Amžina problema – ir vėl nėra ką apsirengti: auksiniai patarimai iš stilistės lūpų

Stilistė Milda Glebutė naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ dalijasi patarimais, kaip susitvarkyti savo spintą taip, kad tiek jos turinys, tiek atvaizdas veidrodyje džiugintų, o ne liūdintų.

„Dažnai žmonės nemato, ką jie turi savo spintoje dėl to, kad spintos yra netvarkingos: sukabiname daiktus vienas ant kito, sukrauname juos lentynose keliais blokais. Paprasčiausiai nematome rūbų, kuriuos turime. Kiekvieną kartą žiūrint į netvarką patiriame stresą“, – akcentuoja M. Glebutė.

Įvardijo ženklus, kurie singalizuoja laiką prasišluoti spintą

Pasak stilistės, išlaikyti tvarką drabužinėje yra lengva tuomet, kai įprantama laikytis paprastų, bet veiksmingų taisyklių.

„Pirmiausia ant pakabos turi kabėti arba po vieną rūbą arba jie turi būti sukabinti deriniais. Spintoje verta pasilikti tik tuos drabužius, su kuriais jaučiatės gerai – ne tuos, kurie patiko jūsų mamai, draugei ar kitam žmogui, bet tuos, su kuriais jaučiatės geriausia savo versija.

Pats paprasčiausias būdas identifikuoti, ar norime tą rūbą turėti savo spintoje, tai pasiklausti savęs, ar buvome užsidėję jį per pastarąjį laiko tarpą. Galbūt tą drabužį nusipirkome ne dėl to, kad šis tinka mūsų kūnui, o dėl to, kad labai gražiai atrodo ant kito žmogaus ir bandome kopijuoti tai. Geriausia yra tiesiog atsistoti prieš savo veidrodį ir pasižiūrėti savo kūną ir įvardyti, kas vyksta“, – spintos revizijos svarbą ir atvirą požiūrį į save pabrėžia profesionalė.

Būdai, kaip susidėti daiktus taip, kad spintoje ir akyse taptų šviesiau

Ne ką mažiau reikšminga, anot M. Glebutės, organizuojant vilkimus daiktus ar avalynę, atkreipti dėmesį į vyraujantį metų laiką. Atskirti šiltojo ir šaltojo sezono garderobą ir palikti demisezoninius drabužius reikia tam, kad po ranka liktų tik nešiojami daiktai ir susidarytų aiškus turimų ir trūkstamų daiktų atitinkamam laikotarpiui poreikis. Be to, stilistė priduria, kad grupuoti aprangą naudinga ir pagal tipus ar spalvas:

„Žmonės patys pasirenka, kaip jiems yra patogiau matyti drabužius, yra keli būdai. Galima išdėlioti pagal drabužio spalvą arba tipą. Tai reiškia, švarkai prie švarkų, kelnės prie kelnių, suknelės prie suknelių“, – gudrybes, lengvinančias kasdienybę, atskleidžia M. Glebutė.

Daugiau apie tai, kas padėtų atrasti savo unikalų stilių, suprasti, kurie drabužiai yra tinkami, o kurių vertėtų vengti, bei ką reikėtų žinoti apie savo kūno proporcijas ir kaip nebrangiai pasipuošti šventėms sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

