Estijos vartotojų pasitikėjimas rugsėjį kiek sustiprėjo

Pernai rugsėjį šis rodiklis siekė taip pat minus 34 punktus.
Subindeksas, rodantis vartotojų lūkesčius dėl šalies ekonominės padėties per artimiausius 12 mėnesių, per mėnesį pakilo 7 punktais iki minus 47 punktų. Pernai rugsėjį jis siekė minus 52 punktus.
Subindeksas, rodantis vartotojų lūkesčius dėl savo namų ūkio ekonominės padėties per ateinančius 12 mėnesių, paaugo 4 punktais iki minus 30 punktų. Pernai rugsėjį jis siekė minus 29 punktus.
Subindeksas, rodantis vartotojų nuomonę apie jų namų ūkio galimybes per artimiausius 12 mėnesių sutaupyti pinigų, per mėnesį paūgėjo 4 punktais iki minus 21 punkto. Pernai rugsėjį jis siekė minus 16 punktų.
Šie rodikliai per nuotolines sociologines apklausas skaičiuojami vadovaujantis Europos Komisijos metodologija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!