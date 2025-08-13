Ant kurios kėdės atsisėstumėte? Nustebsite, ką tai išduos apie jus

Sėdimos vietos pasirinkimas atspindi jūsų prioritetus: ar vertinate kontrolę, patogumą, tiesmukumą, tradicijas ar vienatvę. Šis testas skirtas pramogai ir siūlo lengvą bei smagų būdą pažinti savo asmenybę, rašo timesofindia.indiatimes.com.
Pasirinkite, ant kurios kėdės atsisėstumėte
Asmenybės testai internete yra labai populiarūs. Tai gali būti keistos nuotraukos – vadinamieji optinės iliuzijos testai – kurie neva atskleidžia žmogaus asmenybę, arba paprastesni testai, pavyzdžiui, kaip laikote telefoną ar kokia yra jūsų pirštų forma.
Nors šie testai nėra moksliškai patvirtinti, jie remiasi paprastais psichologijos principais ir siekia atspindėti tam tikrus mąstymo modelius ar emocines tendencijas.
Tokie testai yra lengvas, smagus ir įtraukiantis būdas sužinoti apie mažiau pastebimas savo savybes.
Šis konkretus testas prieš kelias dienas buvo pasidalintas „Instagram“ paskyroje „Social Skills Gang“. Testas paremtas paprasta iliustracija – kambaryje sėdi vyras, o kitas į jį įeina.
Kambaryje yra įvairių tipų kėdės. Reaguodami į pasakymą „Aš jūsų psichologas. Išsirinkite vietą“, turite pasirinkti vieną kėdę paveikslėlyje. Anot kūrėjų, tai per kelias sekundes gali atskleisti daug apie jus.
Ar pasiruošę atlikti testą ir geriau pažinti save? Pažvelkite į iliustraciją ir išsirinkite kėdę. Tuomet perskaitykite, ką tai reiškia.
Ką išduoda kėdės pasirinkimas?
Kėdė 1: Jei pasirinkote šią vietą, jums patinka išlaikyti kontrolę ir stebėti aplinką. Esate atidus ir analitiškas.
Kėdė 2: Jei renkatės šią kėdę, vertinate patogumą ir paprastumą. Esate praktiškas ir nevarginate savęs bereikalingu komplikuotumu.
Kėdė 3: Jei jaučiatės patogiai čia, esate tiesmukas ir mėgstate greitai pereiti prie esmės. Nemėgstate bereikalingų nukrypimų.
Kėdė 4: Jei renkatės šią vietą, jus traukia tradicijos ir pažįstama aplinka. Vertinate ryšį su savo šaknimis.
Kėdė 5: Jei sėdite čia, esate atviri naujoms patirtims, tačiau vertinate asmeninę erdvę. Nemėgstate, kai ji pažeidžiama.
Kėdė 6: Jei renkatės šią vietą, siekiate saugumo ir stabilumo. Vertinate rutiną ir nuspėjamumą.
Kėdė 7: Jei ši vieta atrodo tinkama, esate nepriklausomas ir vertinate vienatvę. Nebijote būti vienas.
Kėdė 8: Jei renkatės šią, nebijote iššūkių ar nežinomybės. Esate nuotykių ieškotojas ir smalsus žmogus.
Kėdė 9: Jei tai jūsų vieta, vertinate gamtą ir ramybę. Esate ramus žmogus, jaučiantis ryšį su gamta.
Kėdė 10: Jei sėdite čia, esate socialus, mėgstate būti tarp žmonių, bet jums taip pat reikia laiko vienumoje atsigauti.
Kėdė 11: Jei tai jūsų mėgstamiausia vieta atsisėsti, mėgstate būti gamtoje. Vertinate natūralų grožį ir paprastumą.
Ar šio testo rezultatai jums pasirodė tikslūs? „Šis asmenybės aiškinimas yra visiškai fiktyvus ir skirtas tik pramogai“, – pridūrė „Social Skills Gang“ savo įraše.
