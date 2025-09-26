Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijos vartotojų pasitikėjimas rugsėjį kiek sustiprėjo

2025-09-26 21:56 / šaltinis: BNS
2025-09-26 21:56

Estijos vartotojų pasitikėjimas rugsėjį kiek sustiprėjo – atitinkamas indeksas, kurį skaičiuoja Estijos konjunktūros institutas, šį mėnesį pakilo nuo minus 38 punktų rugpjūtį iki minus 34 punktų.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijos vartotojų pasitikėjimas rugsėjį kiek sustiprėjo – atitinkamas indeksas, kurį skaičiuoja Estijos konjunktūros institutas, šį mėnesį pakilo nuo minus 38 punktų rugpjūtį iki minus 34 punktų.

REKLAMA
0

Pernai rugsėjį šis rodiklis siekė taip pat minus 34 punktus.

Subindeksas, rodantis vartotojų lūkesčius dėl šalies ekonominės padėties per artimiausius 12 mėnesių, per mėnesį pakilo 7 punktais iki minus 47 punktų. Pernai rugsėjį jis siekė minus 52 punktus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Subindeksas, rodantis vartotojų lūkesčius dėl savo namų ūkio ekonominės padėties per ateinančius 12 mėnesių, paaugo 4 punktais iki minus 30 punktų. Pernai rugsėjį jis siekė minus 29 punktus.

REKLAMA
REKLAMA

Subindeksas, rodantis vartotojų nuomonę apie jų namų ūkio galimybes per artimiausius 12 mėnesių sutaupyti pinigų, per mėnesį paūgėjo 4 punktais iki minus 21 punkto. Pernai rugsėjį jis siekė minus 16 punktų.

Šie rodikliai per nuotolines sociologines apklausas skaičiuojami vadovaujantis Europos Komisijos metodologija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų