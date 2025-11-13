Ką nuo mūsų slepia radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis?

Pastarieji mėnesiai radijo laidų vedėjui buvo ypatingi – nuo vestuvių su mylimąja Gabija iki tokios kelionės, kurios, kaip sako pats, matyt ilgą laiką daugiau nebepatirs. Tačiau vos spėjusį išsikratyti smėlį iš batų, mes ir vėl Roko balsą girdime tiesioginiame eteryje.
O dar visai neseniai su žmona Gabija jis keliavo po Tailandą – nuo daugiau nei 11 milijoną gyventojų talpinančio ir niekuomet nemiegančio Bankoko iki poilsinės kelionės Koh Chang saloje.
Sprendimą medaus mėnesiui keliauti į Tailandą, Rokas ir Gabija priėmė greitai – abu svajojo apie tokią kelionę, kokios antros greitu metu patirti jau nebepavyks.
„Kai sukursime šeimą, tokias organizuoti taps sunkiau. Tailandas buvo viena iš tų vietų, kurias norėjome aplankyti – kuo toliau ir egzotiškiau. Nuskristi į Tailandą kainuoja nemažai, bet vietoje – gana pigu. Žinojome, kad ir poilsis ten bus įspūdingas“, – sako jis.
Rekomendacijų kelionei Rokas sulaukė ir iš radijo klausytojų – nuo maisto ar lankytinų vietų pasiūlymų, iki… pažinties su ladyboys!
„Galvojau, kad pažintis su jais gali būti kiek vulgaroka, bet, kadangi atvykau su žmona, dėmesys buvo minimalus. Tiesą sakant, visi kartu net puikiai pajuokavome. Būdamas Tailande supratau, kad mūsų moterys lietuvės yra įspūdingai gražios. Nes Tailande dažnu atveju tai – būtent ladyboys“, – juokiasi jis.
Kalbėdamas apie dar šią vasarą įvykusias vestuves, Rokas teigia iš pradžių galvojęs, kad tai santykių nė kiek nepakeitė. Visgi, kuo toliau, tuo labiau ši nuomonė keičiasi. „Didžiausią pokytį pastebiu savo žmonoje. Gabija dabar rami, užtikrinta. Ramybę ir rūpestį iš jos jaučiau visuomet, tačiau dabar visa tai ir dar labiau sustiprėjo“, – sako jis.
Dėl svajonės – į kitą miestą
Per pastaruosius metus Roko gyvenimas pasikeitė kardinaliai. Ir tai susieta ne tik su vestuvėmis. Prieš 4 metus laimėjęs konkursą į „Power Hit Radio“ vedėjo vietą, jis dėl svajonių darbo pakeitė net ir miestą – atsisveikino su gimtuoju Kaunu ir persikėlė pildyti svajonių į Vilnių.
O šiandien Rokas kiekvieną dieną sveikinasi ne tik su radijo klausytojais. Jis – ir TV6 kanalo balsas, o taip pat žmogus, kuris paaiškina atsakymus į suktus šeštadienio žaidimo „galvOK“ klausimus.
„Visus šiuos metus savo darbą labai vertinu ir tikrai nuoširdžiai saugau – man jis labai brangus. Daug kartų tiek eteryje, tiek draugams ar tėvams esu sakęs, kad nors šiandien žmonėms esu kiek žinomas, puikiai suprantu, kad jau rytoj viso to galiu nebeturėti. Aš vertinu tai kaip trapų, porcelianinį indą“, – atvirauja jis.
Rokas pasakoja šiame kelyje atradęs ne vieną draugą, o kartais išgirdęs ir maloniausius žodžius – kad įkvėpė kitus.
„O, kaip paaiškėjo vėliau, ne vienam žmogui padedu išgyventi ir sunkius laikus. Radijuje ne kartą esame iš žmonių sulaukę žinučių, kad mes padėjome jiems išgyventi ne tik depresiją, bet ir kitus sunkius gyvenimo iššūkius. Man tai – didžiausias įvertinimas“, – sako jis.
Gyvenimas be iššūkių – ne jam
Kaip sako pats Rokas, jis – užsispyręs Ožiaragis, kūrybingas žaidėjas ir azartiškas sportininkas. Tačiau būtent dėl to ir radijo eteryje jam nereikia kurti jokio personažo – čia jis visuomet absoliučiai nuoširdus ir atviras.
O pažiūrėjus į visa tai, ką Rokas veikia po radijo eterio, kartais kyla klausimas – ir kaip jis viską suspėja? Nuo karybos ir airsofto, iki aistros kompiuteriniams žaidimams ar kovos menų – Roką galime rasti visur.
„Kartais man atrodo, kad praėjusiame gyvenime buvau karys, nes mane visą laiką traukė tarnybų veiklos, policija, karyba. Airsoftas – pramoga, bet karyba yra tikrasis hobis. Man tai yra didžiulis
išbandymas – tiek fizinis, tiek emocinis. Anksčiau buvau tas žmogus, kuris netgi bijodavo iki kelių įmerkti koją į balą ar pelkę, negaliu pakęsti ir erkių. Bet vis tiek einu į mišką. Man tai patinka, nes tai – savęs išbandymas sunkiose sąlygose. O laikui bėgant, šios sąlygos net ir nebeatrodo sunkios. Žiūriu į tai kaip į savo vyriškumo išbandymą. Man reikia iššūkių, fiziškai išsilieti, išsikrauti ir sau įrodyti, kad galiu“, – sako jis.
Taip pat save jis atranda ir kompiuteriniuose žaidimuose, kuriuos laiko savotiška meno forma. Rokui patinka nugyventi istoriją kompiuterio ekrane, o taip pat – rungtis su kitais žaidėjais. Arba apie tai pasakoti „Žaidimų balse“.
„Tai – toks pats iššūkis, kurį patiriu ir karyboje, airsofte. Be to, kompiuteriniai žaidimai – visai neblogas poilsio būdas. Dažnas geimerius įsivaizduoja kaip savęs neprisižiūrinčius, mamos rūsyje ar palėpėje gyvenančius žmones. Beje, ir man kažkuriuo metu kompiuteriniai žaidimai ėmė viršų – gyvenime nieko daugiau nereikėdavo, tik žaisti žaidimus. Tačiau, jei tai daroma su saiku, norint pabendrauti ar palavinti savo užsienio kalbos žinias – beje, ir pats angliškai kalbu taip dėl to, kad žaidžiu žaidimus – manau, kad viskas gerai. Negana to, šis hobis kai kuriems neša ir labai didžiulius pinigus“, – dalijasi R. Lukošaitis.
O kad nebūtų per mažai, Rokas save realizuoja ir jiu-jitsu kovos menuose. „Jei socialiniuose tinkluose rodyčiau viską, ką darau, žmonėms tikrai susidarytų įspūdį, kaip aš viską spėju. Tačiau taip yra dėl to, jog turiu mane labai palaikančią šeimą, draugus ir nuostabią antrą pusę, kuri mane supranta, palaiko ir nestabdo. Tikriausiai gyvenu labai dėkingoje aplinkoje, kuri man leidžia daryti tuos dalykus, kuriuos daryti labiausiai ir noriu“, – prideda Rokas.
Roko teigimu, dėl jį supančių žmonių, jis aplink mato minimaliai negatyvo. Nuo šeimos iki draugų ar klausytojų, jį supa laimingi, įkvepiantys žmonės.
„Mūsų radijo klausytojai taip pat, neperdedu, yra patys geriausi. Jie kiekvieną dieną mane papildo. Jei diena gera, jie ją padaro ir dar geresne. O jei man liūdna, jie visuomet pataria ir padeda“, – pokalbį baigia jis.
