Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Ant kurios kėdės atsisėstumėte? Nustebsite, ką tai išduos apie jus

2025-08-13 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-13 18:10

Internetiniai asmenybės testai yra ypač populiarūs. Šį, kurį „Instagram“ paskyroje pasidalijo „Social Skills Gang“, sudaro kėdės pasirinkimas įėjus į psichologo kabinetą. Jūsų pasirinkimas, anot kūrėjų, atskleidžia tam tikras jūsų savybes.

Ant kurios kėdės atsisėstumėte? (nuotr. Instagram)

Internetiniai asmenybės testai yra ypač populiarūs. Šį, kurį „Instagram“ paskyroje pasidalijo „Social Skills Gang“, sudaro kėdės pasirinkimas įėjus į psichologo kabinetą. Jūsų pasirinkimas, anot kūrėjų, atskleidžia tam tikras jūsų savybes.

REKLAMA
1

Sėdimos vietos pasirinkimas atspindi jūsų prioritetus: ar vertinate kontrolę, patogumą, tiesmukumą, tradicijas ar vienatvę. Šis testas skirtas pramogai ir siūlo lengvą bei smagų būdą pažinti savo asmenybę, rašo timesofindia.indiatimes.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirinkite, ant kurios kėdės atsisėstumėte

Asmenybės testai internete yra labai populiarūs. Tai gali būti keistos nuotraukos – vadinamieji optinės iliuzijos testai – kurie neva atskleidžia žmogaus asmenybę, arba paprastesni testai, pavyzdžiui, kaip laikote telefoną ar kokia yra jūsų pirštų forma.

REKLAMA
REKLAMA

Nors šie testai nėra moksliškai patvirtinti, jie remiasi paprastais psichologijos principais ir siekia atspindėti tam tikrus mąstymo modelius ar emocines tendencijas.

REKLAMA

Tokie testai yra lengvas, smagus ir įtraukiantis būdas sužinoti apie mažiau pastebimas savo savybes.

Šis konkretus testas prieš kelias dienas buvo pasidalintas „Instagram“ paskyroje „Social Skills Gang“. Testas paremtas paprasta iliustracija – kambaryje sėdi vyras, o kitas į jį įeina.

Kambaryje yra įvairių tipų kėdės. Reaguodami į pasakymą „Aš jūsų psichologas. Išsirinkite vietą“, turite pasirinkti vieną kėdę paveikslėlyje. Anot kūrėjų, tai per kelias sekundes gali atskleisti daug apie jus.

REKLAMA
REKLAMA

Ar pasiruošę atlikti testą ir geriau pažinti save? Pažvelkite į iliustraciją ir išsirinkite kėdę. Tuomet perskaitykite, ką tai reiškia.

 

Ką išduoda kėdės pasirinkimas?

Kėdė 1: Jei pasirinkote šią vietą, jums patinka išlaikyti kontrolę ir stebėti aplinką. Esate atidus ir analitiškas.

Kėdė 2: Jei renkatės šią kėdę, vertinate patogumą ir paprastumą. Esate praktiškas ir nevarginate savęs bereikalingu komplikuotumu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kėdė 3: Jei jaučiatės patogiai čia, esate tiesmukas ir mėgstate greitai pereiti prie esmės. Nemėgstate bereikalingų nukrypimų.

Kėdė 4: Jei renkatės šią vietą, jus traukia tradicijos ir pažįstama aplinka. Vertinate ryšį su savo šaknimis.

Kėdė 5: Jei sėdite čia, esate atviri naujoms patirtims, tačiau vertinate asmeninę erdvę. Nemėgstate, kai ji pažeidžiama.

REKLAMA

Kėdė 6: Jei renkatės šią vietą, siekiate saugumo ir stabilumo. Vertinate rutiną ir nuspėjamumą.

Kėdė 7: Jei ši vieta atrodo tinkama, esate nepriklausomas ir vertinate vienatvę. Nebijote būti vienas.

Kėdė 8: Jei renkatės šią, nebijote iššūkių ar nežinomybės. Esate nuotykių ieškotojas ir smalsus žmogus.

Kėdė 9: Jei tai jūsų vieta, vertinate gamtą ir ramybę. Esate ramus žmogus, jaučiantis ryšį su gamta.

REKLAMA

Kėdė 10: Jei sėdite čia, esate socialus, mėgstate būti tarp žmonių, bet jums taip pat reikia laiko vienumoje atsigauti.

Kėdė 11: Jei tai jūsų mėgstamiausia vieta atsisėsti, mėgstate būti gamtoje. Vertinate natūralų grožį ir paprastumą.

Ar šio testo rezultatai jums pasirodė tikslūs? „Šis asmenybės aiškinimas yra visiškai fiktyvus ir skirtas tik pramogai“, – pridūrė „Social Skills Gang“ savo įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų