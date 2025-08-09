Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Pasirinkite 1 moterį: nepatikėsite, ką tai išduos apie jus

2025-08-09 16:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 16:45

Paprastas piešinys ir jūsų pasirinkimas, kuri moteris iš nugaros jums atrodo patraukliausia, gali atskleisti įdomių faktų apie jus ir jūsų asmenybę, teigia testo kūrėja.

Galvosūkis (nuotr. stop kadras)

Paprastas piešinys ir jūsų pasirinkimas, kuri moteris iš nugaros jums atrodo patraukliausia, gali atskleisti įdomių faktų apie jus ir jūsų asmenybę, teigia testo kūrėja.

1

Jei svarstote, ko iš tikrųjų trokšta jūsų širdis, šis lengvas testas gali padėti rasti atsakymą vos per kelias sekundes.

Pasak specialistų, jums tereikia pažiūrėti į piešinį, kuriame pavaizduotos keturios moterys iš nugaros. Kiekviena jų turi skirtingą plaukų spalvą ir aprangos stilių, rašo thesun.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Testo autorė paaiškina: „Įsivaizduokite, kad šios moterys netrukus atsisuks į jus. Kuri jums atrodo patraukliausia? Pažvelkite atidžiai, nes tai gali atskleisti paslėptas jūsų charakterio savybes.“

Taigi, kurią pasirinkote? Atsakymas, kaip teigiama, gali išduoti įdomių faktų. Vis dėlto, nepamirškite, kad tai – smagus laiko praleidimo būdas, o ne psichologinis asmenybės testas, tad gaunamas atsakymas yra daugiau įdomybė.

Štai ką išduoda tai, kurią moterį pasirinkote

Jei pirmiausia akį patraukė pirmu numeriu pažymėta moteris, stilingai apsirengusi rudaplaukė su į uodegą surištais plaukais, laikoma, kad esate „veiklus žmogus, kuris vertina laisvę ir nepriklausomybę“.

„Jums svarbu jausti kontrolę savo gyvenime, tačiau tai kartais sukelia vidinę įtampą. Patarimas: leiskite sau kartais atsipalaiduoti. Ne viskas reikalauja jūsų įsikišimo“, – aiškino testo kūrėja.

Jei pasirinkote antru numeriu pažymėtą blondinę, apsirengusią šortais ir marškinėliais, tai rodo, kad jūsų „pagrindinis poreikis – harmonija ir pusiausvyra“.

Teste aiškinama: „Vengiate konfliktų, siekiate stabilumo, tačiau kartais slopinate emocijas. Patarimas: išmokite švelniai reikšti savo jausmus nebijodami sugriauti ramybės.“

Trečiu numeriu pažymėta moteris – tvarkingai susišukavusi raudonplaukė, vilkinti vidutinio ilgio sijoną ir palaidinę. Jei pasirinkote ją, tai rodo, kad „jūsų viduje slypi kūrybiška, emocinga pusė, kuri ilgą laiką buvo suvaržyta“.

„Dabar jūs trokštate ištrūkti iš rutinos, norite spalvingesnio gyvenimo ir stipresnių patirčių. Patarimas: prisiminkite, kada paskutinį kartą jautėte jaudulį, ir raskite būdų jį vėl susigrąžinti į savo gyvenimą“, – priduriama.

Jei pasirinkote ketvirtu numeriu pažymėtą rudaplaukę moterį su stilingu kuoduku ir vakarėliui skirta suknele su atvira nugara, teigiama, kad jūs „ieškote artumo, emocinio saugumo ir priėmimo“.

Testo autorė atskleidžia: „Galbūt jums trūksta šilumos ar palaikymo. Patarimas: leiskite sau būti pažeidžiamais. Išsakykite tai, ką dažniausiai slepiate – net jei tai išsakysite tik sau.“

