kviečia nelikti abejingiems

E. Šalkovskis, garsėjantis kaip kovinio sporto atstovas ir socialiai aktyvus žmogus, savo sekėjus paragino prisidėti prie paramos šeimai, kuri per vieną naktį prarado viską.

Jo pasidalintas įrašas greitai pasklido socialiniuose tinkluose – daugybė žmonių dalijasi juo toliau, išreikšdami užuojautą ir siūlydami pagalbą.

„Tokiais momentais net menkiausias gestas gali reikšti labai daug. Kviečiame visus prisidėti ir padėti atstatyti namus, prarastus per gaisrą“, – rašoma prie įrašo.

2025-10-04 14:31
Kovotojas lai nueina į savivaldybę...išmuš paramą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (1)
