  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pasirinkite vieną gyvūną: nepatikėsite, ką tai išduos apie jus

2025-08-27 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 16:15

Asmenybės testai šiandien yra gana populiarūs socialiniuose tinkluose. Tai paprasti, įtraukiantys, bet kartu gilūs psichologija pagrįsti testai, apie kuriuos dažnai sakoma, kad jie gali atskleisti tikrąsias žmogaus savybes, kurios kitu atveju lieka paslėptos ar mažiau pastebimos. Įdomu, tiesa?

Pasirinkite vieną gyvūną: nepatikėsite, ką tai išduos apie jus (nuotr. socialinių tinklų)

0

Pavyzdžiui, vienu testu neseniai socialiniame tinkle pasidalijo Marina Winberg. Įraše galima pamatyti keturis skirtingus gyvūnus: karvę, arklį, liūtą ir beždžionę. Atsakius į kelis klausimus, galutinis rezultatas parodo, kas žmogui gyvenime yra svarbiausia, rašoma timesofindia.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirinkimas, atskleidžiantis apie jūsų asmenybę

Norėdami atlikti šį testą, tiesiog atsakykite į Marinos klausimus ir sužinosite, kiek tikslus rezultatas yra jums.

Dalindamasi klausimais, Marina vaizdo įraše sako: „Įsivaizduokite, kad keliaujate per atogrąžų mišką į namus. Su savimi turite keturis gyvūnus – karvę, arklį, liūtą ir beždžionę.

Maisto atsargų visiems neužteks, todėl teks priimti sunkius sprendimus. Pirmasis pasirinkimas: jeigu pasiimsite visus gyvūnus, tikriausiai žūsite. Kurį vieną paliksite? Dabar su jumis liks trys gyvūnai.“

Ką pasirinkote?

1. Jei pasirinkote karvę, tai reiškia:

„Jūs vertinate finansinį stabilumą. Esate praktiškas, darbštus žmogus, teikiantis pirmenybę saugumui – ar tai būtų kruopštus taupymas, ar nuoseklus darbas siekiant sukurti tvirtą pagrindą.“

2. Jei pasirinkote arklį, tai reiškia:

„Jūs vertinate ištikimybę ir patikimumą. Esate atrama savo santykiuose – visada pasiruošęs palaikyti artimuosius tiek sunkiais, tiek lengvais laikais.“

3. Jei pasirinkote liūtą, tai reiškia:

„Jūs vertinate apsaugą ir stiprybę. Stojate ginti savęs ir kitų, ypač tų, kurie negali apsiginti patys. Jums svarbi lyderystė ir drąsa.“

4. Jei pasirinkote beždžionę, tai reiškia:

„Jūs vertinate draugystę ir ryšį. Nesvarbu, ar patyrėte vienatvę, ar ne, jūs labai branginate tikrus santykius ir bendrystės džiaugsmą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

