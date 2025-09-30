Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius Rukloje: „Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“

Lietuvos krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius atidarė logistinės paramos aikštelę Rukloje.
Naujas objektas Rukloje
Maždaug 20 hektarų plote įkurtos remonto dirbtuvės kainavo apie 70 mln. eurų.
„Turime remonto dirbtuves, stogines, technikos aikšteles, administracines patalpas, plovyklą, angarą“, – sako KAM Logistikos departamento atstovas Tomas Eitminavičius.
Objektas pastatytas ir įrengtas Vokietijos lėšomis. Ten bus tvarkoma NATO sąjungininkų karinė technika.
„Parkas skirtas mūsų sąjungininkams. Jo dydis – 120 tūkst. kv. metrų. Čia ne vienos dirbtuvės – šiuo metu esame vikšrinės technikos dirbtuvėse, kur galima remontuoti tiek tankus, tiek evakuatorius“, – pasakoja T. Eitminavičius.
„Mes, kariškiai, puikiai suprantame, kad tinkamas rūpinimasis įranga, technika ir ginkluote sudaro sąlygas ne tik treniruotis, bet ir veikti vietovėje tiek taikos metu, tiek ruošiantis karo veiksmams“, – teigia Pirmosios divizijos vadas Aurelijus Alasauskas.
Pasak ministrų, tai svarbus žingsnis stiprinant NATO pajėgumus Baltijos regione ir atgrasymo signalas priešiškai nusiteikusiai Rusijai.
„Tai dar vienas tvirtas mūsų sąjungininkų buvimo bei NATO rytinio flango stiprinimo garantas“, – sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Vokietija nusiteikusi rimtam darbui Lietuvoje
„Štai kodėl mes esame čia. Vokietija savo įsipareigojimus vertina labai rimtai. Laikomės savo žodžio ir esame kartu su sąjungininkais. Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“, – kalba Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius.
Objektas Rukloje, Rūdninkų karinio miestelio statybos darbai bei ugdymo įstaigos vokiečių karių atžaloms rodo, kad Lietuvoje pasirengimas priimti Vokietijos brigadą vyksta sparčiai ir sklandžiai.
„Žingsnis po žingsnio visą operacinį pajėgumą brigada pasieks palaipsniui – 2027 metais. Tuomet apie 4300 karių ir maždaug 200 civilių darbuotojų gyvens ir dirbs Rukloje bei Rūdninkuose“, – pasakoja B. Pistorius.
„Lietuva ir Vokietija kartu su NATO sąjungininkais vis labiau pasirengusios apginti kiekvieną Aljanso žemės centimetrą. Atidaromas objektas Rukloje – tai ne tik infrastruktūra, bet ir mūsų vienybės, stiprybės, patikimumo bei ryžto simbolis“, – sako D. Šakalienė.
Vokietija Lietuvoje planuoja dislokuoti ne tik kovinius, bet ir žvalgybinius bei inžinerinius dalinius. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimais, investicijos į brigadai reikalingą karinę ir treniravimosi infrastruktūrą sieks daugiau kaip 800 mln. eurų.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.