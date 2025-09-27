Laurynas Suodaitis atsivėrė apie sūnaus auginimą, mamos patarimus ir ar jau oficialiai išsiskyrė su Viktorija Siegel

Apie tėvystę Laurynas kalba su didele meile ir šypsena, nes augina beveik 3 metų sūnų, kuris yra ne tik jo bendravardis, bet ir kaip pats sako – geriausias draugas.
„Už savaitės jam trys metai ir labai tuo džiaugiuosi, nes čia didėja mano ir jo laikas. Labai džiaugiuosi, nes šis jo vaikystės etapas yra itin smagus, jis jau tikrai sąmoningas ir labai daug dalykų supranta, todėl jau turi ir savo tvirtą nuomonę. Turi ir savo frazę, kad aš manau, todėl jai trimetis sako, ką jis mano, manau, jog tai labai gerai, nes vaikas jau ateina į savimonę“, – pasakodamas apie sūnū džiaugiasi Laurynas.
Vaikų auklėjimas – labai svarbi dalis tėvystėje. Vyras atsiveria, jog su sūnumi turi susitarimus, kurių privalo laikytis bet kokiu atveju:
„Aš jį nuo pat kūdikystės ugdžiau, jog tarp mūsų turi būti pasitikėjimas vienas kitu ir niekada negalima meluoti. Kad ir kaip būtų, visuomet reikia sakyti tik tiesą. Jis jau yra įpratęs, jog mes abu atsisėdame ir pasikalbame apie viską. Žino, jog negalima kaip nors vartyti akių ir ko nors slėpti. Tai šioje vietoje galiu tik pasidžiaugti, jog mes vienas kitą labai girdime“.
Vyras atvirauja, jog sūnus, palyginus su jo amžiaus vaikais, tikrai nėra hiperaktyvus, nors aktyvų sportą mėgsta:
„Jis tikrai nėra pasiutęs, nors būna visko, kaip ir su visais vaikais. Jam labai patinka važinėti su dviračiu. Dabar kaip tik mokomės visokius eilėraštukus, mokomės skaičiuoti ir skaityti, tai kol kas sekasi visai neblogai, tai galiu pasidžiaugti, jog yra guvus ir patinka mokytis naujų dalykų“.
Neretai, tėvai vaikams tampa it autoritetai, ypač mažiesiems, nes tėvai vaikams yra herojai visomis prasmėmis, todėl Laurynas prisimindamas juokiasi, jog sūnus paskutiniu metu viską kopijuoja:
„Dabar labai įprato viską daryti tą patį, ką darau aš. Jei tik aš skiriu dėmesį į kokią nors veiklą ar dalyką, jis mato, kad man įdomu, tai ir jam reikia, tai viskas nuo žvejybų ir grybavimų, iki tiesiog paprasto laisvalaikio kartu“.
Močiutės vaidmuo anūko gyvenime
Seneliai vaikams – pats didžiausias džiaugsmas. Laurynas džiaugiasi, jog jo mama yra tikrai gera močiutė ir noriai būna su anūku. Prašosi kartu važiuoti net tada, kai vyksta jo pasiimti.
„Mano mama visada labai prašo, jog galėtų važiuoti kartu, kai reikia pasiimti mažylį, tai būna labai pasiilgusi“, – sako Laurynas.
Vyras atvirauja, jog džiaugiasi tuo, kad mama gyvena visai netoliese, todėl radusi progą visuomet atlekia pas anūką ir atneša kokių nors siurprizų, jog jį pradžiugintų:
„Mama visada užeina, kai tik Laurynas yra pas mane, atneša ką nors, palepina. Tai labai džiaugiuosi, kad gyvena šalia. Kartais ir ką nors pasitvarkyti padeda, kai pats nespėju. Ji yra visiškas Laurynuko stogas.
Aš jam dažnai neleidžiu valgyti daug saldumynų, jei jau būna suvalgęs normą, bet vis visada randa, kaip susitarti su močiute, akytę primerkia vienas kitas, tai labai linksma visada tą stebėti. Aišku, nuo to vieno saldainio pasaulis nesugrius, bet smagu, kai yra toks ryšys.
Būna pagaunu ir klausiu, ką čia kramtai, sako nieko, vėliau primenu, kad meluoti negalima, tada jau pasisako, kad kramto saldainį ir davė močiutė. Tegul jie džiaugiasi savo tuo tarpusavio suokalbiu“.
Laurynas pasidalino ateities norais vaikų temoje
Tėvystė – kaip sako pats Laurynas, teikia jam didžiausią prasmę, kokią tik yra patyres per visą savo gyvenima. Vyras pasidalino, jog auginti sūnų jam sekasi iš ties gerai:
„Mano galva, man sekasi tikrai neblogai. Su sūnumi susitvarkau, mokame kalbėtis ir vienas kitą suprasti be jokių pykčių, manau, kad labai matytųsi, jeigu man nesisektų. Aš tą veiklą, jeigu ją taip galima pavadinti, labai myliu.
Tėvystė yra man didžiausia prasmė gyvenime. Man tai davė suvokimą, ant kiek gyvenime viskas yra laikina, todėl vis pagalvoju, jog nieko nėra ilgaamžiškiau, nei tavo meilė vaikui ir vaiko meilė tau“.
Kalbėdamas vyras atsiveria ir šyptelėdamas išsiduoda, jog ateityje norėtų ir daugiau vaikų:
„Kartais pamąstau, kad reikia galvoti ir apie daugiau vaikų, nes man tai yra didelė prasmė ir laimė. Visi kiti dalykai supaprastėja“.
Užimta ar laisva širdis – didžiausias klausimas moterų galvose
Po skyrybų su viena žymiausių nuomonės formuotojų bei verslininkių, tarp moterų socialiniuose tinkluose nenutyla klausimas, šio vyro širdis užimta ar laisva, tačiau Laurynas sutiko pasidalinti, kokia tiesa yra iš tikrųjų:
„Tai – turbūt dažniausias klausimas. Deja, tačiau jokios širdies draugės iki pat šiol neturiu dėl tam tikrų aplinkybių. Nesakau, jog nuo to bėgu, bet taip jau yra“.
Vyras atvirauja, jog nuo naujų jausmų kitam žmogui nesistengia pasislėpti, tačiau yra tam tikrų priežasčių, kodėl į savo širdį nieko neįsileidžia:
„Jausmų negalima stumti per prievartą. Jie turi ateiti patys, kaip ir visi geriausi dalykai gyvenime. Man didžiausia laimė yra vaikas, o ta laime kada nors norėsiu pasidalinti ir su kitais savo vaikais, kai jų turėsiu, tai būsiu labai laimingas, jei Dievas duos jų daugiau“.
Vyras atsiveria, jog naujų santykių nėra iš pagarbos kitai pusei, su kuria dar reikia susitvarkyti:
„Gerbiu kitą žmogų, todėl jokių santykių neturiu. Oficialiai, pagal teismo nuosprendį, su buvusia žmona nesame išsiskyrę, tai save pasistačius į mano vietą, gal nebūtų labai smagu“.
Televizija bei naujai gimęs verslas
Atsidurti televizijos ekrane yra dažna žmonių svajone, tačiau Laurynui įvairūs filmavimai jau yra tapę kasdienybę. Vyras prisimena savo pirmuosius kartus ekrane, kuomet buvo kviečiamas į laidas, kaip svečias, o vėliau Vaida Poderytė nustebino skambučiu.
„Prisimenu, kai praeitais metais, vieną žiemos rytą Vaida Poderytė pakvietė mane kavos, o per susitikimą pasiūlė man tapti naujuoju laido vedėju „Maisto kelias“ laidoje. Tai tikrai iš televizijos labai geros patirtys, labai moko kūrybiškumo“, – apie kelią ekrane pasakoja Laurynas.
Vyras atvirauja, jog ši patirtis itin prisideda pri turinio kūrimo socialiniuose tinkluose ir padeda būti kūrybiškesniam:
„Čia nenuslėpsi, jog žmonės tave mato, su kažkuo asocijuoja. Socialinė medija ir televizija skiriasi, bet nemažai kur ir persipina, tai kaip tarpusavyje susisiejantys indai, tai viskas daug paprasčiau, kai esi matomas, tas padeda ir tavo verslams“.
Prieš metus laiko Laurynas pasinėrė į visiškai naują veiklą – kelionių agentūrą ir tapo bendrasavininku. Vyras džiaugiasi, jog sutiko žmones, kurie į verslą žiūri taip pat, kaip ir jis, todėl dirbti kartu nėra sudėtinga:
„Kelionės yra visų žmonių arba dalies gyvenimo dalis, tai sutikau tinkamus žmones, tad išsigryninome, ką galima vieni kitiems pasiūlyti, tai pasinėrėme į abiems pusėms nežinomą sritį ir galiu tik pasidžiaugti, jog sekasi tikrai gerai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!