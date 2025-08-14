Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Vos už 1 veiksmą Lietuvos gamtoje – bauda iki 800 eurų: nesakykite, kad neįspėjo

2025-08-14 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-14 07:45

 Aplinkos apsaugos departamentas socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė svarbią informaciją, susijusią su laukinių paukščių apsauga. Pastaruoju metu pastebima vis daugiau atvejų, kai saugomi paukščiai pakliūva į neteisėtai įrengtus spąstus vandens telkiniuose.

Baudos už aplinkosaugos pažeidimus (nuotr. Justinas Auškelis/Fotodiena, SCANPIX)

 Aplinkos apsaugos departamentas socialiniame tinkle „Facebook" paskelbė svarbią informaciją, susijusią su laukinių paukščių apsauga. Pastaruoju metu pastebima vis daugiau atvejų, kai saugomi paukščiai pakliūva į neteisėtai įrengtus spąstus vandens telkiniuose.

1

Tokia veikla ne tik kelia pavojų gyvūnams, bet ir pažeidžia Europos Sąjungos teisės aktus.

Saugomų gyvūnų trikdymas yra draudžiamas

Specialistai primena, kad kiekvienas gyvūnas turi teisę gyventi saugioje aplinkoje, todėl žmonės raginami elgtis atsakingai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Socialiniuose tinkluose pastebime atvejus, kai saugomi paukščiai patenka į neteisėtai įrengtus spąstus vandens telkiniuose. Pagal ES teisės aktą – Paukščių direktyvą – bet koks saugomų gyvūnų trikdymas, žalojimas ar naikinimas yra draudžiamas.

Privačiose kūdrose ar kituose vandens telkiniuose, kur auginamos žuvys, įrengiamos kliūtys gali sužeisti paukščius, sukelti jiems didelį stresą arba net mirtį. Kai kurios paukščių rūšys, pvz., pilkieji garniai, priklauso nuo vandens telkinių, todėl svarbu gerbti jų natūralų elgesį ir nesudaryti jiems pavojų keliančių kliūčių.

Už saugomų laukinių gyvūnų žalojimą ar kitokį trikdymą taikoma atsakomybė – skiriamos baudos pagal ANK 285 straipsnį.

Pastebėjus tyčia žalojamus ar žudomus paukščius, ar kitus gyvūnus, prašome informuoti Aplinkos apsaugos departamentą – užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, siųskite el. paštu [email protected].

Jei pastebite paukštį ar kitą gyvūną, patekusį į kliūtį, ir kuriam reikalinga skubi pagalba, nedelsdami skambinkite 112.

Jei nesate tikri dėl paukščio būklės, pasikonsultuokite su LSMU Laukinių gyvūnų globos centras specialistais tel. +370 605 72837 (visą parą).

Daugiau informacijos apie rastus sužeistus ar sergančius gyvūnus – mūsų parengtoje atmintinėje šioje nuorodoje“, – rašoma įraše.

Gresia baudos

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad už saugomų laukinių gyvūnų žalojimą ar kitokį trikdymą skiriamos baudos pagal ANK 285-9 straipsnį.

„Saugomų rūšių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, trikdymas arba šių gyvūnų, jų dalių paėmimas iš aplinkos, šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas (išskyrus laikymą nelaisvėje) pažeidžiant aplinkos ministro tvirtinamo saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo ar kitų saugomų rūšių gyvūnų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų eurų“.

