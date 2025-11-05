 
TV3 naujienos > Žmonės

Daugelis nenumano, ką žinomas radijo vedėjas Rokas veikia be darbo: „Kažkodėl tai labiausiai veža“

2025-11-05 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 19:40

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plius laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ apsilankė „Power Hit Radio“ radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis.

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plius laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija" apsilankė „Power Hit Radio" radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis.

0

Kalbėdamasis su vedėju N. Šulija, laidos svečias R. Lukošaitis papasakojo, kokių savybių reikia radijo laidų vedėjui bei prisiminė savo paties kelio pradžią radijuje. 

Radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis vedė mylimąją Gabiją
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radijo laidų vedėjas Rokas Lukošaitis vedė mylimąją Gabiją

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svarbiausios savybės

N. Šulija pokalbį pradėjo paminėdamas, jog kažkada galvojo, kad „Power Hit Radio“ yra radijas būtent jaunimui, visgi pats sau ir paprieštaravo, pabrėždamas, kad „Power Hit Radio“ – tiesiog jaunatviškas radijas. 

Į šiuos pasvarstymus atsakė ir laidos svečias Rokas: „Amžius neapibrėžia to jaunumo. Vakar turėjome skambutį iš 57 metų šiauliečio, jis sakė, kad klausosi Powerio, tai amžius neapibrėžia jaunatviškumo. Svarbu, koks galvoje jausmas pas žmogų.“

R. Lukošaitis, sulaukęs klausimo apie svarbiausias radijo laidų vedėjo savybes, atsakė, jog svarbiausias dalykas – sekti naujausias tendencijas ir jomis dalintis su žmonėmis.

„Ir su emocija“, – pridūrė Naglis Šulija.

„Be abejo. Žmonės nori pasisemti pozityvumo. Mes nepolitikuojame, stengiamės dalintis geromis naujienomis“, – tikino pašnekovas.

Kelio pradžia radijuje

Laidos vedėjui paklausus apie tai, kas atvedė į radiją, Rokas žodžių į vatą nevyniojo.

„Būtent „Power Hit Radio“, – atsakė Rokas.

Jis minėjo, jog būtent ši stotis buvo ta žvaigždė, kurią žiūrėdavo ir galvodavo: „wow, kaip ten šūstrai.“

Rokui nuo vaikystės buvo įstrigęs ir logotipas, kadangi ir tėvai anksčiau klausydavo šios stoties.

„Būdamas vaikas galvodavau, kad „Power Hit Radio“ yra ta radijo stotis, kurios aš greičiausiai nepasieksiu. Aš labai bijojau žengti tą pirmą žingsnį ir pabandyti, tačiau išdrįsau ir parašiau direktoriui“, – apie kelio pradžią atviravo Rokas.

Naglis paklausus: „Kodėl būtent radijas?“, Rokas nedvejodamas atsakė: „Todėl, kad Poweris. Nebuvo kitų bandymų.“

„Jaučiau artumą su Sauliumi, nes jį lyg ir pažinojau, nes jo klausydavausi. O svarbiausia – muzika ir laisvumas. Aš noriu būt laisvas, nenoriu būti įspaustas į rėmus“, – tikino pašnekovas.

Kita veikla

Laidoje R. Lukošaitis papasakojo ir apie kitas papildomas veiklas. Radijo laidų vedėjas taip pat veda renginius žmonėms, asmenines šventes. 

Vyras taip pat atsivėrė apie jaučiamą vidinį nuovargį ir intensyvų darbą. 

Tačiau nuovargį įveikti padeda dalykai, kurie Roką veža

„Aš sau sugebėjau atsakyti, kas mane labiausiai veža. Tikrai ne ta garsi muzika, ne linksmybės, ne uždirbti pinigai, bet tai, kad matai besilinksminančius žmones ir žinai, kad tą emociją tu jiems užkūrei. Kažkodėl tai labiausiai veža“, – kalbėjo Rokas.

Visą laidą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje. 

