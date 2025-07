Besilankančioms pas būrėjas – psichologo įspėjimas: žada meilę ir turtus, o įvaro priklausomybę

Psichologas Edvardas Šidlauskas naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakoja, kaip perdėtas žmonių patiklumas gali pakenkti jų emocinei būklei ir kokie veikimo metodai slypi už magiško visažinių šydo.

Saldūs būrėjų pažadai: nuo Marytės iki deivės

Specialisto teigimu, į kerėtojus ar ateities pranašus kreipiamasi tuomet, kai žmogų užklumpa tapatumo krizė ir atsakymus į rūpimus klausimus norima gauti čia ir dabar.

„Tiesiog nieko labai reikia daryti. Buvau čia Marytė, o jau kitą dieną tampu ten kokia nors deivė. Tai yra labai paprasta. Skaudžios vietos yra neišspręsti klausimai, dažniausiai susiję su tapatybe, nepasitenkinimu tuo, kas aš esu. Labai lengvi atsakymai į sudėtingus klausimus vilioja žmones.

Pavyzdžiui, teigiama, jog vyras muša arba geria, nes tokia karma, o čia yra speciali maldelė, užkalbėjimas, padės, arba pradėsi daugiau uždirbti ir panašiai, ir panašiai. Tai čia gauna daug paguodos, žadama netgi galių, kurios pritrauks, padės sužavėti ar išlaikyti. Juk labai sunku priimti tai, kai palieka šeimą, tarkim, vyras, arba, kad meilė kažkaip nepavyko“, – pabrėžia E. Šidlauskas.

Bijo realybės ir atsakomybę permeta pranašams

E. Šidlauskas beda pirštu į sąmoningumo, brandos ir kritinio mąstymo stoką – pasak eksperto, pasitikėti burtininkais yra linkę vengiantys atsakomybės už savo pačių gyvenimą.

„Visa terapijos arba psichologinio konsultavimo esmė ta, kad žmogus mokamas prisiimti atsakomybę, nes tai yra kelias į laimingą, pilnavertį gyvenimą. Būti atsakingu už save, tai reiškia priimti ir kančią, nemalonius dalykus apie savo pasaulį ir tiesiog suaugti. O suaugti yra sunku ir skausminga.

Dėl to dauguma žmonių renkasi kitą kelią, ieško kažko, kas bus atsakingas už mane. Tai galbūt horoskopai, žiniuonis, aiškiaregys ir panašiai, kuris sudėlios taškus už mus, mes tarsi neatsakingi, lieka tik vykdyti. Atrodo, viskas taip paprasta, kažkoks jau yra burtininkas, geroji fėja ir gali staiga viską išspręsti, tai tas toks lengvumo jausmas. Ta baimė arba drąsos stoka prisiimti atsakomybę ir yra dėl nebrandumo“, – įvardija psichologas.

Taip pat savo srities profesionalas akcentuoja, kad neretai moterys dėl to, kad yra socialesnės, ieškančios saugumo jausmo, labiau tiki turinčiais neva tai paranormalių gebėjimų, nei vyrai. Be to, nenorint atsilikti nuo pažįstamų, mėgdžiojamas svetimų elgesys, tarsi sekama bendra mada:

„Jeigu mano draugės buriasi, užsako vaikų horoskopus ar kažką, tai, kaip ir man reikėtų, tiesiog, kad būtų prie kavos apie ką kalbėtis. Sakyčiau, tai gali būti ir noras pritapti, savotiška mada“, – priduria E. Šidlauskas.

Daugiau apie tai, kodėl smalsumas sužinoti savo ateitį gali sukelti priklausomybę, kaip atskirti jog esate apgaudinėjimi, ar toks tikėjimas kenkia psichologinei būklei ir kaip neįklimpti į būrėjų liūną sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas

00:37 Kodėl moterys dažniau ieško atsakymų magijoje

01:49 Būdai, kuriais būrėjai paveikia žmones

03:50 Vaikystės pasakos gali lemti norą išsiburti ateitį?

05:21 Bėga pas pranašys, nes bijo prisiimti atsakomybę už savo sprendimus

06:31 Kaip pagaliau suaugti ir blaiviai mąstyti?

07:55 Kreiptis į būrėjus – madinga?

09:22 Ramybės neduoda troškimas kontroliuoti

10:38 Stebukladariai ir jų pažadai

12:58 Savitaiga egzistuoja ir realiai veikia?

15:03 Žada meilę ir turtus, o įvaro priklausomybę

16:37 Kaip atskirti smalsumą nuo patekimo į bėdą

18:03 Apie naudas ir žalas psichologinei būsenai

19:55 Mistikai vs kunigai: kodėl vieni populiarėja, o kiti praranda pasitikėjimą

24:17 Psichologo patarimai skubantiems burtis

