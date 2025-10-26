Vairuotojams – naujovė: 90 eurų baudą skirtų ne tik policija

Spalio 13 d. grupė Seimo narių užregistravo ANK pataisas, pagal kurias norima leisti bausti prasižengusius vairuotojus ne tik policijos, bet ir savivaldybių pareigūnams.
Kurių ženklų nepaisymas užtrauktų atsakomybę?
Jei pataisos būtų priimtos Seime, ANK būtų papildytas nauja nuostata:
„Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimas, susijęs su kelio ženklais: „Įvažiuoti draudžiama“, „Eismas draudžiamas“, „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“, „Motociklų eismas draudžiamas“, „Traktorių eismas draudžiamas“, „Važiuoti su priekabomis draudžiama“, „Ribota masė“, užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.“
Aiškinamajame rašte taip pat sakoma, kad nuo 2024 m. pradžios vien Marijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, naudodamas miesto vaizdo stebėjimo kamerų tinklą, užfiksavo daugiau kaip 1,5 tūkst. atvejų, kai transporto priemonės galimai pažeidė minėtas Kelių eismo taisykles (KET).
„Šių ženklų pažeidimai sukelia įvairių neigiamų pasekmių: gadina gatvių ir šaligatvių dangą, ypač kai važiuojama sunkiasvoriais automobiliais į gyvenamąsias ar pėsčiųjų zonas; kelia grėsmę eismo saugumui; trikdo gyvenamosios aplinkos ramybę ir infrastruktūros priežiūrą, ypač tankiai apgyvendintose teritorijose“, – dėmesį atkreipė politikai.
Pasak jų, dabar ANK nenumato savivaldybių administracijų pareigūnams teisės pradėti administracinių nusižengimų teiseną minėtų pažeidimų:
„Dėl to visa savivaldybės surinkta vaizdo medžiaga ir kita informacija turi būti perduodama policijai, kuri yra vienintelė institucija, turinti įgaliojimus šiuo pagrindu pradėti teiseną ir surašyti protokolus.“
Dabartinė situacija, pasak Seimo narių, sukuria ir papildomų problemų. Jų vertinimu, dėl to didėja našta ne tik policijai, o visi teisiniai procesai tampa lėtesni, bet ir savivaldybė neefektyviai išnaudoja savo turimus išteklius (pvz., vaizdo stebėjimo sistemas).
Politikai viliasi, kad naujoji tvarka sumažintų administracinę naštą policijai, o į pažeidimus būtų reaguojama greičiau ir efektyviau.
Idėjai pritaria ir saugaus eismo ekspertai
Vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad galima nesunkiai suprasti, kodėl yra siūlomi tokie pakeitimai.
Be to, pašnekovė taip pat papildomai pasiūlė ir dar vieną idėją, kuri, jos vertinimu, galėtų užtikrinti eismo saugą, bet ir sukurtų naujų darbo vietų, kur save papildomai įprasminti galėtų ir neįgalūs asmenys.
„Ir dabar yra matomas pareigūnų trūkumas, bandoma krūvį sumažinti naudojant kameras, radarus ar kitas pagalbines priemones.
Kalbant apie numatomus pakeitimus, siūlyčiau ir kitą idėją – ne tik leisti savivaldybių pareigūnams paskirti baudas už įstatymo projekte numatomus KET pažeidimus, bet ir suteikti šansą, įveiklinti žmones, pavyzdžiui, tiems, kuri turi negalią, nėra mobilus, tačiau gali dirbti prie kompiuterio.
Kiek žinau, nors sankryžose ar kitose vietose įrengtų kamerų yra tikrai labai daug, tačiau jas mažai kas stebi. O jei vaizdas būtų stebimas tiesioginiu būdu, tikėtina, sumažėtų ir piktybinių pažeidėjų“, – idėją pasiūlė saugaus eismo specialistė.
Tuo metu vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas sako, kad numatomi pakeitimai dėl galimybės leisti bausti pažeidėjus ir savivaldybių pareigūnams, yra sveikintini.
Jo vertinimu, ne vienas vairuotojas įstatymo projekte minimų KET taisyklių nepaiso ir drįsta netgi įvažiuoti į ten, kur stovi vadinamoji „plyta“.
„Mes neturime tiek policininkų, jų trūksta, valstybė nebeturi galimybės to kontroliuoti. Kad neprieitumėme prie chaoso, reikia pasitelkti ir savivaldybių pareigūnus.
Pavyzdžiui, Amerikoje yra šerifo pavaduotojai – jie nėra policininkai. Šerifo pavaduotojais dažniausiai būna aktyvūs visuomenės nariai, piliečiai. Amerikoje netgi leidžiamas pilietinis areštas. Kitaip tariant, piliečiai patys gali suimti asmenį, jeigu tai yra antivisuomeniška veika.
Savivaldybės turi viešosios tvarkos pareigūnus, turi tam tikrų kompetencijų, tad kodėl gi nepadėti mūsų policijai? Aš netgi, sakyčiau, būtų galima pasitelkti šaulius ar savanorius, kodėl gi ne“, – kalbėjo A. Pakėnas.
Policijos atstovai naujienų portalui tv3.lt taip pat patikslino, kad ANK pataisoms yra pritariama.