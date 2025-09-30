Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Aktualijos

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius Rukloje: „Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“

2025-09-30 15:54 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-09-30 15:54

Rukloje atidarytas milžiniškas karinės technikos remonto dirbtuvių miestelis, kuriame savo techniką remontuos sąjungininkai. Jį savo lėšomis įrengė Vokietija. Tai dar vienas svarbus žingsnis, ruošiantis priimti Vokietijos brigadą bei atgrasymo ženklas priešiškoms valstybėms.

Rukloje atidarytas milžiniškas karinės technikos remonto dirbtuvių miestelis, kuriame savo techniką remontuos sąjungininkai. Jį savo lėšomis įrengė Vokietija. Tai dar vienas svarbus žingsnis, ruošiantis priimti Vokietijos brigadą bei atgrasymo ženklas priešiškoms valstybėms.

REKLAMA
9

Lietuvos krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius atidarė logistinės paramos aikštelę Rukloje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas objektas Rukloje

Maždaug 20 hektarų plote įkurtos remonto dirbtuvės kainavo apie 70 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

„Turime remonto dirbtuves, stogines, technikos aikšteles, administracines patalpas, plovyklą, angarą“, – sako KAM Logistikos departamento atstovas Tomas Eitminavičius.

REKLAMA

Objektas pastatytas ir įrengtas Vokietijos lėšomis. Ten bus tvarkoma NATO sąjungininkų karinė technika.

„Parkas skirtas mūsų sąjungininkams. Jo dydis – 120 tūkst. kv. metrų. Čia ne vienos dirbtuvės – šiuo metu esame vikšrinės technikos dirbtuvėse, kur galima remontuoti tiek tankus, tiek evakuatorius“, – pasakoja T. Eitminavičius.

„Mes, kariškiai, puikiai suprantame, kad tinkamas rūpinimasis įranga, technika ir ginkluote sudaro sąlygas ne tik treniruotis, bet ir veikti vietovėje tiek taikos metu, tiek ruošiantis karo veiksmams“, – teigia Pirmosios divizijos vadas Aurelijus Alasauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak ministrų, tai svarbus žingsnis stiprinant NATO pajėgumus Baltijos regione ir atgrasymo signalas priešiškai nusiteikusiai Rusijai.

„Tai dar vienas tvirtas mūsų sąjungininkų buvimo bei NATO rytinio flango stiprinimo garantas“, – sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Vokietija nusiteikusi rimtam darbui Lietuvoje

„Štai kodėl mes esame čia. Vokietija savo įsipareigojimus vertina labai rimtai. Laikomės savo žodžio ir esame kartu su sąjungininkais. Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“, – kalba Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Objektas Rukloje, Rūdninkų karinio miestelio statybos darbai bei ugdymo įstaigos vokiečių karių atžaloms rodo, kad Lietuvoje pasirengimas priimti Vokietijos brigadą vyksta sparčiai ir sklandžiai.

„Žingsnis po žingsnio visą operacinį pajėgumą brigada pasieks palaipsniui – 2027 metais. Tuomet apie 4300 karių ir maždaug 200 civilių darbuotojų gyvens ir dirbs Rukloje bei Rūdninkuose“, – pasakoja B. Pistorius.

REKLAMA

„Lietuva ir Vokietija kartu su NATO sąjungininkais vis labiau pasirengusios apginti kiekvieną Aljanso žemės centimetrą. Atidaromas objektas Rukloje – tai ne tik infrastruktūra, bet ir mūsų vienybės, stiprybės, patikimumo bei ryžto simbolis“, – sako D. Šakalienė.

Vokietija Lietuvoje planuoja dislokuoti ne tik kovinius, bet ir žvalgybinius bei inžinerinius dalinius. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimais, investicijos į brigadai reikalingą karinę ir treniravimosi infrastruktūrą sieks daugiau kaip 800 mln. eurų.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Opozicija spaudžia Šakalienę: kodėl derybos dėl poligono stringa, o vadovai traukiasi?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Lietuva stiprina gynybą nuo dronų – planuotų pusės mlrd. eurų investicijų neužteks
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vytautas Landsbergis ligoninėje: Prašau nesidžiaugti – aš dar gyvas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ukrainietis, kaltinamas teroro aktu Vilniuje, pripažino kaltę – siūloma sušvelninta bausmė
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokietijos gynybos ministras Rukloje: „Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokiečių vaikai jau mokosi Vilniuje – mokykla siūlo dalelę gimtinės
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kretingos meras kaltina aplinkosaugininkus: Ar gamta svarbiau už žmogų?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Nausėda bando kalbėtis su kutūrininkais – ar bus pasiektas kompromisas?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Prostatos vėžys diagnozuojamas per vėlai – mirčių būtų mažiau, jei vyrai tikrintųsi
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ekspertas atskleidė ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. 4 vaikus viena auginanti Marytė atvira – ne visi darbdaviai nori ją priimti dirbti: „Nes sunkumai, kai suserga“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – nerimą kelianti tendencija: kai kurių paukščių gali išvis nebelikti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vaistai šiai ligai taps kompensuojami – ligoniai netveria džiaugsmu: „Vaikas atgavo apetitą, jis nebedūsta“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Kaktomuša su senjoro automobiliu atėmė vyro gyvybę: „Kai jį išiminėjo, kojos liko mašinoje
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Dyzeliną ir benziną tuoj pakeis vandenilis? Lietuvoje jau diegiama šinaujovė
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Los Andžele – pribloškianti pramoga komiksų parodoje: pokalbis su mirusiu menininku ne visiems pasirodė etiška
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Ar erotinio pobūdžio reklamos daro įtaką vaikams? Kviečia eiti doros keliu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Rudens pramogoms lietuvius jau vilioja Moliūgų kiemas: pasakė, kodėl šiemet neleis maitinti galvijų
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus meras žada dovanas tiems, kurie registruosis sostinėje: štai ką galėsite gauti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Motociklų vairuotojai perpildė gyventojų kantrybės taurę: Garsas, lyg važiuotų per galvą
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Štai su kokiu didžiausiu iššūkiu susiduria naujasis kultūros ministras: „Labai liūdna“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Įvardijo ir palygino senąsias ir naująsias šildymo kainas: įspėjo vieno miesto gyventojus
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ - pokalbis su naujuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus savivaldybėje – pūkuotas šeimininkas: juodą katinėlį galima sutikti net mero kabinete
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Kruvina rusų ataka Ukrainoje: smogė taip, kad naikintuvus pakėlė ir Lenkija
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Moldovoje vandenis ir vėl drumsčia prorusiškos jėgos: kai kurie jau skelbia pergalę
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Atskleisti politikų reitingai – Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Nusipelnė“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Adamkus atsidūrė ligoninėje: prezidento būklė – stabili
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Šalia Filipavičiaus garažo užrakinta 18 metų mergina šaukėsi pagalbos: „Pavartoja ir durnavoja“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Vyras padūrė savo žmoną, o paskui ir pats nusižudė: tai padarė dėl šios 1 priežasties
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Kultūros ministras kalbą apie menininkus apipynė melu: minėtas „draugas“ tikina jo nepažįstantis
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pirmą kartą Lietuvoje: netoli Jonavos dalis dviračių tako šviečia net naktį
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: minusius vyrus iš važiuojančio automobilio apipurškė dujomis
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės Vyriausybė pradėjo darbą
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Seime – balsavimas dėl „Nemuno aušros“ nario neliečiamybės: „Žinau, kad dar labiau skaudės mano mamai“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Nuo COVID-19 praėjusią savaitę mirė 4 asmenys: jauniausiai aukai nebuvo nė 30-ies
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Atskleidė šiurpią realybę apie narkotikus jaunimo tarpe: „Prekiavo mama, turinti mažametį vaiką“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. 16-metis panevėžietis metalo krūvą pavertė išskirtine transporto priemone: atskleidė, kas tapo didžiausiu iššūkiu
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Prieš naująjį kultūros ministrą protestuojanti Nijolė Oželytė: „Pavojus yra grėsmingas“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ar dirbtinis intelektas gali pakeisti mokytojus? Botas Kia atskleidžia, kas laukia ateityje
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Buvęs Šilutės meras Virgilijus Pozingis teisinasi dėl priimtų kyšių: „Žmonos turtas yra“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Tikėti ar tikrinti? Specialistai pataria, kaip atpažinti dezinformaciją ir išlikti sąmoningiems
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Specialistai įspėja: atkeliauja antroji erkių banga
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Garsiojo bučinio bylos tęsinys – Celofanas ruošia diįjį siurprizą
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Seime dar vis nesirodanti Dovilė Šakalienė turi keletą pasiaiškinimų: „Įvyko techninis nesusipratimas“
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Karštosiose kėdėse – Kultūros ir Energetikos ministerijos: dėl vienos vyks protestas, dėl kitos – palaikymo kova
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Šakalienės ir Sinkevičiaus nuomonės išsiskyrė: nesutaria, kokius karinius lėktuvus pirkti
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Jaunas demokratas papuolė į teismo salę: kaltinamo apsauginio advokatas išskyrė kelias įvykių detales
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Rietave naktį įgriuvęs namas mirtinai sužalojo vyrą: nukentėjusiojo mama užsipuolė tarnybas
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Ketinama švelninti „čekutininkų“ teisinę atsakomybę: su mumis tai nebuvo derinta
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Jūrų plėšrunių ataka: per savaitę net 3 išpuoliai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Skandalas po R. Javtoko žodžių: svarstys krepšinio asociacija ir Lygių galimybių kontrolierė
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Palangos verslininkai skaičiuoja nuostolius: blogiausia vasara per 21 metus
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Viešasis baseinas pirmą kartą atverė duris keturkojams: „Tiesiog pasidavėme“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ruginienė pripažįsta – teks didinti mokėsčius: brangs štai šios prekės
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Kopenhagoje ir Osle – sumaištis: dangumi skriejo neatpažinti dronai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Oro erdvių provokacijos Estijoje: „Situacija labai pavojinga“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ekspertai įvardijo spanguolių naudą: štai taip vartojamos jos naudingiausios
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Šokas kultūros bendruomenėje – prezidentas kandidatą gina: „Turėtume žiūrėti pagarbiau“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Maitinimo įstaigos skelbia didelį daržovių stygių: bulvių neužtenka net sriubai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Minint Čiurlionio 150-metį, sveikinimai iš tarptautinės kosminės stoties: taip jį pasveikino „Nasa“ astronautas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Daugiau nei pusė Lietuvos šešiamečių jau turi ėduonies pažeistus dantis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Tam ryžtųsi ne visi: Panevėžyje – už širdies griebianti akcija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Izraelio Vyriausybė niršta: už šį 1 dalyką žydai niekada neatleis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaltinamieji dėl prieš 4 metus vykusią riaušių bylą – apie savo likimą: štai kuriam laikui sės į kalėjimą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Į kultūros ministrus galimai siūlomas šis kandidatas: „Partija neturėjo kažkokio stipraus kultūros specialisto“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kai verslas svarbiau už gyvybes: kailinių žvėrelių fermų savininkai reikalauja šimteriopai didesnių kompensacijų
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Perspėja apie gąsdinančią ŽIV infekcijos statistiką: „Mes ateiname į tą lygį, kas jau kitose šalyse buvo žinoma“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Prekybos centruose skaiga atsirado brokuotas sviestas: „Tarsi katino lyžtelėjimas“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kartą kandidatavęs – amžinai sąrašuose? Seime keliamas duomenų šalinimo klausimas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Populiariausia alaus šventė pasaulyje – „Oktoberfest“: prireiks tik poros tablečių nuo galvos skausmo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Ypatinga medžiotojų šventė Vilniuje: surengė žvėrienos puotą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Apie Charlie Kirką prabilo pats Trumpas: „Aš nekenčiu savo priešininkų“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Medikai nerimauja dėl vaikų: raudonuosius serbentus primenančios uogos vėl kelia grėsmę
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Politines
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kainuoja būti studentu: kai gyvena su tėvais, apie tai galvoja mažiausiai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Eilės pas gydytojus tapo nepakenčiamomis: bėdą spręsti padeda ir Lietuvos mokslininkai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaip pasiruošti dronų atakai: ekspertas įvardijo svarbiausius elementus
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje išskirtinės lenktynės – kas greičiau įveiks miestą per rytines automobilių spūstis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Ekspertai perspėja – jaunuolių nedarbo lygis Lietuvoje grėsmingai šoktelėjo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Miškus drebina galingi elnių balsai ir jų kovos garsai – vyksta pats rujos įkarštis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Štai kaip elgtis išgirdus ar pamačius droną: daugelis to nežino
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Reta liga ir dvi operacijos: neeilinė klaipėdiečių naujagimės istorija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Atsitikus nelaimei kraują bus galima perpilti greitosios automobilyje: ne visi mano, kad tai naudinga
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Naujiena savitarnos kasose: ne žmogus, o dirbtinis intelektas nustatys, ar esate vyresnis nei 20-ies
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Šis išradimas išgelbės bites nuo išnykimo: „Tai yra kertinis akmuo“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Šeduvoje duris atvėrė muziejus „Dingęs štetlas“, skirtas tragiškai žydų istorijai Lietuvoje atminti
Rugsėjo 21 d. TV3 Žinios. Nyderlanduose – riaušės: areštuota apie 30 smurtautojų
Rugsėjo 21 d. TV3 Žinios.Rusija pažeidė Baltijos šalies oro erdvę – pakelti naikintuvai: „Mums visiškai nepriimtina“
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Naktį policijos sustabdytas komikas Markas Žukauskas atsiprašo viešai: esu kaltas, dėkoju pareigūnams
Rugsėjo 20 d. Pamačiusi šį pasirodymą Ščiogolevaitė atviravo: padarėte tai, ko man niekada nepavyko
Rugsėjo 20 d. Per reidą Vilniuje sustabdytas Markas Žukauskas
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie mirtiną avariją Vilniaus pakraštyje: vairuotojui sutriko sveikata
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. JAV – protestai: Donaldo Trumpo administracija vykdo cenzūrą
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – neskelbtas valdančiosios koalicijos susitikimas: štai kokį galutinį pasiūlymą pateikė Žemaitaičiui
REKLAMA
Vilnietis
Vilnietis
2025-09-30 16:10
Jeigu Pistorius pasirengęs kariauti su Rusija už Baltijos regioną, tada paaiškinkite, kodėl tas pats Pistorius prašo Trump'o neišvesti JAV karių iš Vokietijos, nes pasak Vokietijos generolų be Amerikos pagalbos Vokietija pati neapsigins.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų