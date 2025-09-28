Estija prisidės 10 mln. eurų prie NATO ir JAV iniciatyvos Ukrainai paremti

„Pagal PURL iniciatyvą Europos sąjungininkai ir partneriai sparčiai skiria išteklius Ukrainai paremti, visų pirma stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus įsigyjant ypatingos svarbos oro gynybos sistemas iš JAV“, – sakė gynybos ministras Hanno Pevkuras (Hanas Pevkuras).
PURL (Priority Ukraine Requirements List) – prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą – liepos 14-ąją paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).
Iniciatyva suteikia galimybę tiekti Ukrainai JAV pagamintą ginkluotę, įskaitant oro gynybos sistemas, šaudmenis ir atsargines dalis.
Šią iniciatyvą sudaro pagalbos paketai, kurie bus reguliariai siunčiami į Ukrainą. Kiekvieno paketo, skirto svarbiausiems Ukrainos poreikiams tenkinti, vertė – apie 500 mln. dolerių (428 mln. eurų).
Jų pristatymą koordinuoja NATO, be kita ko, per NATO saugumo paramos ir mokymo Ukrainai (NSATU) vadavietę Vysbadene, Vokietijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!