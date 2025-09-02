Juozas Statkevičius paskelbė netikėtą žinią: gyvenime – naujas etapas

Juozas Statkevičius, žinomas dizaineris ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Visuomet turėjęs vieną socialinio tinklo paskryrą „Instagram'e“, vyras susikūrė naują bei kviečia visus ją sekti.
Nauji vėjai Juozo gyvenime
Juozas Statkevičius savo socialiniuose tinkluose pasidalino, jog susikūrė naują profilį, kuris vadinasi juozascoutureparis. Vyras kviečia stebėti šį profilį, nes jame dalinsis viskuo, kas susiję su jo darbu – mada. Ten bus galima pamatyti naujus Juozo darbus, kūrybą bei pasiekimus.
„Na ką, pradedame mano naują Instagramą. Žmonės labai seka, visiems labai įdomu. Atidariau Paryžiuje įmonę, kad dabar oficialiai galėčiau visur pasirašinėti Paris“, – sakė Juozas.
