  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas

DIENOS PJŪVIS. Miestus kausto spūstys: išsivaduoti iš jų galima tik įvedus spūsčių mokestį?

2025-09-10 14:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 14:27

Šiuo metu mokestį už važiavimą automobilių keliais Lietuvoje moka įmonės, valdančios sunkesnes transporto priemones. Tačiau ilgainiui gali atsirasti spūsčių mokestis, kurį tektų mokėti ir už lengvuosius automobilius. Spūsčių mokestį siūlo savivaldybių asociacija, o Susisiekimo ministerija jam neprieštarautų. Jeigu siūlymai būtų įgyvendinti, už pravažiavimą lengvaisiais automobiliais kai kuriomis kelių ar gatvių atkarpomis tektų mokėti iki 0,61 euro už 1 kilometrą.

4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kaip miestams išsivaduoti iš spūsčių ir ar vienintelis šios problemos sprendimas yra spūsčių mokestis, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova ir Eismo valdymo centro vadovas Aleksej Apanovič.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

