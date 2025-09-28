Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estija prisidės 10 mln. eurų prie NATO ir JAV iniciatyvos Ukrainai paremti

2025-09-28 13:27 / šaltinis: BNS
2025-09-28 13:27

Estija skiria 10 mln. eurų iniciatyvai, pagal kurią NATO sąjungininkės ir partnerės iš Jungtinių Valstijų perka svarbiausias ginklų sistemas ir šaudmenis Ukrainai paremti.

Estija, Ukraina (nuotr. SCANPIX)

0

„Pagal PURL iniciatyvą Europos sąjungininkai ir partneriai sparčiai skiria išteklius Ukrainai paremti, visų pirma stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus įsigyjant ypatingos svarbos oro gynybos sistemas iš JAV“, – sakė gynybos ministras Hanno Pevkuras (Hanas Pevkuras).

TAIP PAT SKAITYKITE:

PURL (Priority Ukraine Requirements List) – prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą – liepos 14-ąją paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).

Iniciatyva suteikia galimybę tiekti Ukrainai JAV pagamintą ginkluotę, įskaitant oro gynybos sistemas, šaudmenis ir atsargines dalis.

Šią iniciatyvą sudaro pagalbos paketai, kurie bus reguliariai siunčiami į Ukrainą. Kiekvieno paketo, skirto svarbiausiems Ukrainos poreikiams tenkinti, vertė – apie 500 mln. dolerių (428 mln. eurų).

Jų pristatymą koordinuoja NATO, be kita ko, per NATO saugumo paramos ir mokymo Ukrainai (NSATU) vadavietę Vysbadene, Vokietijoje.

