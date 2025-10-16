Vairuotojams – pokyčiai „Regitroje“: egzaminas vyks kitaip?

Seime po pateikimo pritarta socialdemokratų Indrės Kižienės ir Rimanto Sinkevičiaus siūlomam Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo projektui.
Jei jis būtų galutinai priimtas ir įsigaliotų, vairuotojams, įgijusiems teisę vairuoti B, C ir D kategorijų transporto priemones, nereikėtų laikyti teorijos egzamino „Regitroje“ norint pradėti vairuoti motociklą.
Kitaip tariant, panorėjus išlaikyti motociklo teises, „Regitroje“ pakaktų tik praktikos egzamino.
Siūlymus peikia ir vadina populizmu
Idėjos iniciatorių vertinimu, asmenys (turintys B, C ar D kategorijų vairuotojo pažymėjimus) jau esą yra įgiję reikalingas teorines žinias apie eismo organizavimą, kelio ženklus, pirmenybės taisykles ir kitus svarbiausius saugaus eismo aspektus.
Politikai akcentuoja, kad dabartinis reikalavimas dar kartą laikyti teorijos egzaminą, norint įgyti vairuotojo pažymėjimą A kategorijos transporto priemonei (motociklui), yra perteklinis ir neproporcingas.
„Mes nesiūlome lengvinti saugumo reikalavimų – siūlome juos padaryti logiškus.
Vairuotojas, kuris jau įrodė savo žinias, turi vairavimo stažą ir vairuoja sunkvežimį ar autobusą, manau, neturėtų dar kartą įrodinėti, ką reiškia sustojimo linija ar kelio ženklas. Jam reikia tik parodyti, kad moka saugiai valdyti motociklą. Tai ir yra šio įstatymo pakeitimo esmė – logiškumas vietoj perteklinės biurokratijos“, – komentavo I. Kižienė.
Vis tik naujienų portalo tv3.lt kalbinti vairavimo instruktoriai sako, kad tokie siūlomi pakeitimai kelia rizikų.
Štai vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova komentavo, kad yra žmoniška, jog dalis teorinių žinių gali pasimiršti. Tad ir teorijos egzamino atsisakymas laikant motociklo teises, jos vertinimu, nėra teisingas.
„Mane užmėtys akmenimis, nes tikrai mano nuomonė bus ne tokia populiari, tačiau tiesa yra ta, kad žmonės užmiršta Kelių eismo taisykles (KET). Netgi ir savo draugams yra ne kartą tekę priminti teorines žinias, nors ir turi sukaupta vairavimo stažą.
Kitaip tariant, tikrai gali iškilti papildomų klausimų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje eismo metu. Tad KET pakartojimas – aukso kainos“, – vertino pašnekovė.
Vairavimo instruktorė akcentuoja ir tai, kad vis tik automobilis, sunkiasvorė transporto priemonė ar autobusas – nėra tas pats, kas motociklas.
Jos vertinimu, gali skirtis ne tik teorinės žinios apie tokios transporto priemonės eksploatavimo sąlygas, bet taip pat ir informaciją apie padangų naudojimą, be to, turi būti išgirstos ir papildomos žinios dėl šalmo naudojimo, aprangos ir kt.
Tuo metu vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas antrina ir dar kartą primena, kad KET pakeitimai kaskart keičiasi.
„Jeigu atspausdinčiau nuo 2013 m. visus KET įgyvendintus pakeitimus A4 formatu, tai susidarytų geras tomas.Pokyčių atsiranda daugybė - kas dveji, treji metai atsiranda įvairiausių atnaujinimų.
Be to, dėmesį reikėtų atkreipti ir į tai, kad keičiasi ir eismo koncepcija, pavyzdžiui, atsiranda naujoviški žiedai, dviračių gatvės ir kt. O ir patys vairuotojai užmiršta KET taisykles
Čia populizmas, nieko bendro su sveiku protu čia neturi“, – svarstė pašnekovas.
O įsitikinti tuo, kad dalis vairuotojų užmiršta net ir elementarias taisykles kelyje, pasak A. Pakėno, nesudėtinga.
„Tenka vesti seminarus ir asmenims, praradusiems vairuotojo pažymėjimą. Diskutuodamas su jais, galiu pastebėti, kad net ir patyrę vairuotojai nepamena elementarių taisyklių.
Pavyzdžiui, nežino, ką reiškia „dešinės rankos taisyklė“, kaip reikia apsisukti sankryžoje, kaip tinkamai vadovautis šviesoforo informacija. Dėl to vėliau ir turime situaciją, kai avaringumas keliuose didėja“, – akcentavo pašnekovas.
„Regitros“ atstovė Ingrida Čiapė naujienų portalui tv3.lt patikslino, kad šiuo metu įmonė nėra gavusi jokio kvietimo galimai diskusijai dėl siūlomų pokyčių ar konkretaus projekto šia tema.
„Regitra“ laikosi pozicijos, kad bet kokie pokyčiai, susiję su vairuotojų egzaminavimo sistema, turėtų būti priimami gerai įvertinus jų poveikį eismo saugumui.
Tai ypač svarbu kalbant apie pažeidžiamus eismo dalyvius, tokius kaip motociklininkai“, – akcentavo I. Čiapė.
Šis siūlymas Seime sulaukė palaikymo – 106 parlamentarai pritarė tolimesniam šio įstatymo pakeitimo svarstymui.
Įregistruoto įstatymo projekto svarstymą Teisės ir teisėtvarkos komitetas planuoja gruodžio 9 dieną